Скандал на Киевщине: сельсовет отказался почтить погибшего воина - что известно

В Киевской области разразился скандал из-за почтения погибшего защитника Украины Ивана Тринько. После того как инцидентом заинтересовались журналисты, в сельсовете отказались комментировать свое поведение.

В селе Красятичи Киевской области Полесский поселковый совет неожиданно выступил против установки портрета погибшему воину. Он некоторое время жил в этом месте и создал семью.

Иван Тринька погиб в августе 2022 года на Донетчине и не имел регистрации в громаде. Якобы из-за этого поселковый совет и отказал в установлении мемориала. Доску за свой счет оплатила народный депутат, которая представляет этот округ.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Село Красятичи - административный центр Полесской общины на Киевщине. Напротив сельсовета - Аллея погибших Героев российско-украинской войны. Мемориальная доска Иван Триньки ничем не отличается от других. Но именно она неожиданно вызвала скандал.

9-летний Саша говорит о своем отце, как о лучшем человеке в мире. Иван погиб на войне еще в августе 2022 года. Памятная доска появилась только сейчас. Не благодаря, а вопреки.

Саша – сын Ивана Триньки

Вдове Ивана — пани Надежде поселковый совет отказал в установлении портрета.

Надежда – вдова погибшего защитника

"Я говорю, какая причина? То, что он здесь не был прописан. Он ведь здесь проживал шесть лет. И ребенок его здесь проживает, и ребенок спрашивает, чего папы моего здесь нет, он что не герой?", — говорит женщина.

Иван действительно родился и вырос в Тернопольской области. На Полесье прожил шесть лет в браке, где появился сын Саша — ученик школы, расположенной прямо у Аллеи Героев.

Похоронен Иван на Тернопольщине, семья не может часто ездить на его могилу за сотни километров. Установить третий воина вызвалась народный депутат Ольга-Василевская-Смаглюк, представляющая этот округ.

"Я заплатила из тех средств, которые мне платит государство со своей зарплаты, около 11 тысяч гривен за изготовление и портрета, и металлоконструкции", — говорит депутат.

Местным властям это не понравилось.

"Дальше – приехала полиция и вышел адвокат, лицо, которое назвалось адвокатом поселкового совета. Начал выспрашивать, чего вы установили, сказал, что это самооправство и так далее", — вспоминает нардеп.

Аллея погибших защитников

Поговорить с председателем поселкового совета Еленой Гаращенко не удалось ТСН. Несмотря на то, что журналисты посетили сельсовет в рабочий день и рабочее время.

Но Елена Николаевна на рабочем месте так и не появилась, на телефоне звонки не отвечала. В смс-сообщении посоветовала обратиться с официальным запросом в сельсовет.

Капеллан командования Сухопутного войска ВСУ отец Александр в это время освятил всю Аллею Героев в селе Красятичи. Родные погибших надеются — теперь их память никто не осмелится опозорить.

Скандал на Киевщине! Власть запретила установить портрет погибшему воину - подробности шокируют!

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