Скандал из-за мобилизации: почему новый законопроект возмутил украинцев

Украинцы – на ушах. В Верховной Раде уже лежит готовый законопроект с изменениями в мобилизации. Какие из предложений поддержат, а какие нет, станет известно в новом, 2024 году. А пока мы расскажем о каждом пункте и как будут наказывать тех, кто не будет реагировать на повестки.

Что наконец-то решили урегулировать депутаты и почему разгорается новый скандал — обо всем этом рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Новые законопроекты о мобилизации

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду два законопроекта. Один — "Об усовершенствовании мобилизации и военного учета". Второй — "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за военные правонарушения". А теперь обо всем по очереди.

Уже известно, что создатели законопроекта, как и говорили ранее, предлагают снизить призывной возраст с 27 до 25 лет. Понятие "ограниченно пригодных" отменят и будут только пригодны или непригодны, а имевшие статус "ограниченно пригодных" должны за полгода пройти повторно ВЛК.

В то же время, для настоящих "уклончан" придумали целый ряд наказаний, если те не станут на военный учет после получения повестки. И здесь начинается самое интересное.

Как будут наказывать "уклонистов"?

Если военнообязанный или резервист не выполняет возложенные на него обязанности, его будут вносить в Единый реестр должников и будут применять ограничения: в частности, запрещают выезд за границу (хотя странная поправка, ведь мужчинам и без того выезд запрещен).

Также нарушители не смогут проводить операции с имуществом, им будут ограничивать право управления собственным транспортом и даже невозможно получить удостоверение водителя, также будут отказывать в заключении кредитного договора, а вдобавок "заморозят" льготы и услуги от государства.

В документе также уточнили обязанности граждан во время мобилизации. Так, согласно законопроекту, граждане будут обязаны проходить медицинское освидетельствование и лечение в лечебно-профилактических учреждениях, если их туда отправит военно-врачебная комиссия, а становиться на военный учет нужно каждый раз в случае переезда, а во время проведения мобилизации, появляться в ТЦК и воинских частей сразу после объявления мобилизации, иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, предъявляемую по требованию по закону.

Повестки будут и онлайн?

Но интересности на этом не кончаются. В правительстве все же хотят внедрить систему электронных повесток. Сообщать мужчин о вызове в ТЦК хотят через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или слать "письма счастья" на электронную почту. Фактически, это некий аналог онлайн-повесток, но приложение "Действие" здесь ни при чем.

К слову, накануне этих заявлений министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверял, что из-за "Действия" таких рассылок-сюрпризов не будет : "В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток у Действия не будет никогда. И только так”.

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Кому еще предоставят право вручения повесток?

Между тем к раздаче повесток, или другими словами рекрутинга, хотят привлечь также центры предоставления административных услуг, центры занятости и центры того же рекрутинга. Ну а чтобы пополнить ряды резервистов, в Украине планируют ввести базовую общевойсковую подготовку до 3 месяцев для всех граждан от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях, а для тех, кто эти трехмесячные тренировки не прошли, для них, по желанию, будет внедрена базовая военная служба в возрасте до 25 лет. А теперь об отсрочках и отпусках.

А что с демобилизацией?

Освобожденным из плена наконец-то дадут нормально отдохнуть. Им планируется предоставить дополнительные 90 дней отпуска с сохранением заработной платы. В тексте законопроекта предлагается, что под призыв в течение шести месяцев не будут подлежать военнообязанные из числа граждан, освобожденных от срочной военной службы во время действия военного положения.

Ну, а вообще срочную военную службу хотят исключить как вид военной службы. Всех таких военнослужащих предлагают уволить в запас. Появились подробности и о демобилизации. Кабмин таки подал законопроект о мобилизации с четкими сроками службы во время войны, а это 36 месяцев. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале. По его словам, эти сроки предложены и для мобилизованных, и для контрактников в случае истечения срока контракта. Напомним, что сейчас контракт автоматически продлевается до конца военного положения.

Что ждет женщин?

Есть пункты и о женщинах. Следовательно, становятся на учет только те, кто имеет военную или медицинскую профессию. Но женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста получают отсрочку, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе и это указано в медицинском заключении, но здесь тоже есть но. Такой уход может длиться не более чем до достижения им шестилетнего возраста, да и разумеется, отсрочку получают беременные женщины. Все остальные на военный учет могут стать добровольно.

А вот что интересно, все действующие нардепы имеют право на отсрочку.

Судьба студентов и огромное НО

Тем временем от военной службы будут отсрочены студенты дневной или дуальной формы обучения, а также научные и научно-педагогические работники. И вы же помните об упреках, что те, кто уже в категории 30+ и внезапно пошли во второй или третий раз грызть гранит науки, могут вычеркнуть из списка тех, кто имеет право на отсрочку, но есть но. В законопроекте не установили возрастных ограничений на получение первого высшего образования.

То есть, например, человек в 50 лет, не имеющий высшего образования, может поступать в вузы и получить отсрочку от мобилизации на время обучения. Также не подлежат призыву мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции.

Мобилизация лиц с инвалидностью

Ну и напоследок расскажем о мобилизации людей с инвалидностью. В пояснительной записке законопроекта указывается, что право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют лица с инвалидностью I или II группы или временно непригодные лица. То есть инвалидность третьей группы уже не повод избежать службы.

Также на фронт не будут забирать тех, кто занимается ближайшими родственниками с первой или второй группой, то есть если инвалидность имеет жена, отец, мать или ребенок. За ними остается право ухаживать за своими близкими.

Высказалась на этот счет снова нардепка Безугла. Она утверждает, что отсрочки предлагают лишить не только людей третьей, но и второй группы инвалидности. На своей странице она опубликовала также отрывок из письма якобы Генштаба в Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки за подписью главнокомандующего Залужного, где написано следующее:

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Когда начнется голосование по документам?

К слову, депутаты от "Слуги народа" получили рекомендации о необходимости избегать комментариев относительно внесенного в Совет законопроекта о мобилизации, об этом заявила "Украинская правда" со ссылкой на свои источники во фракции. По данным собеседников, во фракции отметили необходимость придерживаться одной с президентом линии с учетом "чувствительности вопроса", поэтому "мобилизацию с обществом должны коммуникировать военные, от которых этот запрос исходит".

Но отметим, что все эти предложения еще могут быть изменены, поскольку законопроект должен быть рассмотрен в парламенте. А первое заседание состоится только 10 января. Также напомним о количестве людей, которых просит мобилизовать военное руководство.

Интересующий всех украинцев вопрос

Вот интересно, есть ли возможность подготовить, научить, обуть, одеть и полностью обеспечить эти 500 тысяч мобилизованных? И это самый важный вопрос, который очень волнует украинцев.

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