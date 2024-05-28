Скандал из-за прорыва РФ на Харьковщине: кто виноват и можно ли было избежать нападения

Как россиянам удалось прорвать фронт и продвинуться на километры в глубь Харьковщины? Были ли сведены обещанные властями фортификации? Кто виноват и как будет отвечать? Все эти вопросы уже давно смущают каждого украинца! За дело взялись и правоохранители.

Детальнее о ситуации на Харьковщине, проблемах в обороне, заявлениях ГБР и экспертов и ответах на все вышеперечисленные вопросы – говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

Утро, 10 мая, лес на российско-украинском пограничнье. Бойцы Государственной пограничной службы Украины на своих позициях уже чувствуют приближение врага. На них двигаются российские спецназовцы из подразделения "Сенеж", к тому же они преобладают украинцев количественно.

Защитники принимают бой, но впоследствии вынуждены отойти, чтобы сохранить жизнь бойцов. Часовые границы быстро находят выход на ближайшую дорогу и быстро направляются к своим – к счастью, в тот раз обошлось без потерь.

Приблизительно так, отчаянно украинские воины встретили врага на Харьковщине. По состоянию на 28 мая, после 18 дней ожесточенных боев, уже известно, что враг таки провалился и не достиг первичной цели.

По данным издания The Economist, Россия планировала дойти до Печенежского водохранилища, обойти водоем с двух сторон, отрезать доступ к тылу украинской группировке под Купянском, поставив тысячи бойцов в крайне тяжелое положение, а затем окружить и Харьков.

ВСУ уже выбивают врага?

Но этого, к счастью, не произошло. ВСУ уже понемногу, шаг за шагом, выжимают врага к себе на болото. Этот факт подтверждается в Институте изучения войны (ISW). Специалисты фиксируют незначительное, но продвижение ВСУ к северу от Липцев. При этом подтверждения ни одного из заявлений россиян о якобы их успехах на всем Харьковском направлении аналитики найти не смогли. Сейчас горячее всего в Волчанске, где идут городские бои.

"Украинские войска сохраняют присутствие на Волчанском агрегатном заводе в центре Волчанска на северном берегу реки Волча. Также Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска также продолжали наземные атаки вблизи Старицы (юго-западнее Волчанска)", — отметили в ISW.

Военные указали на ошибки

Впрочем, в начале с обороной в Харьковской области точно было не все в порядке! Об этом еще 10 мая говорили отдельные военные, встретившие там россиян. Едва ли не первым, о некачественной обороне, возможной коррупции и даже оставлении позиций военными заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

"Не буду называть подразделения, которые бросили позиции и отступили, сдав рубежи. Разбирательство ведется. Главком отреагировал жестко и сменил руководителей ответственных за Харьковское направление. Много вопросов к бросившим позиции, но судить их могут только те, кто хоть раз чувствовал на себе нескончаемый прилет арты и полуторатонных КАБов.

Больше вопросов тем, кто отвечал за фортификационные сооружения первой линии, кто должен ее минировать и укреплять. Хочу посмотреть в глаза тем, кто списывал на это деньги", – писал Ярославский в соцсетях.

Военные действительно "посыпались"?

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Тогда же последовал слух, что свои позиции якобы покинула 125-я бригада ТРО, что и привело к потере по крайней мере 3 сел в пограничных. Ярославский позже написал, что по его данным, терробороновцам цитирую "впарили" на подпись акты выполненных работ по строительству укреплений, которые завершили едва на 30%. Но стоит заметить, что в бригаде факт побега опровергли – 13 мая заявление сделал комбриг генерал-лейтенант Артур Горбенко.

"Подразделения 125 обр ТрО ВСУ дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках. Населенные пункты, в которые зашел враг, расположены в постоянной "серой зоне", а потому успех противника достаточно условен и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе. Территория, занятая противником, локализована и по нему осуществляется постоянное огневое поражение", – подытожил генерал-лейтенант.

В ГБР проверяют все варранты

Но, как ни крути, именно этой информацией заинтересовались в ГБР. В Бюро говорят, что хотят разобраться, почему бойцы оставили позиции и что помешало им сдержать россиян: давление врага, некачественные укрепления или хаос в управлении?

В ГБР уточнили детали

Позже в эфире телемарафона "Единые новости" советница по вопросам коммуникации ГБР Татьяна Сапьян пояснила, что следователи будут проверять все комплексно, ведь оставление позиций военными – статья серьезная, а главное – это решение бойцов может быть связано с недобросовестно построенными укреплениями. или с безответственным руководством командиров, а это по-разному объясняет действия военных.

Взгляд Бутусова

Свою позицию по этому скандалу высказал военкор Юрий Бутусов. Он заявил, что не только разобрался в ситуации, но и выстроил точную хронологию событий на Харьковщине и вывел ряд проблем, которые там точно, по его мнению, были: проблемы с командованием, проблемы с фортификациями, а также факт побега 125-й бригады ТРО. Все по порядку!

Бутусов справедливо говорит, что наступление на Харьковщине не просто ожидали, но и готовились к нему, в частности, демонстрировали это публично и на весь мир. Накануне наступления на Харьков оборону там проверял сам президент Зеленский и она выглядела добротно. К тому же журналист подтвердил некоторые слова чиновников, которые заявляли, что строили лишь часть укреплений – подальше от фронта, а первую и вторую линию обороны должны были строить именно военные. Об этом говорил и президент Зеленский.

Но смущает другое – почему Сырскому пришлось менять команлирование ОСУВ "Харьков" после первого же дня наступления россиян?

"В апреле, накануне российского наступления, Александр Сырский и Юрий Содоль назначают на эту должность генерала Юлия Галушкина. Решение, если посмотреть Википедию о прохождении службы, и то, что делал, и сообщение в медиа о назначении Галушкина, что мы знаем? Мы знаем, что в январе 2022 года Галушкин был назначен на должность командующего Силами территориальной обороны Украины. Но уже в мае 2022 года с этой должности его сняли и назначили на должность заместителя руководителя Военной службы правопорядка.

То есть генерал Галушкин за время полномасштабной войны находился фактически на руководящей административной работе, но не имел никакого отношения к боевому управлению в условиях современной полномасштабной войны, не руководил какой-либо группировкой войск, то есть опыта современных боевых действий не имел. Он выходец из десантной семьи, его знают все десантники, и, скорее всего, Содоль, как десантник, одобрительно поддержал его кандидатуру. Хотя, согласитесь, странное решение. Все знают, что на направлении будет наступление, и назначается человек, опыта современных боевых действий не получиыший. Очень ограниченное время, чтобы он вошел в курс дел и построил современную оборону очень ограниченными силами в очень короткое время", – пишет Бутусов.

11 мая Галушкина заменил генерал Драпатый. Его эксперты описывают как опытного командира, закаленного в условиях современной войны. Здесь журналист возвращается к вопросу укреплений, но смотрит на эту проблему несколько с другого ракурса.

Бутусов, несмотря на слухи и некоторые отдельные факты, которые всплыли, например, разбросаны на обочине "зубы дракона", не сомневается, что фортификации были. Но оборону ВСУ выстроили, по его мнению, некорректно, что и явилось одной из причин прорыва россиян. Просчитался тот, кто планировал и предписывал строить укрепления. По словам Бутусова, вторая линия обороны должна была проходить в 6 километрах от границы, вне серой зоны – на господствующих высотах. Несмотря на относительную удаленность от фронта, она была отдана военным, а не Харьковской ОВА, которая свою часть фортификаций построила качественно.

Были на этом участке и другие существенные проблемы, в частности, в 125-й бригаде ТРО, которая якобы покинула позиции. Во-первых, у бригады ТРО нет артиллерии, а это дало чрезвычайно большое преимущество врагу. К тому же, ребята из 125 воюют с 2022 года, а вывели на отдых их только в 2024-м, но и то не в полном составе. Кстати, та же ситуация и в 42-й бригаде, которая только воевала под Бахмутом и должна была усилить 125-ю.

Следователи должны найти причину

Следует отметить, что это лишь субъективная оценка журналиста Юрия Бутусова. Надеемся, что в деле разберутся профессиональные следователи, найдут виновных, а власть и военные исправят ситуацию на местах и в ВСУ.

А пока о текущей ситуации в Харьковской области. Враг продолжает беспощадно обстреливать гражданских в Харькове и области. 25 мая россияне нанесли сокрушительный удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, а также центральному парку города, убив и ранив мирных людей. В очередной раз защитить Харьков от вражеского террора призвал мир Зеленский.

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СКАНДАЛ ЧЕРЕЗ ПРОРЫВ РОССИЙ НА ХАРЬКОВЩИНЕ! Кто виноват? Неожиданный поворот