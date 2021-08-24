Скандал на патриотической акции в Одессе: провокатор сопротивлялся и пытался сбежать от полиции

Скандал на патриотической акции в Одессе: провокатор сопротивлялся и пытался сбежать от полиции

Полиция Одессы задержала мужчину в майке с российским триколором.

Полицейские задержали на Приморском бульваре иностранца в футболке с российским триколором и надписью "Россия".

Об этом говорится в ТСН.Ранок 24 августа.

Тот вел себя вызывающе и оскорблял людей, которые пришли на акцию развертывания огромного украинского флага на Потемкинской лестнице. Чтобы не допустить драки, мужчины, который общался исключительно на английском, отвели в сторону.

Однако в какой-то момент он попытался убежать от копов. 26-летнего иностранца задержали за мелкое хулиганство и доставили в райотдел.

Во время задержания он еще и сопротивлялся, за что его сейчас дополнительно обвиняют еще и в злостном неповиновении полицейским.

Новости Украины: в Одессе на акции задержали иностранца с триколором и надписью "россия"

Напомним, 23 августа Украина праздновала День Государственного Флага. В столице на площади Конституции перед зданием парламента состоялась церемония поднятия Флага Независимости. Также 23 августа в Харькове установили самый высокий Государственный Флаг в Европе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку