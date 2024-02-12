Скандал из-за смерти военного в Тернополе: мужчина умер через 8 дней после мобилизации

К сожалению, это не первый трагический случай, когда военнообязанный умирает после мобилизации, даже не попав на фронт.

Умер через 8 дней после мобилизации. Сеть всколыхнула история военнообязанного из Тернополя. В ТЦК разводят руками. Недавно подобный случай произошел в Одесской области. Там мобилизованный с эпилепсией скончался в первый день службы. Дело на контроле у Уполномоченного по правам человека.

Детали трагических инцидентов рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Умер после мобилизации

Мужчину призвали 1 февраля 2024 года, а умер он 9 февраля. Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал. Соответствующее сообщение мэр города сделал на своей странице в Facebook.

В комментариях под сообщением главы Тернополя сразу начали сыпаться вопросы о причинах смерти мужчины. Ведь общину обеспокоило то, что мужчина умер чуть больше чем через неделю после мобилизации.

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Что известно о мобилизованном?

Николай Ирзайкин работал штамповщиком в ООО "Шредер". На странице предприятия Facebook также написали о смерти мужчины и выразили свои соболезнования семье.

Николай Ирзайкин принимал участие в благотворительном проекте "Желтый фартук", сообщает "Общественное новости". Координатор проекта Сергей Кичула говорит только хорошее о Николае Ирзайкине. Говорит, что мужчина всегда был готов помочь, приносил и раздавал бесплатные обеды для нуждающихся.

Коля был добрым и отзывчивым. Попал к нам в волонтерскую команду, сам подошел и предложил яблоку принести. Каждое воскресенье приносил ящик яблок. Когда не хватило людей на раздачу еды, то помогал выдавать ее. Когда мы ближе познакомились, то оказалось, что яблоки не его, а он покупает их на рынке. Он хотел для людей вкусно сделать. Всегда был улыбчив и неравнодушен”.

А волонтер проекта Желтый фартук Виктория Лищинская отметила, что грустно и болезненно из-за того, что теряем лучших: Мы были в одной команде волонтеров проекта Желтый фартук, где каждое воскресенье раздаем бесплатные обеды нуждающимся. Редко, когда он отсутствовал. У него были подопечные, которым он помогал лично. Это был добрый и отзывчивый к чужому горю человек с необычайно светлой душой. Грустно и болезненно, что теряем лучших”.

Что говорят в ТЦК?

В свою очередь Тернопольский областной центр комплектования и социальной поддержки также прокомментировал смерть Николая Ирзайкина. Вот что было отмечено на их странице в Facebook.

После таких официальных заявлений вопросов возникает еще больше. Почему ТЦК мобилизовал человека с больным сердцем, как врачи на ВЛК могли написать "пригодный", неужели не выявили проблем со здоровьем и что именно привело к тому, что у мужчины не выдержало сердце? Но эти вопросы пока остаются без ответов.

К сожалению, это не первый трагический случай, когда военнообязанный умирает после мобилизации, даже не попав на фронт. Недавно общество шокировало подобный инцидент. В Одесской области мобилизовали мужчину с эпилепсией и умер в первый день службы. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Во время мониторинга интернет-сети обнаружил информацию о мобилизации ТЦК Одесской области гражданина Украины, который имел инвалидность с детства, болел эпилепсией и умер в воинской части в первый день службы", — написал он.

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Был местным добряком

Трагический инцидент произошел летом прошлого года. Детали этого дела просто шокируют. Ведь о Борисе, умершем в воинской части, говорят только хорошее: «Был местным добряком, которого знало все село. Работал на местном рынке, зарабатывал копейку на жизнь. Мужчине было 29 лет. Говорят, что даже не было паспорта”.

Детали трагического инцидента

Как оказалось, Борис был мобилизован еще в августе 2023-го. Муж прошел медкомиссию и сразу оказался в воинской части, где ему стало плохо — произошло несколько эпилептических нападений, после чего мужчина скончался. И всё это в первый день после мобилизации. В сети начали намекать на незаконные действия ТЦК по этому делу.

Чтобы выполнить востребованный план ГШ, и не пойти самому воевать, Гаврилов и его пособия, решили отправить в ВСУ больного человека (хотя своего сына отправил в рейс). Все в районе знали кто такой Борька и его болезни, но план дороже чести офицера. Пару звонков военкома в больницу и человек, неадекватный с детства, с эпилепсией (в сопровождении какого-то кабана в военной форме), с шизофренией и алкоголизмом за 2 часа проходит мед комиссию и оказывается в части”.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заверил, что шокирован этой трагедией, и сообщил, что Специализированная военная прокуратура области расследует инцидент.

"У меня так же, как и у общества, много вопросов "почему?" к тем должностным лицам, которые приняли это роковое решение. Но как руководитель ОВА мне предстоит дождаться официальных результатов следствия и правовой оценки действий служебных лиц Березовского ТЦК, которые проводит Специализированная военная прокуратура Одесской области в рамках уголовного производства. Я убежден, что все виновные должны быть наказаны. Публично.

На контроле омбудсмена

Сейчас это дело на личном контроле уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца. Обмудсмен обратился в органы военного командования по усилению контроля и соблюдения требований законодательства во время мобилизационных мероприятий, военного учета граждан и прохождения ими ВЛК в ТЦК и СП. Также Лубинец направил запрос в специализированную прокуратуру в сфере обороны. Пока смерть мужчины расследуют по факту непроведения медосмотра военнообязанного и неоказания медицинской помощи.

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