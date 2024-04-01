Скандал на Киевщине: в отстроенную школу до сих пор не пускают детей и учителей

Школа в Бородянке на улице Центральной испытала значительные разрушения во время российской оккупации.

Восстановить ее взялась Литва и не только помогла отстроить и укомплектовать заведение, но и с нуля возвести современное укрытие. Бюджет проекта уже "Литовско-Украинского лицея №1" составил почти 8 миллионов евро. Однако, учиться в отстроенной школе ученикам местная власть пока не позволяет.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Инны Боднар.

После весенних каникул дети и педагоги думали, что вернутся в восстановленную школу, однако их туда не впустили. Почему - не знает даже директор учебного заведения. Возмущенные люди пришли к первому заместителю поселкового головы. Дмитрий Негреша объясняет, что школу не открывают, потому что она недоделана.

Восстановленная школа

"Объект должен быть сдан в эксплуатацию. Есть нормы. Просто так взять объект открыть и запустить детей нельзя", — говорит он.

В администрации объясняют, что предстоит еще провести определенные работы. А вот родители злятся, что долго это делается. Говорят, контролируют, сколько рабочих ходит в школу. И ходит мало.

"Что это не так — родителей ведут на экскурсию в школу. Будут смотреть, что изменилось за последние 10 дней. Ведь именно 10 дней назад — съемочной группе ТСН демонстрировали объем невыполненных работ. Тогда жаловались, что в спортзале нет разметки. Уже есть. что в тематических кабинетах еще не все подключено", — говорится в сюжете ТСН.

Когда подрядчик сдаст объект, в поссовете еще не знают. Но уже обещают – ученики пойдут сюда учиться точно не с первого сентября, а раньше.

В Бородянке требуют впустить детей в школу

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Напомним, волонтер рассказал о зверствах россиян в Киевской области.

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