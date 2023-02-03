Скандал из-за российского паспорта в Минобороны: кому он выгоден

Лиев утверждает, что на фото в копии паспорта был не он, а также уверяет, что там неправильно написана фамилия.

Александр Лиев, который в четверг, 2 февраля, уволился с должности в.и.о. директор Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, назвал причину, по которой появились слухи о якобы наличии у него российского паспорта.

Об этом он рассказал в комментарии для ТСН.ua, размышляя, кому выгоден такой фейк.

"Я уже обратился в СБУ, написал соответствующее заявление. Теперь они (правоохранители – ред.) будут устанавливать. Это (появление ложной информации – ред.) точно вредит моей репутации, моей семье. Поэтому мои дети получили сообщение с угрозами. Это также очень вредит нашей обороноспособности.Есть вопросы, которые я вел, их надо передать другим людям.Это точно замедлит темпы по некоторым программам.Это (слухи – ред.) точно связано с моей профессиональной деятельностью.На фото в копии паспорта был не я, также неправильно написана фамилия ", – рассказал нам Александр Лиев.

Напомним, в задачи вышеуказанного департамента входит обеспечение формирования и реализации государственной политики в сфере военно-технической политики, направленной на развитие вооружения, военной и специальной техники в мирное время и особый период в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Громкий скандал в Минобороны с Лиевым: коротко

1 февраля появилась информация, что Александр Лиев написал заявление об освобождении от должности в.и. о. главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины из-за обвинений в свой адрес.

Накануне руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин опубликовал сообщение, в котором вспомнил, как во время "референдума" 2014 года Лиев якобы призвал "услышать Крым", а также – о блокировании им украинских маяков 2006 года. Кроме того, издание "Українська правда" сообщило со ссылкой на источники в разведке, что у Александра Лиева эсть гражданство России. Впрочем, 2 февраля издание признало, что эта информация не соответствует действительности и принесла свои извинения.

Лиев отверг все обвинения Шабунина и подчеркнул, что "его публикация – это перепечатка материалов нескольких предыдущих информационных кампаний против меня, инспирированных конкретными людьми, мотивация которых корыстна и понятна".

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