Скандал из-за стиха с закрытыми глазами: учителю сделали замечание, а психолог говорит – это травматический опыт

Психолог объяснила, почему детей нельзя заставлять выполнять задание таким образом.
Среди родителей школьников в Украине продолжается волна негодования. Мама пятиклассницы киевского лицея №142 рассказала в Сети, что учитель зарубежной литературы якобы занижает оценки учащимся за чтение стихов наизусть, если они это делают с открытыми глазами. То есть ребенок должен записать на видео, как читает стихотворение с закрытыми глазами и отправить запись учительнице.
Под постом Татьяны Крамар в Facebook-группе "Батьки SOS" другие родители написали сотни комментариев. Оказалось, что такое практикуют учителя по всей стране.
"У нас проблема, что вообще не можем эти стихи снять, истерика постоянно. Ребенок застенчивый и даже просто не дает себя снимать, фотографировать. А снять видео для учителя – постоянно слезы", — рассказала мама школьника Ольга Савченко.
Женщина по имени Ирина Кузнецова написала, что учитель украинской литературы требовала, чтобы ребенок на видео не просто закрыл глаза, а стоял, были видны его руки, волосы убраны за уши.
"Чтобы снять эти проклятые видео тратили полдня", — добавила мама.
"Харьков, гимназия №12. Постоянно практикуют стихотворение с закрытыми глазами. Ужасное зрелище, как пытки", — рассказала Виктория Сидоренко.
И подобных комментариев много. Родители возмущены и называют такой метод проверки домашнего задания унижением и недоверием к учащимся. Впрочем, есть и те, кто поддерживает подобное ноу-хау.
"Вообще не вижу здесь унижения, имеем условия, которые никто не выбирал, и нужно как-то приспосабливаться и учиться", — написала пользователь Яна Невзорова.
Что говорят в лицее
Директор лицея №142 Ирина Сильвестрова заверила ТСН.ua, что мама ученика написала пост в Сети на эмоциях, не разобравшись в ситуации. По ее словам, учительница снизила оценку ученицы по другой причине. Но замечания педагогу все-таки сделали.
"Это замечание сделано. Учительница с большим опытом. И она иногда говорит, если вы хотите, чтобы я вам точно верила, можете закрыть глаза. Вот таким образом. Но в комментариях к оценке не было написано "за то, что ты не закрыла глаза, тебе выставили такую оценку". В комментариях ни слова об этом нет", — отметила Сильвестрова.
Мама пятиклассницы Татьяна Крамар в комментарии ТСН.ua подтвердила, что конфликт исчерпан и удалила свой пост в Facebook.
"Мы поговорили с учителем зарубежной литературы. Абсолютно адекватная учитель. Действительно, там ситуация не совсем верна. Учительница сказала, что дети ее неправильно поняли. Она указала на ошибки ребенка в произношении некоторых слов и ударений, поэтому такая оценка... По поводу закрытых глаз мы с учителем совершенно поладили", — сказала женщина.
Учителя используют такой метод еще с пандемии
Ученица 11-го класса одной из школ Днепра рассказала ТСН.ua, что такой метод проверки домашнего задания учителя литературы и иностранных языков используют еще с "дистанционки" во время пандемии коронавируса.
"Смотря, какой учитель. Есть учителя, которые говорят просто записывать себя на видео, а есть — на уроках рассказывать. Если не хочешь записывать видео — единица за невыполненное задание. Одна учительница немецкого в школе заставляет сдавать тексты наизусть онлайн на уроках и с закрытыми глазами", — рассказала Мария.
Девочка шутит, что большинство старшеклассников не возмущает такой метод проверки, ведь они придумывают, как текст все-таки прочитать.
"В TikTok есть маска с закрытыми глазами. На видео не видно, что это она. Снимаешь себя с открытыми, а выходит с закрытыми", — смеется Мария.
@pilzerk
рабочая схема, рекомендую♬ original sound — sophi ❤️❤️❤️
@katyushka.demidova Ответ пользователю @si ну чуток гении, есть такое;) #рекомендации #fyp ♬ som original -
Мнение психолога
Детская психолог Ирина Ситкарева объяснила ТСН.ua, что такой метод выполнения домашнего задания вызывает у детей повышение тревоги. Ведь человеку неприсуще что-то делать с закрытыми глазами.
"Попробуйте сами с кем-то говорить, не видя ничего. Тревога мгновенно повышается. Особенно сейчас это сложно, и если у ребенка сложности с засыпанием, что является признаком повышенной тревоги, или травматический опыт, закрыть глаза очень тяжело", — отметила психолог.
По ее словам, просьба учителей обусловлена недоверием к учащимся. И это конечно может рассматриваться как определенная проблема в их отношениях, добавила Ситкарева.
"Когда нет доверия, отношения становятся формальными. И если это так чувствуется детьми, то и обучение может "не затрагивать". А то же есть литература, поэзия — то, что как раз о чувствах и отношениях, а не о просто задачах для тренировки памяти, — добавила психолог.
Стоит отметить, что согласно критериям оценки учебных достижений учащихся, утвержденных Министерством образования и науки Украины, чтобы получить наивысший балл, школьник должен артистически, отчетливо и без ошибок прочитать стихотворение наизусть. О глазах ребенка ни в каких документах речь не идет.
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