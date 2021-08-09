Скандал из-за мороженого: история с "дядей", который напугал двух девочек, получила неожиданное продолжение

Полиция области разыскала мужчину, который рассказал, что "ничего плохого детям сделать не хотел".

Мужчина с мороженым наделал шума на Закарпатье. В городе Виноградов местную жительницу перепугал человек, который хотел угостить ее детей сладкими лакомствами и говорил: "Дядя хороший, не бойтесь меня, я дам вам дорогое мороженое". Женщина написала пост в Сети и обратилась в милицию.

История получила резонанс, впрочем позже выяснилось, что гражданин ничего плохого сделать не хотел — его разыскали копы, которым он рассказал о случившемся.

Об этом говорит мама двух малолетних детей и сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

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Как выяснилось, мужчина, который напугал женщину недалеко от местного кладбища, не хотел сделать ничего плохого и действительно, по словам мамы двух девочек, хотел угостить детей.

"Мужчина меня нашел. Извинился. Сказал, что не имел дурных намерений. Он работает в компании, в которой есть мороженое. Поэтому оно у него было в багажнике и им он хотел угостить детей. Он приехал на кладбище зажечь свечу знакомому. Все хорошо. Полиция отреагировала, мужчину допросили. Дело закрывается, так как он не хотел сделать ничего плохого", — рассказала ТСН.ua мама девочек Диана Мокар.

Эту же информацию подтвердили и в Национальной полиции области.

"Полицейские разыскали причастного к событию мужчину. Он пояснил, что работает торговым агентом фирмы по продаже мороженого. Под конец рабочего дня у мужчины был остаток товара, поэтому он решил сделать сюрприз для местных детей, которых встречал по дороге, и угощал их десертом. Среди этих детей оказались и дочери заявительницы. Житель соседнего с Виноградовым села Олешник уверяет, что никаких злых намерений у него не было. Мужчина признается, что даже подумать не мог, что кто-то может воспринять его действия как преступные", — пояснили в пресс-службе полиции Закарпатской области и добавили, что "в настоящее время полицейские продолжают проверку по данному факту".

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