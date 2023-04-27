Скандал из-за повестки: в Черкассах трое работников ТЦК избили гражданского, один – ногой в лицо (видео 18+)

Стали известны новые подробности громкого случая в Черкассах, где, по утверждению пользователей соцсетей, работники ТЦК жестко обращаются с гражданским. Автор обнародованного видео утверждает, что таким образом военные пытаются выдать повестку.

На видео можно увидеть, что люди в военной форме (один из них был вооружен автоматом) и документами в руках общаются с гражданским, после чего возникает драка. Кто кого ударил первым – этого момента на видео качественно не видно, но со временем появляются кадры, когда один из мужчин в форме наносит удар в голову гражданскому мужчине. Двое других в форме держат гражданского за руки, тот падает на землю и получает еще один удар ногой в область головы.

Как оказалось, событие действительно имело место в Черкасской области.

В комментарии для ТСН.ua пресс-служба областной полиции сообщила следующее: "Данное событие было зарегистрировано. Со стороны полиции была проведена проверка. Есть заявления как от одной стороны, так и от другой. Они рассмотрены и зарегистрированы. В настоящее время собраны все материалы и направлены в Государственное бюро расследований".

На наш вопрос о том, из-за чего именно возник конфликт, в полиции пока не дали прямого ответа, но не исключили, что он мог быть вызван действительно из-за выдачи повестки.

Конфликтную ситуацию нам пообещали прокомментировать и в Черкасском областном ТЦК и СП. На его официальной странице корреспонденты обнародовали скандальное видео, а в комментариях написали, что это "гоп-стоп".

Скандалы при вручении повесток