Скандал между Сырским и Стерненко: что случилось на самом деле

Известный волонтер Сергей Стерненко заявил, что главком ВСУ Александр Сырский дал указание объявить его в розыск ТЦК и якобы слив его личные данные россиянам. Часть людей приняла сторону блоггера, часть вступилась за главкома. А уже через несколько дней эти двое выставили интересное фото. Что вышло?

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Скандал между Сырским и Стерненко

8 ноября сетью разлетелись фото из российских пабликов, свидетельствующих о том, что известный блоггер Сергей Стерненко в розыске ТЦК. Сам он заявил, что о своем розыске и узнал из запрещенных в Украине изданий. Впоследствии блогер не выдержал и записал видео об этой истории, заявив, что его розыск ТЦК – прямое указание Сырского из-за обиды и публично обратился к главкому. О причастности Сырского, по словам активиста, он якобы узнал из своих источников в Генштабе ВСУ и был удивлен такой цитирую: "мелочностью". Стерненко считает, что основной причиной якобы мести Сырского стал его стрим, где он "сказал, что мы в ситуации, близкой к катастрофе, из-за неадекватной системы управления войсками".

"История с моим розыском – прямое указание Сырского, который обиделся за требования провести армейскую реформу. Я знаю это точно, и когда именно и через кого он давал это указание. Сделал он это, кстати, только со второй попытки. Триггером стал сдержаннее. 27 октября, где я прямо сказал, что мы в ситуации, близкой к катастрофе, из-за неадекватной системы управления войсками. По порядку: 1. Отправка повестки по адресу, где я не проживаю, которую я не предоставлял, и которая не является адресом прописки. Специально, чтобы я не получал ее. 2. Объявление в розыск, так как не мог получить никак. По телефону или по почте никто так и не связывался со мной. 3. Слив информации о розыске российской агентуре. своих действий? Ложь и мелочность точно не помогут нам сохранить страну».

Сергей Стерненко/Скриншот по видео

Более того, Стерненко заявил, что и его личные данные Сырский слив российским пабликам.

"Александр Станиславович, попросите выслать мне также копию этого постановления. Потому что российские агенты его получили, а я до сих пор нет. Протокол да, но не постановление. И еще вопрос: вы сознательно предоставили вражеской агентуре документы с моим фактическим адресом проживания или просто приступили? россияне меня хотят убить за обеспечение войска 115 к+ дронов. И такие действия ставят под угрозу мою жизнь."

ТЦК прокомментировали розыск Стерненко

Сырский на эти заявления никак не реагировал, однако через несколько часов Одесский ТЦК подтвердил информацию, что Сергей Стерненко нарушил правила военного учета, за что он уже оштрафован и отметили, что волонтера направили на медкомиссию. Там обвинили самого блоггера в несообщении важных деталей и назвали его обвинения "безосновательными".

“В связи с недавними публичными заявлениями Сергея Стерненко относительно его пребывания в розыске и попытками дискредитации деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), предоставляем официальное разъяснение во избежание манипуляций и искажения фактов. Сергей Стерненко не сообщил о ряде важных деталей, значительно изменяющих понимание ситуации. В частности, он посетил Приморский РТЦК и СП, где: оплатил административный штраф за нарушение правил военного учета; направлен на военно-врачебную комиссию (ВЛК). Эти факты свидетельствуют о том, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости выполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры по урегулированию своего статуса. Также в своих публичных заявлениях господин Стерненко намекает на то, что его розыск является якобы «местой» из-за его критики военных структур. Такие обвинения безосновательны и имеют целью вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП."

Стерненко о Курске/Скриншот

Блоггеру упрекнули

Кроме того, в Одесском Терцентре упрекнули Стерненко в том, что именно такими громкими заявлениями он хотел вызвать симпатию у своих подписчиков и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП. И пока сам Сырский продолжал отмалчиваться, в сети раздувался все больший скандал. В поддержку блоггера высказались многие военные и другие публичные люди. Военный на позывной "Химик" в частности поставил вопрос, цитирую: Не понимаю уже, кто агент РФ: тот, кто дискредитирует власть во время тяжелого состояния на фронте, или тот, кто мобилизует блоггеров, делающих собрание? Другой военный Виталий Головня перечислил помощь, переданную блоггером, и от имени собратьев заявил, что они требуют прекращения давления на Стерненко.

"Несколько дней назад была обнародована на пророссийских пабликах информация, что Одесский ТЦК подал в розыск Сергея Стерненко. Это давление государства на волонтерскую деятельность и освещение всей правды, происходящее в ВСУ. Благодаря поддержке Сергея, мой экипаж в 23-м году сдерживал участок фронта близко километров под Вербовым, было уничтожено около сотни оккупантов и техники на миллионы долларов и прикрыта наша пехота. развития БПЛА в ВСУ.

Сырский встретился с волонтером Стерненко

Выглядит как "сведение счетов?"

И подобных постов множество. Поступила за блогера и журналистка Севгиль Мусаева, она отметила, что объявлять человека, постоянно приходящего в Минобороны и ежедневно снимающего ролики действительно выглядит как сведение счетов.

“За ситуацией, которая сейчас разворачивается вокруг Сергея Стерненко, наблюдать стыдно. От большого количества военных из разных подразделений знаю, в каких объемах Сергей ежедневно закрывает их потребности в дронах. Очень часто это потребности «на вчерашний день» и когда тех самых необходимых дронов от государства нет. Объявлять «в розыск» известного волонтера и блогера, который на самом деле никуда не прячется, ежедневно записывает блоги, принимает участие в совещаниях в Минобороны максимально удивительно. И действительно, со стороны выглядит как сведение счетов. Все, что он озвучил в последних стримах, имеет место. И уже давно раздается от многих военных. И в кухнях. Эта критика – это реальность, в которой украинская армия живет на третьем году великой войны. Ну и главное – эффективный для фронта волонтер сейчас тратит свое время и ресурсы на неконструктивные вещи. Вместо того, чтобы заниматься тем, в чем он разбирается и что делает хорошо. Поэтому у меня вопрос только один: мы уже выиграли войну, да? У нас очень тяжелая ситуация и сейчас нужна максимальная консолидация усилий и помощь военным?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский/Фото: Facebook-страница Сырского

"Уровни" не все?

Под этим сообщением редактор спросили: закон для всех или не для всех. На что она ответила, что не фанатка Стерненко, но признает важность его работы.

Люда: "А он равнее равных? или блоггеры-волонтеры-твиттеряне не воюют, потому что собрание делают? или закон для всех, а долг не для всех?"

Вика: "Нет, но то, как это сейчас делается со сливом документов и организованной кампанией, точно не приближает нас всех к справедливости. Я не отношусь к фан-клубу Стерненко, он неоднократно критиковал и меня, и УП. Но признаю важность его работы и для меня очевидно, что это атака."

В Сухопутных войсках сделали заявление

Не смолчали и в Сухопутных войсках, там поблагодарили Стерненко за помощь, но подчеркнули, что защита отечества – обязанность каждого гражданина Украины.

"Вооруженные Силы Украины высоко ценят вклад и помощь украинских волонтеров в борьбе против российских оккупантов. В условиях противостояния с врагом, преобладающим в живой силе и технике, такая помощь жизненно необходима, особенно в обеспечении боевых подразделений дронами различных модификаций. эффективного сотрудничества с Силами обороны волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко. 65 Конституции Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины.

Александр Сырский посетил Курское направление / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Реакция украинцев

И собственно, на самом деле, негативных комментариев в сторону Стерненко не меньше, у многих украинцев возникает вопрос, вроде чем он лучше других и почему не должен идти воевать, как другие.

"Почему Стерненко так кипешит из-за повестки в ТЦК, он же патриот, лучше ли блогеровать в интернете, чем защищать Украину на войне? Наступил момент истины кто ху... а кто украинец."

"Тех, кто производит дроны, выходит забирать на фронт можно? А вот того, кто собирает на дроны, при этом имея свои 20% никак нельзя. У нас в стране сложилась определенная каста нетронутых. И как они поднимают насилие, когда что-то не так, как они привыкли. И стыдно должно быть Севгиль за них впрягаться.

"Нет быть никаких блатных или смазанных.

Обязанность предусмотрена нормой прямого действия 65 статьи Конституции Украины распространяется на всех граждан Украины. Никакая волонтерская или иная деятельность не может являться основанием для освобождения от безусловной обязанности защищать свою страну и быть частью ВСУ во время широкомашстабного российского вторжения."

Однако тех, кто поддерживает именно блоггера, тоже очень много. Люди отмечают, что каждый должен быть на своем городе, а место Стерненко – это успешная волонтерская деятельность и поддержка вооруженных сил.

"Быть проукраинским активистом в Одессе всегда было опасно, особенно во времена Януковича. Покушения на Стерненко это доказывают."

"Есть категория людей, которые в тылу больше пользы принесут чем на фронте, Стерненко со своими способностями именно из таких людей."

"А вы в курсе, сколько Стерненко ежедневно донатит на ВСУ? Несколько миллионов гривен. Поинтересуйтесь. Так где из него большая польза? А вы украинец, сколько задонатилм? После его видео последней недели, когда он прям сильно отмечал критические проблемы в армии, Сразу и подумала, что ему эту прямоту никто не спустит. Быстро решили его заткнуть.

"Я давно говорю, что каждый человек должен быть там, где он эффективнее, медик — в медицине, ПВО-шник в ПВО, и талантливый медийщик и волонтер Стерненко должен продолжать свою работу, он на своем месте и вклад его неоценим. Всех в окоп. — это совок, который может привести к поражению, недаром Стерненко настаивает на армейской реформе"

"Извините, но таких волонтеров, меценатов, как Стерненко, нужно ценить и беречь…

Он все эти годы наряду с защитниками и его помощь Силам обороны огромна, но, к сожалению, до сих пор нет защиты для волонтеров…, досадно…"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на Запорожском направлении

Неожиданное общее фото!

Да что интересно, уже через несколько дней скандал немного притих, а у Главнокомандующего ВСУ в телеграмме появилось интересное фото. Среди других волонтеров на нем был Сергей Стерненко. Сообщение Сырский прокомментировал коротко: Все будет Украина. Зато Стерненко у себя прокомментировал это фото более пространно. Говорит, что это была встреча с волонтерами и отметил, что присоединился, чтобы лично проговорить проблемные вопросы.

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"Состоялась встреча Главнокомандующего ВСУ с волонтерами и представителями гражданского общества. Меня также пригласили. Присоединился, чтобы лично проговорить все проблеме вопроса, которые озвучиваю уже длительное время. Считаю правильным использовать все возможности, чтобы доносить прямо и как есть проблемы военных, с которыми работаем". Донес наиболее наболевшие вопросы, как создание эффективного механизма смены места службы (перевода), потребность оценки эффективности командиров для максимально сохранения людей и структурно-организационные вопросы. большие перспективы. Наше государство сейчас в тяжелейшей ситуации, и мы должны меняться и взаимодействовать, чтобы выстоять."

Сменимся или погибнем.

Напомним, украинские волонтеры и командование ВСУ обсудили укрепление армии и поддержку общества. Так, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с украинскими волонтерами, включая Сергея Стерненко, ранее обвинявшего его в причастности к объявлению себя в розыск из-за критики в адрес командования.

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