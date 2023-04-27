Скандал из-за повестки: в Черкассах трое работников ТЦК избили гражданского, один – ногой в лицо (видео 18+)

В Черкасском областном ТЦК сканадальный инцидент пока не прокомментирован.
Стали известны новые подробности громкого случая в Черкассах, где, по утверждению пользователей соцсетей, работники ТЦК жестко обращаются с гражданским. Автор обнародованного видео утверждает, что таким образом военные пытаются выдать повестку.
На видео можно увидеть, что люди в военной форме (один из них был вооружен автоматом) и документами в руках общаются с гражданским, после чего возникает драка. Кто кого ударил первым – этого момента на видео качественно не видно, но со временем появляются кадры, когда один из мужчин в форме наносит удар в голову гражданскому мужчине. Двое других в форме держат гражданского за руки, тот падает на землю и получает еще один удар ногой в область головы.
Как оказалось, событие действительно имело место в Черкасской области.
В комментарии для ТСН.ua пресс-служба областной полиции сообщила следующее: "Данное событие было зарегистрировано. Со стороны полиции была проведена проверка. Есть заявления как от одной стороны, так и от другой. Они рассмотрены и зарегистрированы. В настоящее время собраны все материалы и направлены в Государственное бюро расследований".
На наш вопрос о том, из-за чего именно возник конфликт, в полиции пока не дали прямого ответа, но не исключили, что он мог быть вызван действительно из-за выдачи повестки.
Конфликтную ситуацию нам пообещали прокомментировать и в Черкасском областном ТЦК и СП. На его официальной странице корреспонденты обнародовали скандальное видео, а в комментариях написали, что это "гоп-стоп".
Скандалы при вручении повесток
Ранее сообщалось, что в Днепре руководительница элитного ресторана набросилась на работников ТЦК, которые пришли проверить документы у посетителей ее заведения. Также в Днепре сняли на видео, как трое мужчин в военной форме гонятся за гражданским. Один из военных в руке держит какие-то бумаги.
По Сети разлетелось видео, где сотрудники военкомата передвигались в Одессе на автомобиле скорой помощи и раздавали повестки. Общественность возмутила другой случай из Одессы – жестокое задержание мужчины во время вручения повестки.
В Ивано-Франковске жестоко задержали мужчину из-за повестки. На видео видно, как мужчина лежит на асфальте головой вниз, а возле него стоят два человека в военной форме.