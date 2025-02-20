Скандал на миллионы: как судья прикрывает "короля украинской контрабанды" – расследование

В Шевченковском суде столицы съемочной группе проекта "Хапуга.ua" пытались помешать задать вопрос фигуранту наших расследований – судье Владимиру Бугилю. В этот раз одиозный деятель в мантии умудрился вернуть арестованное имущество бизнесмену, которого сам президент назвал королем украинской контрабанды – Вадиму Альперину.

Об этом говорится в материале проекта "Хапуга.ua".

Что известно о табачном бизнесе Альперина

В 2022 году детективы БЭБ установили, что предприятие, имея лицензию на производство табачных изделий, нелегально производило и продавало сигареты с поддельным акцизом. Какая именно эта компания – не уточнила, но по данным СМИ, речь идет об ООО "Орион Тобакко", входящем в бизнес-империю Вадима Альперин.

Шевченковский райсуд Киева

"Орион Тобакко" - это часть такой большой совокупности нелегальных компаний-производителей сигарет на нашем рынке. Она входит где-то в топ-5, топ-6 структур по производству нелегальных сигарет. "Орион Тобакко", условно, группа компаний, которую связывают и правоохранители, и БЭБ и налоговая, именно с Вадимом Альпериным", - говорит журналист-расследователь Евгений Плинский.

Альпернин еще в 2021 году попал в санкционный список "королей контрабанды". Поэтому напрямую управлять своими фирмами ему трудно. Но вот через подставных лиц - гораздо легче. Поэтому мы обратились в Бюро экономической безопасности с вопросами, относительно "Орион Тобакко" и Альперина - вот что нам сообщил детектив.

"Указанное предприятие входит в опосредованное руководство лица, которое в соответствии с решением СНБО находится под санкциями. В период 2022 года детективами проведен ряд обысков, в ходе которых изъята линия по массовому производству сигарет и более 1,2 миллиона пачек сигарет с поддельными марками акцизного налога", - говорит детектив БЭБ Владимир Гурин.

Как "табачная мафия" наживается на фальсификате

Ориентировочная стоимость всего изъятого имущества у компании - 70 млн грн. Для понимания, подделывая пачку сигарет и не платя налоги, на этом можно сэкономить до 85% от стоимости. А если проще - это просто похищенные десятки миллионов у государства.

"Берем пачку сигарет за 100 гривен, условно, для упрощения математики. 20% - это НДС, которые уплачиваются при официальной продаже. Примерно 60 гривен - это ставка акциза, плюс еще 5% - это местный акциз. Складываем вместе 60 гривен акциз, 20 гривен НДС и 5% еще 5 гривен - это местный акциз. То есть мы имеем 85 гривен налогов с пачки сигарет за 100 гривен. И вот когда нелегальные производители производят свои пачки нелегально, они фактически все эти деньги воруют", - объясняет журналист-расследователь Евгений Плинский.

Сигареты с фальшивым акцизом

Что еще известно о махинациях

Но и это далеко не все. Например, он обвиняемый по делу о махинациях на таможне, где нанесен ущерб государству почти на 65 млн грн. Также, изучая компанию, журналисты нашли дело, где "Орион Тобакко" судится с налоговой за штраф в 127 с половиной млн грн. По просьбе журналистов независимый адвокат ознакомился с делом.

"Летом 2024 года по приказу Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области на этом предприятии была проведена налоговая проверка, по результатам которой был составлен акт проверки, в котором зафиксированы выявленные нарушения по налоговому законодательству на эту вот сумму 127 млн грн", - говорит Александр Телешецкий, партнер АО „Лещенко, Дорошенко и партнеры“.

Пока что это дело не завершено

"На сегодняшний день по кассационной жалобе Государственной налоговой службы открыто кассационное производство Верховным судом. Это произошло 27 декабря 2024 года. На сегодняшний день судебное рассмотрение этого дела продолжается и решение пока не принято. 127 миллионов с половиной гривен - это именно сумма доначисленных налоговых обязательств, которые, по мнению налоговой, хозяйствующий субъект не уплатил в государственный бюджет Украины", - говорит Александр Телешецкий, партнер АО „Лещенко, Дорошенко и партнеры“.

Как судья снял арест с сигаретной линии

Возвращаемся к нашему горе-судье. После ареста имущества - его передали Агентству по розыску и менеджменту активов. АРМА начала подготовку к реализации актива, но судья Владимир Бугиль снял арест с сигаретной линии.

"АРМА срочно обратилось в Офис Генерального Прокурора и БЭБ относительно повторного наложения ареста сигаретной линии. Поводом стало сегодняшнее решение Шевченковского районного суда об отмене ареста и обязательства вернуть имущество владельцу. Критически важным является повторное наложение ареста", - говорится в материале „Хапуга.ua“.

В Бюро экономической безопасности сообщили, что судья, не имея веских оснований или каких-либо новых обстоятельств по делу, отменил арест.

"Шевченковским районным судом города Киева неоднократно отменялся арест, наложенный на линию по производству сигарет, которая является непосредственно орудием совершения преступления, и возвращалась владельцу. Вопреки решению Киевского апелляционного суда, который подтверждал законность наложенных арестов", - говорит детектив БЭБ Владимир Гурин.

Детектив БЭБ Владимир Гурин.

В другом нашем расследовании мы уже рассказывали по этому судье, если коротко – общие средства его родителей-учителей позволили приобрести 3 квартиры за 5 лет. Суммарный доход его родителей за 10 лет примерно 150 тысяч долларов – и это по самому выгодному для них курсу, если бы они почти сразу после получения зарплаты шли в банк и обменивали ее на доллары. То есть даже если бы родители судьи, начиная с 2013, откладывали всю зарплату, ничего не ели, не покупали, ни за что не платили – им все равно бы не хватило денег на покупку всей оформленной на них недвижимости.

"Уже второе расследование в отношении судьи Бугиля и мы второй раз приезжаем с ним общаться. В отличие от первой встречи, где он пытался от нас уйти, но ответил на вопросы, теперь он просто отказался что-то объяснять. Судья, который не может обосновать свое решение, уехал, а охранник, который препятствовал журналистской деятельности, обвинил нас в нападении на судью и пошел прятаться", - отмечают журналисты.

Также журналисты пытались связаться и с Вадимом Альпериным - что именно он владелец номера мы подтвердили через "гетконтакт" и с руководителем "Орион Тобакко" Александром Карели - его номер мы получили от наших источников в полиции. Но оба номера отключены.

Журналисты также приехали в Одессу на адрес ООО "ОРИОН ТОБАККО", чтобы узнать больше о компании, ее реальном владельце, судебных делах и снятии ареста с имущества.

"Но нас встретили только закрытые двери и никаких отметок, что именно здесь находится компания. Также мы несколько дней звонили на ООО и наконец смогли дозвониться", - говорится в материале.

Однако и там отказались комментировать.

"С одной стороны - есть воля президента бороться с контрабандой, налоговая, которая судится за 127,5 миллионов, АРМА, которая должна распорядиться арестованными активами в пользу государства, БЭБ, которое пытается повторно наложить арест. А с другой стороны - подсанкционный контрабандист, компания, у которой изъято имущества на 70 млн и экспертизой подтверждено, что там производились подделки, а также судья Бугиль, окружение которого непонятно за какие средства покупает имущество. Когда уже это имущество, статус судьи майдана и сомнительные решения привлекут внимание спецслужб к Владимиру Бугилю? Возвращение подозреваемому инструмент преступления - это решение вызывает вопросы. И этот вопрос должен быть не только от журналистов, но и от специализированных органов", - говорится в материале расследования.

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