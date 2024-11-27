Скандал из-за ядерного оружия для Украины: в Кремле "подгорает"

Кремль в очередной раз бессмысленно угрожает всему миру. Смешно наблюдать, как в РФ распространяется паника по поводу "ядерки" для Украины, когда еще ничего не произошло.

На днях западные СМИ заговорили о том, что Джо Байден может передать Украине ядерное оружие. В то время в РФ поднялся настоящий гвалт. Медведев и Песков не смогли сдержать эмоций. В частности, экс-президент РФ обозвал действующего президента США безумным маразматиком.

Какие "перлы" на этот раз выдали путинские "говорящие головы" и почему в Кремле "подгорает" от темы ядерного оружия для Украины – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Возвращение "ядерки" Украине

На днях американское издание The New York Times опубликовало очень интересную статью. В ней говорится, что действующий президент США Джо Байден пытается предоставить Украине максимум помощи до завершения своих полномочий, которые подходят к концу в начале 2025 года.

Поскольку Украина просила предоставить в качестве гарантий безопасности приглашение в НАТО, а за время каденции Байдена этого не удалось сделать и это маловероятно во время президентства Трампа, поэтому ряд американских чиновников предположил, что нынешний президент США может вернуть Украине ядерное оружие, которое было изъято после распада СССР.

"Это было бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором. Но такой шаг будет сложным и будет иметь серьезные последствия", — отметило издание.

Реакция Украины

Тогда же в Офисе президента Украины отметили, что целью является не получение ядерного оружия, а окончательное завершение войны и установление безопасности путем ликвидации России как агрессора. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

Подоляк отметил, что сегодня возможно то, о чем 5-10 лет назад никто и подумать не мог. По его словам, европейцы вырастили монстра под названием Российская Федерация, сотрудничая с ней, принимая коррупционные деньги и позволив монополизировать энергетическую инфраструктуру, даже несмотря на запрет третьего энергопакета. Он добавил, что Европа пыталась сделать из РФ партнера, а теперь этот "партнер" заливает кровью Восточную Европу.

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Подоляк отметил, что для реализации этого сценария у Украины есть высокотехнологичное оружие, однако необходимо его достаточное количество для обеспечения потребностей Сил обороны. В то же время он подчеркнул, что о передаче Украине ядерного оружия речь не идет.

Реакция России

Но, несмотря на слова Подоляка, в РФ поднялся гвалт. В частности, экс-президент РФ и член Совбеза Дмитрий Медведев обозвал действующего президента США Джо Байдена из-за угрозы появления ядерного оружия в Украине. Он пригрозил "конфликтом" и применением российской "ядерки".

"Американские политики и журналисты серьезно обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия. Похоже, моя печальная шутка о сумасшедшем маразматике Байдене, который решил красиво уйти из жизни, унеся с собой значительную часть человечества, превращается в устрашающую реальность", – говорится в сообщении Медведева от 26 ноября.

Медведев признал, что РФ – "крупнейшая ядерная страна мира" – напала на безъядерную Украину, и назвал изменение такого статуса "абсурдом". Член российского Совбеза пригрозил, что "будет ядерный конфликт", если будут раздаваться угрозы передачи оружия. Также он пояснил, что Кремль готов применить пункт 19 оборонной доктрины РФ, если ядерное оружие все-таки окажется в Украине.

Песков и его "советы"

Между тем представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в России крайне негативно относятся к сообщению газеты New York Times о том, что некоторые американские чиновники якобы предлагают вернуть Украине ядерное оружие.

"Это безответственные рассуждения людей, плохо понимающих и представляющих себе реальность и не чувствующих никакой ответственности за свои слова", — завил Песков.

Он также обратил внимание, что упомянутые высказывания носят анонимный характер. Помимо этого, Песков прокомментировал опасения ряда западных политиков, что между РФ и их странами может начаться ядерная эскалация. Эти опасения возникли после того, как РФ ударила по Днепру ракетой "Орешник".

"Нужно читать соответствующие документы, принятые в России за последние недели. Нужно внимательно слушать заявление президента Путина. Нужно внимательно оценивать действия властей, коллективного Запада, которые вовлечены в эти конфликты. Тогда можно будет легко ответить на этот вопрос", — отметил Песков. .

Впрочем, несмотря на все угрозы, большинство экспертов прогнозируют, что ядерный удар России маловероятен. Международное сообщество, в том числе Китай, категорически против такого сценария, говорит майор ВСУ, дипломат, бывший министр инфраструктуры Украины, политик Владимир Емельян. В то же время страна-агрессор может нанести очередной ракетный удар по Украине.

Украина должна быть готова к продолжению войны. Важно осознать, что последующая война неизбежна. Так что сейчас хотелось бы видеть больше стратегического подхода и лидерства, говорит майор ВСУ.

В свою очередь, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов предположил, что Путин может ударить ядерным оружием по Украине. Жданов подчеркнул, что в Кремле очень разочарованы результатами последнего массированного ракетного удара по Украине "потому что блекаут не произошел".

Эксперт говорит, что по данным некоторых российских источников, запасы ракет РФ позволяют ей осуществить еще 3-4 массированных удара, не более. Жданов предупредил, что у России остается лишь один вариант – применение тактического ядерного оружия.

Получит ли Украина новые ракеты

Несмотря на все угрозы, панику и прогнозы экспертов, есть и хорошие новости. Ведь парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию с призывом к большей поддержке Украины.

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В частности, документ призывает членов Альянса предоставить Украине ракеты средней дальности, способные бить на расстояние 1000-5500 километров "для защиты и сдерживания дальнейшей агрессии" РФ. Об этом говорится в резолюции ПА НАТО, а также пишет народный депутат и глава украинской делегации Егор Чернев.

По словам Чернева, имеются в виду ракеты, которые могут наносить удары на стратегическую глубину противника. Таковы, в частности, ракеты Tomahawk.

"Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи", – отметил он.

Кроме того, в тексте резолюции призвали активизировать "политические и практические усилия" для "скорейшего" приглашения Украины в НАТО, поддержать План победы президента Украины Владимира Зеленского и "формулу мира" и оставаться верными принципу "ничего об Украине без Украины". Надеемся, что эти призывы и политические усилия не останутся только на бумаге.

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