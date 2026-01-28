Бывшего военнопленного не выпустили за границу / © ТСН

Сегодня на пограничном пункте пропуска «Рава-Русская» пограничники не позволили выехать за пределы Украины бывшему военнослужащему, который прошел российский плен и пытки Евгению Шибалову.

В комментарии для ТСН.ua Евгений Шибалов рассказал, что направлялся рейсовым автобусом в Варшаву, чтобы впоследствии принять участие в конференции в Гарварде, куда был приглашен.

«Свое решение снять меня с рейса и провести дополнительную проверку пограничники мотивировали тем, что в системе «Оберег» отсутствовала запись о предоставлении мне отсрочки от мобилизации. Я наивно думал, что это (разрешение на пересечение границы бывшими военнопленными) норма прямого действия. То есть, что лица, не подлежащие мобилизации, могут пересекать границу. Но на границе оказалось, что нужно иметь еще документы, кроме тех, что были у меня. Я имел при себе военный билет и справку от СБУ о том, что я освобожден из плена в рамках обмена. Есть приказ об увольнении меня с военной службы. Думал, что вопросов быть не может. Оказалось, что есть, и закончилось это тем, что я никуда не поехал. Мой автобус уже уехал. Пограничники направили запрос в Киев. Добавлю, что из всех пассажиров, которые были в автобусе, в армии служил только я, и меня не пропустили», — рассказал нам Евгений.

В свою очередь, представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии для ТСН.ua отметил, что пограничники действуют в рамках действующего законодательства и в вопросах пропуска мужчин руководствуются имеющимися документами:

«Пограничники сами не определяют то, есть ли у лица отсрочка или нет. Этим занимается ТЦК. Документы об отсрочке оформляет ТЦК и уже на основе этого пограничники принимают решение о предоставлении разрешения пересекать границу».

Как оказалось, пограничники выяснили обстоятельства, связанные с Евгением Шибаловым и через некоторое время предоставили ему разрешение пересечь границу. Впоследствии Евгений Шибалов подтвердил нам, что действительно пересек государственную границу.