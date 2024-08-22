Скандал из-за питания в Одесской психбольнице: военный объявил голодовку – что говорят медики и власть

В августе на юге страны – в медзакале никаких овощей или фруктов. Вместо мяса – шкурки и жилы. А вот сегодня, когда прибыла проверка, на кухне появилась курятина.

Скандал из-за питания вспыхнул в Одесской психбольнице. Проходящий здесь реабилитацию военный медик Петр Конопля заявил о невыносимых условиях и объявил голодовку. Серию сообщений он обнародовал в соцсетях. После огласки уже сегодня в больницу прибыли проверяющие. А военный говорит – будет голодать до тех пор, пока условия в больнице не станут достойными.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Черная плесень перебирается со стены на подушку – и это в разгар жаркого лета.

"Мы этим дышим. Люди, которые знают, каких болезней можно иметь, надышась этой плесенью, иммунку можно посадить очень быстро", – рассказывает Петр Конопля.

Отвратительное, а не достойное – это уже о еде, которой кормят в заведении. В серии войск военного в соцсетях – жидкая овсянка, разваренный на клей рис и подгоревшая гречка. Из вкусностей – хлеб и чай.

Фото: ТСН.ua

В августе на юге страны – никаких овощей или фруктов. Вместо мяса – шкурки и жилы. А вот сегодня на кухне появилась курятина.

"Это в первый раз, я думаю, они на той кухне видели курицу — под камеры приготовили тех кур, потому что никто здесь курицу никогда не ел", — утверждает боец.

"Выгружают продукты отсюда и вывозят их. Женщина здесь в селе живет говорит: "я знаю, откуда берут, куда везут – покупают пакет самых дешевых макарон, разваривают до 2 килограмм и по 200 грамм на десять человек", – продолжил он.

Петр не в первый раз проходит реабилитацию после пребывания на фронте. Но таких условий до сих пор нигде не видел. Вместо набраться сил – здесь потерял вес. Только стал рассказывать об этом в интернете – на ужин в больнице дали сосиску и свежие овощи.

"Я видела и перспективное меню и условия проживания – это вообще не отвечает условиям, в которых должны проживать граждане Украины. То, что я увидела – это вообще ни о каких правах человека не можем говорить", – говорит представитель уполномоченного ВР по правам человека в Одесской области Мария Попова.

Украинский омбудсмен и областная военная администрация сразу отправили в заведение проверку. Инспекторы выяснили, что на питание здесь жаловались и раньше. В больнице же объясняют: отдельно на ветеранов финансирование не выделялось. Для остальных пациентов такую пищу считают приемлемой.

"Я понимаю, что в стране идет война, я понимаю, что учреждения здравоохранения не только в нашей области а в целом в государстве не соответствуют тем критериям и пожеланиям людей. Что касается питания и тех мер, которые сегодня будут приняты, то что мы сегодня видим здесь, нуждается в более детальном изучении", – говорит первый заместитель председателя Одесской ОВ Александр Харлов.

Несмотря на большой резонанс, Петр отказался прекратить голодовку. Говорит, что будет голодать до тех пор, пока ситуацию в больнице улучшат не показательно, а реально.

В Минздраве утверждают, что больница располагает всеми необходимыми ресурсами для нормального питания пациентов. Обещают исправить ситуацию. А Петру предлагают продолжить лечение в другом медучреждении. Правда, тот наотрез отказался, ведь уверен, что тогда здесь все оставят так, как есть.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Военный медик объявил голодовку! В Одессе скандал!

Напомним, ветеран Сил специальных операций ВСУ Павел Якимчук заявил, что полицейская назвала его "к*нченым инвалидом".

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