Скандал из-за стиха с закрытыми глазами: учителю сделали замечание, а психолог говорит – это травматический опыт

Среди родителей школьников в Украине продолжается волна негодования. Мама пятиклассницы киевского лицея №142 рассказала в Сети, что учитель зарубежной литературы якобы занижает оценки учащимся за чтение стихов наизусть, если они это делают с открытыми глазами. То есть ребенок должен записать на видео, как читает стихотворение с закрытыми глазами и отправить запись учительнице.

Под постом Татьяны Крамар в Facebook-группе "Батьки SOS" другие родители написали сотни комментариев. Оказалось, что такое практикуют учителя по всей стране.

"У нас проблема, что вообще не можем эти стихи снять, истерика постоянно. Ребенок застенчивый и даже просто не дает себя снимать, фотографировать. А снять видео для учителя – постоянно слезы", — рассказала мама школьника Ольга Савченко.

Женщина по имени Ирина Кузнецова написала, что учитель украинской литературы требовала, чтобы ребенок на видео не просто закрыл глаза, а стоял, были видны его руки, волосы убраны за уши.

"Чтобы снять эти проклятые видео тратили полдня", — добавила мама.

"Харьков, гимназия №12. Постоянно практикуют стихотворение с закрытыми глазами. Ужасное зрелище, как пытки", — рассказала Виктория Сидоренко.

И подобных комментариев много. Родители возмущены и называют такой метод проверки домашнего задания унижением и недоверием к учащимся. Впрочем, есть и те, кто поддерживает подобное ноу-хау.

"Вообще не вижу здесь унижения, имеем условия, которые никто не выбирал, и нужно как-то приспосабливаться и учиться", — написала пользователь Яна Невзорова.

Что говорят в лицее

Директор лицея №142 Ирина Сильвестрова заверила ТСН.ua, что мама ученика написала пост в Сети на эмоциях, не разобравшись в ситуации. По ее словам, учительница снизила оценку ученицы по другой причине. Но замечания педагогу все-таки сделали.

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"Это замечание сделано. Учительница с большим опытом. И она иногда говорит, если вы хотите, чтобы я вам точно верила, можете закрыть глаза. Вот таким образом. Но в комментариях к оценке не было написано "за то, что ты не закрыла глаза, тебе выставили такую оценку". В комментариях ни слова об этом нет", — отметила Сильвестрова.

Мама пятиклассницы Татьяна Крамар в комментарии ТСН.ua подтвердила, что конфликт исчерпан и удалила свой пост в Facebook.

"Мы поговорили с учителем зарубежной литературы. Абсолютно адекватная учитель. Действительно, там ситуация не совсем верна. Учительница сказала, что дети ее неправильно поняли. Она указала на ошибки ребенка в произношении некоторых слов и ударений, поэтому такая оценка... По поводу закрытых глаз мы с учителем совершенно поладили", — сказала женщина.

Учителя используют такой метод еще с пандемии

Ученица 11-го класса одной из школ Днепра рассказала ТСН.ua, что такой метод проверки домашнего задания учителя литературы и иностранных языков используют еще с "дистанционки" во время пандемии коронавируса.

"Смотря, какой учитель. Есть учителя, которые говорят просто записывать себя на видео, а есть — на уроках рассказывать. Если не хочешь записывать видео — единица за невыполненное задание. Одна учительница немецкого в школе заставляет сдавать тексты наизусть онлайн на уроках и с закрытыми глазами", — рассказала Мария.

Девочка шутит, что большинство старшеклассников не возмущает такой метод проверки, ведь они придумывают, как текст все-таки прочитать.

"В TikTok есть маска с закрытыми глазами. На видео не видно, что это она. Снимаешь себя с открытыми, а выходит с закрытыми", — смеется Мария.

Мнение психолога

Детская психолог Ирина Ситкарева объяснила ТСН.ua, что такой метод выполнения домашнего задания вызывает у детей повышение тревоги. Ведь человеку неприсуще что-то делать с закрытыми глазами.

"Попробуйте сами с кем-то говорить, не видя ничего. Тревога мгновенно повышается. Особенно сейчас это сложно, и если у ребенка сложности с засыпанием, что является признаком повышенной тревоги, или травматический опыт, закрыть глаза очень тяжело", — отметила психолог.

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По ее словам, просьба учителей обусловлена недоверием к учащимся. И это конечно может рассматриваться как определенная проблема в их отношениях, добавила Ситкарева.

"Когда нет доверия, отношения становятся формальными. И если это так чувствуется детьми, то и обучение может "не затрагивать". А то же есть литература, поэзия — то, что как раз о чувствах и отношениях, а не о просто задачах для тренировки памяти, — добавила психолог.

Стоит отметить, что согласно критериям оценки учебных достижений учащихся, утвержденных Министерством образования и науки Украины, чтобы получить наивысший балл, школьник должен артистически, отчетливо и без ошибок прочитать стихотворение наизусть. О глазах ребенка ни в каких документах речь не идет.

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