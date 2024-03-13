Скандал с Uklon: комендантский час для бедных – такси за бешеные деньги работают и ночью

Кому война, а кому бы побольше заработать. Приложение Uklon не то чтобы не прекращает работать во время комендантского часа, а за тариф х5 довезет вас хоть на край света в любое время суток. Словом, не спалось нам ночью, поэтому мы решили проверить, действительно ли слухи о работе Uklon 24/7 во время войны соответствуют действительности и сколько стоят такие старания. Все подробности в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

В комендантскую за деньги вас довезут везде

Ночь, комендантский час, Киев. Вы дома, но вдруг захотелось уехать с правого на левый берег или наоборот? Не беда, Uklon добьется, правда, тысяч за 5 гривен. За такую сумму ради вас переедут тогда все мосты и блокпосты.

О том, что Uklon работает и ночью, несмотря на комендантский час, в сети говорили, и уже не раз. Надежда, что сервис придет в себя и наконец ограничит работу приложения ночью оказались напрасными. О том, что Uklon при этом гнет заоблачные тарифы и позволяет водителям ездить, несмотря на комендантский час, начал трубить телеграмм-канал "Джокер". Люди массово бросали скрины, где видно, кто, куда и за сколько готов их довезти.

Вот, например, чуть больше 4 тысяч вас из Киева завезут в Вишневое, а чтобы пешком не идти за бургером условно, надо заплатить полторы тысячи. За меньшее – нет, никто не возьмет заказ. Но если вы думаете, что это верх айсберга, то нет. За тысячу баксов вас будут готовы даже в другой город завезти прямо среди ночи, ну а еще это большой плюс для россиян, "на паляницу" посреди ночи проверять явно никто не будет, как это укусить кормящую руку.

"41 000 гривен и Вас прямо сейчас отвезут из Киева во Львов. Ну нормально, за 1000$ оккупант садится в такси Uklon и смотрит, что военные везут по всей трассе и куда", – говорится в одном из сундуков.

Сколько стоила поездка

Честно говоря, создается впечатление, что комендантский час для бедных. В час ночи приложение предложил вызвать такси за 575 гривен, почти 10 минут поиска – и ни одного отзыва. Но как только я повышаю сумму до максимально разрешенной, а это 2261 гривна, мгновенно находится водитель.

Все подробности ночных поездок

Водитель уточнил у меня, сколько людей будет уезжать, для чего. Впрочем, пока стоит уточнить еще кое-что, к сожалению, мне случился водитель – военный. Его лицо и все личные данные будут скрыты.

И вот у меня возникает вопрос не только, почему военные пользуются своими удостоверениями и пробелами, а почему они вынуждены это делать? Это уже вопрос и к власти, ведь, как сказал сам военный, он таксует не от хорошей жизни. Это он рассказывал мне как пассажирке, ведь, что ведется съемка, парень не заметил (спойлер: после этого он разрешил публикацию при условии, что его лицо и имя останутся скрытыми, что мы и сделали).

Чем опасны такие поездки для украинцев?

Мне жаль, что кое-где наши военные вынуждены искать себе подработку, возникает вопрос к власти, связанной с денежным довольствием? Хотя и это не оправдывает при нарушении правил. Впрочем, проблема действительно куда более глобальная, ведь как мы говорили раньше, проверить водитель человека, которого везет, никак не сможет.

А Uklon, к слову, работает не только в столице, но и в Одессе, которая страдает от обстрелов ежедневно и в том же Харькове, а это вообще прифронтовый город. Для ДРГ и предателей Uklon – ну просто лакомый кусок, ведь кто помешает поставить несколько точек на карте и ездить высматриваться: куда, сколько и какой техники опрокидывают.

Ничем не лучше ситуация и во Львове. По другим сервисам онлайн-заказа авто – по крайней мере, в столице работу своих приложений после 00:00 они блокируют. Но Uklon решил в соцсетях немного пооправдываться, оказывается, они работают с благими намерениями.

Вдруг кошку или собачке нужно к ветеринару. Не спорю, бывает и такое, но вы уверены, что за 5 тысяч каждый сможет свое животное завезти в больницу? В своих соцсетях по этой ситуации высказался и совладелец Uklon Сергей Гришков. Говорит, вся информация о службе такси – ложь и грязь.

"Последние несколько недель на нашу компанию непрерывно льется поток лжи и грязи из анонимного канала "Джокер". Uklon стал одним из многих бизнесов, на которые он нападает. Мы долго игнорировали дезинформационную атаку, но эта черная кампания перешла границы и превратилась в настоящий цифровой терроризм. Все, что пишет канал "Джокер" — манипуляция и неправда, и мы будем защищать свою репутацию в правовом поле. Мы обратились за помощью и содействием в правоохранительные структуры, а именно в Офис Генерального прокурора и представителей Бюро экономической безопасности Украины, с призывом разобраться в ситуации ради защиты репутации Uklon. Я прошу также обратить внимание на ситуацию и коллег-предпринимателей из Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения", – говорится в сообщении.

Другой совладелец уклон телеграмм-канал обвиняет в клевете.

Так вы опровергните, если это ложь

Конечно, в условиях войны есть категория граждан, имеющих право на спецпропуск и передвижение по городу ночью. Впрочем, это не дает право им пользоваться документом в собственных целях и тем более на этом зарабатывать, возя кого бы то ни было. Возможно, в этой истории есть еще подводные камни, которые мы узнаем впоследствии и будем иметь ряд доказательств, в том числе о других скандалах вокруг компании.

Но сейчас говорим о вопиющем моменте, который сами проверили. Uklon нарушает комендантский час – это факт, и то, что водители никак не смогут проверить кого везут – тоже факт, как и то, что пассажиром может оказаться предатель. И если вы заметили, ни один из представителей, о комендантском часе ни слова не сказал, о пользовании пропусками, то ли водитель его имеет по праву, или, вероятно, купил.

Тем временем телеграмма-канал "Джокер" озвучил важный нюанс. По документам, Uklon – это некий онлайн сервис, который якобы просто предоставляет услуги для водителей, а вот уже те пользуясь спецпропусками нарушают комендантский час и сам Uklon здесь вроде бы ни при чем и закон не нарушает.

То есть сам не нарушаю, но дает другим нарушать и на этом хорошенько зарабатывает. Хорошая тема, очень сытная. Особенно во время войны. Почему-то конкуренты ограничивают работу своих приложений на время комендантского часа, а Uklon нет, и при этом гребит бешеные проценты от "золотых" поездок. Так в чем проблема? Да, компанию есть за что поблагодарить, они поддерживают Вооруженные Силы Украины, но и комиссия после таких ночных поездок тоже не промах. Словом, выводы делайте сами.

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СКАНДАЛ из Uklon! Комендантский час – для бедных?! Деньги решают ВСЕ! Украинцы взбешены!