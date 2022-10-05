Скандал на конкурсе красоты: организаторы решили поселить украинку и россиянку в одной комнате

22-летняя фитнес-тренер и модель из Ивано-Франковска Ольга Васильев, представляющая Украину на конкурсе красоты на Бали, возмутилась, что ее пытаются поселить с россиянкой, говорится в ТСН.

Что будет жить в одном номере с россиянкой Ольга узнала в дороге на Бали, где должен пройти конкурс Miss Grand International. Возмущенная девушка вместе с кураторшей сразу обратилась к организаторам. "Поверьте мне, я тоже за мир, любовь, дружбу, поддержку, но не от тех, кого не могу простить. Не от тех, кто пытает моих братьев и сестер", — объясняла девушка.

Идея поселить вместе украинку и россиянку – не случайность, предполагает президент национального конкурса красоты Наталья Ковалева. Слишком похоже на попытку примирения в Ватикане, когда представительницы двух стран вместе несли крест на Пасху. "Думаю, это было умышленно сделано. Может, из каких-то добрых пожеланий, но это не то время, когда можно это делать. Она туда ехала представлять свою страну и защищать ее интересы", — убеждает Наталья.

Сейчас Ольга на Бали и номер имеет отдельный, даже от всех конкурсанток, в другом корпусе гостиницы. "Я опять на рецепции подчеркнула: знаете ли вы мою ситуацию. Да-да. Но увидела, что захожу в комнату, где девочка... Возвращаюсь снова на рецепцию — ситуацию объяснила более убедительно и меня переселили", — рассказывает конкурсантка.

Тем временем в "Инстаграмме" россиянки Екатерины Асташенковой много сообщений о конкурсе, а вот о скандале ни одного – только беглое замечание. "Сегодня я в своей комнате одна. И кажется теперь эта комната вся моя", – написала она.

Войну, которую развязала Россия, ее представительница называет "политической ситуацией", уверяет, что сама она "за мир во всем мире".

Ольга говорит, если организаторы ее позицию не услышат, то готова отказаться от участия в конкурсе, потому что ее цель здесь — не корона, а шанс еще раз подчеркнуть миру о войне. "Сейчас у меня в приоритете показать страну. Что, несмотря на красоту, мы можем быть сильными, не боимся говорить, потому что мы – украинцы", — утверждает Ольга.

"Оля – это столь патриотически ориентированный ребенок, с первого дня он на волонтерской передовой был. Поехала показать, чтобы с нами не делали орки, мы – Украина – красивая, самодостаточная нация", — говорит наставница конкурсантки Татьяна Терсенова-Заводовская.

В конце концов, организаторы, хотя и без публичных комментариев, переселяют Ольгу к участнице из Боливии. Что скандал может произвести негативное впечатление на жюри, девушка не беспокоится.

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