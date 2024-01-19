Скандал, коррупция и суд: громкое задержание бизнесмена Мазепы на границе

18 января на украинско-польской границе остановили Игоря Мазепу — бизнесмена и основателя инвестиционной компании Concorde Capital.

Какая причина задержания, в чем подозревается Мазепа и о каком основании заявили в холдинге, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Новый коррупционный скандал с известным бизнесменом

Назревает новый коррупционный скандал на всю страну. Известного бизнесмена и основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу не пропустили на границе и запихали в СИЗО 18 января. В этот день он ехал в Давос на Всемирный экономический форум, но не доехал.

Эта новость вновь возмутила общество, еще не отошедшее от скандала с Гринкевичами. Неужели человек, который позиционировал себя как честного бизнесмена, тоже оказался воровством? В ГБР говорят, что схема живет уже больше десяти лет и несет большую угрозу критической инфраструктуре столицы. Впрочем, только теперь правоохранители смогли найти первые веские доказательства.

Позиция адвокатов бизнесмена

В ДБР отмечают, что именно Мазепа и является организатором преступной группы, занимавшейся незаконным отчуждением земель. В то же время юристы компании говорят, дата задержания — не случайна. Об этом они рассказали изданию “Экономическая правда”: “Об этом его выезде он сообщил следователям и правоохранительным органам, поскольку должен был посетить Всемирный экономический форум в Давосе. И это послужило поводом для задержания его без определения суда”.

Заявление компании Мазепы

Своего руководителя, несмотря на заявление ГБР, что Мазепа замешан в незаконной земельной схеме, начали отстаивать и в компании. Там заявили, что таким образом бизнесмену отомстили за его публичную позицию по усилению давления со стороны правоохранительных органов на владельцев украинского бизнеса. Заявили в пресс-службе и о незаконных обысках.

“Имеем дело с самым большим ударом по инвестиционному рынку Украины за всю историю Независимости. Сегодня основатель Concorde Capital Игорь Мазепа был задержан сотрудниками ГБР и полиции. Силовики действовали противозаконно и агрессивно, допустили все возможные процессуальные нарушения в ходе серии обысков: не допустили адвокатов, изымали все документы и личные средства сотрудников компании, обыскали офис компании без определения суда и с выламыванием дверей. Компания уже готовит обращение к руководству государства о давлении на компанию и уничтожении силовиками инвестиционного климата в Украине. Это обращение планируют подписать владельцы сотен крупных бюджетообразующих украинских компаний. Вопрос по давлению на Игоря Мазепу начинает уже выходить за рамки следственных действий, предпринятых правоохранителями, как только Игорь Мазепа не побоялся заявить на всю страну о коррумпированности силовых структур и о создании антирейтинга недобросовестных правоохранителей”, — говорится в сообщении.

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Кто выступает в поддержку Мазепы и с чего все началось?

В компании говорят, что история тянется с мая 2023 года. Тогда Мазепа присоединился к мощному антирейдерскому движению против правоохранителей и судей, использующих полномочия в незаконных целях. Движение, в которое входят крупнейшие бюджетообразующие компании Украины.

28 июня 2023-го 42 известных отечественных предпринимателя опубликовали манифест в защиту 42-й статьи Конституции. Среди них — владелица фармкомпании "Фармак" Филя Жебровская, гендиректор "Агромата" Сергей Войтенко, основатель "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский, фаундер компаний FinStream и Cronvest, глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов Сергей Позняк, глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник и другие. И уже после этого все началось.

“После этого публичного обращения правоохранители получили команду провести задержание Игоря Мазепы из-за фабрикования против него нескольких уголовных производств. Основанная Игорем Мазепой компания Concorde Capital уже 18 лет является лидером инвестиционного рынка Украины, привлекая для более 1000 клиентов более 4 млрд долларов инвестиций. Это не проблема Игоря Мазепы или Concorde Capital, это проблема всего украинского бизнеса, который находится под большим давлением. Мы призываем каждого огласить это дело! Призываем немедленно отпустить Игоря Мазепу и остановить давление на украинский бизнес!”, — говорится в сообщении.

Что говорит сам Мазепа?

Не признает вины и сам Мазепа. Он объяснил свою позицию по земельной истории, а также считает несправедливым залог для него, о котором просят прокуроры.

“Материальность убытков — 7 млн, а залог — 700 млн”, — Игорь Мазепа о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Позиция ДБР и прокуратуры

В то же время в ГБР говорят, что именно такими пробелами в правовом уставе участков преступная группа и воспользовалась в интересах застройщиков. Кроме Мазепы по делу фигурирует еще трое, похожее среди задержанных есть и родственник бизнесмена. 19 января после обеда всем им и в том числе Мазепе в Печерском суде Киева начали выбирать меру пресечения.

Прокуроры предлагают суду назначить залог в 700 млн грн Игорю Мазепе, но интересен другой момент, его брату Юрию предлагают заплатить за выход из СИЗО 500 млн грн. Что именно инкриминируют родственнику, пока неизвестно. Хотя в общей сложности в состав организованной группы входили почти два десятка человек, включая известных инвесторов в сфере строительства премиум класса, их помощников, юристов, архитекторов, землеустроителей, а также представителей государственных органов.

Кто такой Игорь Мазепа?

Ну а мы пока расскажем, кто такой Игорь Мазепа тем, кто еще не в курсе. Это известный украинский предприниматель, инвестор и благотворитель, является основателем и руководителем инвестиционной компании Concorde Capital, специализирующейся на инвестициях.

Свою карьеру Мазепа начал еще в 1997 году, работая инвестиционным банкиром в международных инвестиционных компаниях. В 2004 году он основал Concorde Capital, где занял и позицию генерального директора. До кризиса в 2008 году компания успешно провела множество инвестиционных соглашений для престижных клиентов, таких как "Галнефтегаз", группа "МКС", "Мегабанк", ТКС, "Пакко-Холдинг", "Милкиленд" и другие.

По результатам 2007 года Игорь Мазепа заработал 62 млн. долларов дохода и почти 35 млн. долларов чистой прибыли. Перечислять достижения компании можно долго, конечно, не обошлось и без падений. Например, в августе 2008 года инвестиционная компания организовала размещение акций Sintal Agriculture на Франкфуртской фондовой бирже, но не смогла привлечь нужный объем средств.

Один из аналитиков, знакомых с этим соглашением, утверждал, что Sintal Agriculture было рекомендовано приостановить размещение, но Игорь Мазепа "давил авторитетом", поскольку всегда отличался решительностью и самоуверенностью в бизнесе.

При всем этом Мазепа выстоял, куда больше компания одержала победы в самых разнообразных номинациях и здесь такое. Неужели успешному бизнесмену просто стало мало денег? Сколько еще обжор задержат? И скольких нужно публично наказать, чтобы отразить желание воровать и заниматься махинациями у других?

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