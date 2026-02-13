Скандал на Олимпиаде-2026: все, что известно о "шлеме памяти" и как в мире поддержали Владислава Гераскевича

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Реклама

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск украинского скелетониста Владислава Гераскевича против МОК и Международной федерации бобслея и скелетона. Рассмотрение дела состоялось по ускоренной процедуре, но решение осталось неизменным — украинца отстранили от Олимпийских игр в Италии за его непоколебимую позицию выступать в «шлеме памяти» с портретами убитых Россией атлетов.

Подробности скандала, который затмил спортивную составляющую Игр — в сюжете ТСН.

Хронология скандала: от идеи до дисквалификации

12 февраля 2026 года в итальянском городе Кортина должно было состояться триумфальное выступление украинца, однако спортивная составляющая отошла на второй план. Все началось 9 февраля, когда Гераскевич продемонстрировал свой новый шлем.

Реклама

Владислав Гераскевич: «Это шлем с изображениями погибших украинских спортсменов. Некоторые защищали нас с вами, некоторые погибли от российских обстрелов. Я буду соревноваться за них. Для меня честь носить эти изображения и показывать миру, какую цену Украина платит ежедневно».

МОК среагировал мгновенно, назвав шлем «политическим подтекстом» и потребовав заклеить изображение черной лентой. Гераскевич отказался, ссылаясь на то, что чествование памяти не нарушает «правило 50» о политической и расовой дискриминации.

Двойные стандарты МОК

Пока украинца давили из-за памяти о погибших коллегах, МОК не «замечал» других нарушений. Гераскевич привел конкретные примеры избирательной правоты комитета.

Случай №1: Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступал в шлеме с российским флагом (якобы как воспоминание о Сочи), и это не вызвало санкций.

Случай №2: Израильский атлет Джаред Файерстоун на церемонии открытия был в головном уборе с именами жертв трагедии в Мюнхене-72, и МОК не имел возражений.

Кристи Ковентри, президент МОК: «Дело не в сообщениях, а буквально в правилах и положениях. На игровом поле мы должны обеспечить безопасную среду для всех. Это означает, что обмен сообщениями запрещен».

Реклама

Мир поддержал украинца

Дисквалификация Гераскевича вызвала волну возмущения. Слова поддержки прислали Владимир Кличко, Ольга Харлан, Жан Беленюк и легендарный чех Доминик Гашек.

Доминик Гашек: «МОК запретил Гераскевичу носить шлем, посвященный его погибшим соотечественникам, но разрешил участвовать 14 россиянам. К сожалению, эти Олимпийские игры стали рекламой ужасной войны России и ее преступлений».

Коллеги-олимпийцы подхватили флешмоб: перед стартом они показывают в камеры надпись — «Память — это не нарушение». Даже украинские военные и спасатели ГСЧС записывают видео в поддержку скелетониста.

Орден Свободы и миллионы от бизнеса

Несмотря на потерю шанса на медаль, Владислав стал победителем в борьбе за ценности. Президент Владимир Зеленский наградил атлета Орденом Свободы.

Реклама

Украинский бизнес также не остался в стороне. Премии по миллиону гривен для атлета объявили «Монобанк» и «1+1 медиа» вместе с партнерами «Киевстар ТВ» и каналом «1+1 Украина».

Позиция «1+1 медиа»: «Память, смелость и позиция — гораздо важнее наград. Мы решили передать Владиславу миллион гривен за его стойкость».

Сам Гераскевич заявил, что после Игр выставит «шлем памяти» на аукцион, а полученные средства направит на помощь Украине. Победа в суде CAS не вернула его на трассу, но заставила весь мир еще раз вспомнить о цене, которую платит Украина.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 13 ФЕВРАЛЯ