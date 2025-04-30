Под прицелом лебеди и бакланы: кто и зачем собрался расстреливать перелетных птиц в Одесской области

Перелетным птицам в Одесской области грозит «диагностический отстрел»

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В Украине разразился скандал из-за планов «диагностического отстрела» перелетных птиц. Его запланировали в Одесской области на конец апреля. Информация о проведении отстрела появилась на странице Саратского поселкового совета Белгород-Днестровского района.

Сообщение возмутило защитников природы, ведь известно, что сейчас именно тот период, когда птицы возвращаются в Украину и начинается период их гнездования, требующий соблюдения «сезона тишины».

ТСН.ua выяснял, что стало причиной таких планов и действительно ли пострадают перелетные птицы.

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Сообщение вызвало возмущение у защитников природы, которые считают такие планы, мягко говоря, безосновательными и даже незаконными. По словам ученых, кто-то очень сильно захотел пострелять по птицам, поэтому и появилось такое распоряжение, ведь птицам на Одесщине и так беспокойно, из-за постоянной работы ПВО по вражеским «Шахедам», а тут еще хотят целенаправленно отстреливать дикую птицу, якобы из-за птичьего гриппа.

Ученые настаивают, что существуют более гуманные способы исследования инфекционных заболеваний у птиц. Например, собирая их экскременты для анализа, а не убивать и таким образом беспокоить и разрушать уже сформированные пары или оставить малышей на гибель.

Что говорят учёные?

По словам Ирина Вихристюк, исполняющей обязанности директора Национального природного парка «Тузловские лиманы», под видом «диагностических отстрелов» фактически организуется охота в апреле на перелетных (мигрирующих) птиц, большинство из которых сейчас с малышами или высиживают яйца на кладках.

«4 апреля 2025 года главный ветеринарный врач Украины Владимир Кустуров своим распоряжением №39 «Об организации проведения мониторинга гриппа птицы и болезни Ньюкасла среди дикой перелетной птицы в 2025 году» обязал руководителей управлений Госпродпотребслужбы в областях создать рабочие группы по отбору проб (отстрела) «осуществить выезды в зоны концентрации диких перелетных птиц во время миграции по территории Украины» и обеспечить оформление разрешений в областных управлениях лесного и охотничьего хозяйства, а в объектах природно-заповедного фонда — в департаментах экологии областных администраций. Приложением к распоряжению является график выездов рабочих групп в регионы Украины для отбора проб (отстрела) для проведения исследований. В этом графике первым пунктом указана Одесская область, в том числе и территории объектов природно-заповедного фонда и оккупированные территории Херсонщины», — пишет на своей странице в социальной сети Ирина Вихристюк.

Она добавляет, что в графике указано, что планируется также проводить диагностический отстрел в пределах природно-заповедного фонда, в том числе и в Национальном природном парке «Тузловские лиманы».

«Это абсолютно противозаконно, потому что такой потребности не существует. Отмечу, что никаких сообщений о планируемых действиях в администрации парка нет. Парк не обращался за разрешением, никаких лимитов добывания животных в парке нет и не может быть, как не существует решения научно-технического совета учреждения о целесообразности проведения диагностического отстрела», — заявляет Ирина Вихристюк.

Что говорят в Госпродпотребслужбе

В отделе организации противоэпизоотической работы ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области ТСН.ua заверили, что ситуация с гриппом птиц в регионе контролируемая и стабильная. Но есть необходимость для проведения соответствующих мер реагирования. Они выполняются с плановой целью, чтобы точно знать эпизодическую ситуацию в дикой фауне, поскольку ситуация в соседних странах не совсем благополучна.

«В соседних государствах, граничащих с Украиной — Румынии, Молдове, ситуация по птичьему гриппу сложная. В текущем году в Румынии уже было зарегистрировано 7 вспышек заболевания. В Молдове — 4. Последний случай по гриппу птицы в Молдове был зарегистрирован в апреле, именно среди дикой птицы. Учитывая, что мы непосредственно граничим с этими странами и то, что пути миграции диких перелетных птиц проходят через территорию Одесской области, возникает риск потенциального занесения возбудителя гриппа птицы на территорию области. Особенно весной, в марте-апреле», — рассказывает ТСН.ua Руслан Олейник, начальник отдела организации противоэпизоотической работы ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Чиновник добавляет, что с учетом вышеперечисленного, главным ветеринарным инспектором Одесской области издано распоряжение по организации и проведению мониторинга гриппа птицы.

«В апреле планируется отобрать пробы для исследования гриппом птицы. А именно — 250 проб птичьего помета и 35 голов от дикой птицы на территории трех районов на юге Одесской области. Все это делается с целью выяснения эпизоотической ситуации именно среди дикой перелетной птицы», — отмечает Руслан Олейник.

График выездов рабочих групп и количество голов птиц

Как это происходит и кто под прицелом

Чиновник объясняет, что главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области обращается в соответствующие организации и сообщает, что есть необходимость в проведении диагностического отстрела. Речь идет о 35 головах диких перелетных птиц. Это может быть: баклан большой, гусь серый, лебеди кликуны и шипуны, цапля серая, белый аист, скворцы и другие виды, которые есть в перечне.

«С учетом этого, соответствующие организации принимают решение, если для этого есть правовые основания, относительно оформления соответствующих разрешений. И в случае если будут добыты дикие птицы, специалисты государственных учреждений ветеринарной медицины выезжают на место, отбирают на пробы материалы и отправляют в государственную лабораторию, где проводятся исследования на грипп птицы. Речь идет о 35 головах, в рамках проведения мониторинговых исследований на территории трех районов Одесщины. О массовом отстреле птицы речь не идет», — уверяет Руслан Олейник.

Большое птицеубийство

У ученых и защитников природы очень много вопросов к обнародованному графику проведения отстрелов. Их планируют выполнять даже в национальных природных парках и заповедниках, среди которых отмечены Аскания-Нова и Черноморский биосферный заповедник. При этом следует отметить, что эти территории находятся под оккупацией россиян.

Впечатляют и масштабы запланированного — отстрелы перелетных диких птиц запланированы в каждом регионе Украины. Только на первой странице графика планируют ради исследований птичьего гриппа уничтожить почти 200 птиц: Одесская — 35 голов, Херсонская — 25 голов, Николаевская — 36, Винницкая — 35, Хмельницкая — 30, Ровенская — 35 голов. Отстрел в марте-апреле запланирован даже в охотничьих угодьях Луганской области, а в октябре-ноябре в Донецкой области.

Зачем убивать так много птиц, мы поинтересовались у главного ветеринарного врача Украины, послав соответствующий информационный запрос в Госпродпотребслужбу Украины.

Дата публикации 16:31, 10.01.25 Количество просмотров 13 Испачканные мазутом птицы добрались до Одессы