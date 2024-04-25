Скандал на скандале: Польша хочет депортировать украинцев призывного возраста (видео)

В каких условиях может начаться депортация украинских мужчин из Польши и кому точно придется собирать чемоданы – в эксклюзиве TSN.ua.

Украинцы за границей продолжают штурмовать центры выдачи паспортов, чтобы получить документы. Самое громкое – в Варшаве. А тем временем министр обороны Польши заявил, что страна готова помочь вернуть мужчин призывного возраста назад в Украину, поскольку возмущаются уже и сами поляки, когда в кафе видят молодых украинских мужчин. Как реагируют люди, при каких условиях может начаться депортация украинских мужчин и кому точно придется собирать чемоданы – смотрите в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.ua.

24 апреля Сеть облетели трешевые видео, как украинцы в Польше штурмуют местные ЦНАПы, чтобы получить документы.

Громкое заявление министра обороны Польши

Паспортные сервисы в Польше люди начали блокировать, документы выдавать работники отказываются, ведь еще 23 апреля получили указание от МИД Украины о приостановлении предоставления консульских услуг мужчины призывного возраста. Тем временем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш сделал не менее громкое заявление о том, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Об этом пишет Polsat News. Министр заявил, что не удивлен решением украинского МИД прекратить предоставлять консульские услуги мужчинам призывного возраста. Он подчеркнул, что "украинские власти делают все, чтобы обеспечить фронт новыми солдатами, ведь потребности огромны", а вот чему удивляются сами поляки, это потому, что видят заполненные кафе молодыми украинскими мужчинами.

"Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине. Меня не удивляет, что находящиеся на фронте украинцы имеют обоснованные претензии к своим ровесникам, которые разъехались по миру", – сказал глава польского оборонного ведомства.

Решится ли на такое решение Варшава?

Министр сообщил, что Польша давно предлагала украинской стороне помочь в идентификации тех, кто является военнообязаным и должен ехать в Украину, и рассказал, как Варшава отреагирует, если Киев попросит помочь вернуть домой тех, кто может потерять право оставаться в Польше по истечении срока. действия паспорта.

"Форма нашей помощи больше зависит от украинской стороны", – сказал Владислав Косиняк Камыш.

Разговоры уже были!

Напомним, что первые разговоры о депортации украинских мужчин начались еще в феврале 24 года. Такое предложение звучало от генерала Вальдемара Скшипчака. Он предложил правительству Польши в рамках поддержки Киева депортировать всех мужчин призывного возраста из этой страны. По его словам, это помогло бы поддержать украинцев в защите отечества. А 20 февраля 2024 года Канцелярия президента Польши сообщила о принятии президентом Польши закона, который продлевает условия пребывания украинских беженцев на территории страны до 30 июня 2024 года. Итак, на законодательном уровне тогда речь о депортации не шла и все эти разговоры заглохли, работа над этим вопросом не начиналась, а подобные заявления регулярно опровергались. Теперь все эти заявления очень даже реальны, сейчас решение приостановить предоставление консульских услуг – временное, МИД, похоже, все еще не принял окончательного решения о судьбе мужчин призывного возраста, ныне живущих за границей, в то время, когда в Украине идет война, а военные регулярно заявляют о нехватке людей на фронте. В то же время в других странах пока молчат, только в Министерстве внутренних дел Германии заверили, что решение МИД Украины временно приостановить предоставление консульских услуг для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей, не повлияет на статус беженцев в ФРГ. Об этом заявил официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Калль в комментарии СМИ 24 апреля.

"Я уверен в том, что это не повлияет на статус беженцев из Украины, нуждающихся в защите, независимо от того, речь идет о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчинах", – сказал Калль.

Что об этом думают в Германии?

В то же время и представитель МВД ФРГ, и пресс-секретарь немецкого Министерства иностранных дел воздержались от комментариев по поводу решения Киева прекратить консульское обслуживание украинских мужчин призывного возраста, находящихся, в частности, и в Германии.

"Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ", – отметил немецкий министр.

Комментарий Кулебы

Сейчас все ждут разъяснений. Глава ведомства Дмитрий Кулеба 23 апреля объяснил, что вскоре ведомство предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением вступления в силу нового закона о мобилизации. Как отметил Дмитрий Кулеба, защита прав и интересов граждан Украины за границей всегда была и остается приоритетом МИД. В то же время, по его словам, в условиях полномасштабной агрессии России главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

"Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война. Кроме того, обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации. Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, – так это не работает", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Обновление данных для ТЦК: поедут ли мужчины на фронт?

Так стоит ли бояться депортации украинским мужчинам или же, обновляя свои данные для ТЦК, они на самомо деле ничем не рискуют? Об этом 22 апреля, накануне решения МИДа, рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире "Радио Свобода". Он заверил граждан, что для украинцев, желающих обновить свои документы или получить консульские услуги, никаких негативных последствий не будет.

"Обновление персональных данных для получения консульских услуг – это лишь средство для того, чтобы мы понимали, кто из военнообязанных граждан Украины находятся, временно или постоянно проживают за границей. Для того, чтобы мы, то есть ТЦК не посылали им повестки не тратили на это время и ресурсы", – говорит Вениславский.

Кого вернут на Родину?

Кроме того, по словам нардепа, обновление военно-учетных данных поможет Украине уточнить количество выехавших за границу мужчин. В то же время, следует учитывать, что у Украины до сих пор нет механизма возвращения мужчин, которые выехали за границу легально и не имеют уголовных производств. А вот пересекшие границу незаконно могут привлечь к ответственности и запросить их экстрадицию.

"Но как юрист я могу сказать, что это очень длительная процедура, и я думаю, что вряд ли это приведет к некоему массовому результату возвращения граждан в Украину", — отметил он.

Вениславский также заверил, что обновление данных не заставит мужчин возвращаться, и повестки им отправляться не будут.

"У нас нет механизма вручения повестки за границей, потому что их вручают представители ТЦК и СП, а за границей юрисдикция их не распространяется", — уточнил нардеп.

Руководство МИД Украины вызывают "на ковер"

К тому же мужчинам не обязательно ехать в Украину, чтобы обновить свои учетные данные, поскольку сейчас это возможно сделать даже онлайн.

В свою очередь, оборонный комитет ВР хочет вызвать руководство МИД для объяснений относительно своего решения приостановить предоставление консульских услуг мужчинам за рубежом. Об этом сообщила член комитета Соломия Бобровская. Она назвала решение МИД "полузаконным" и считает, что оно имеет "сомнительный результат, адекватность и содержание".

"Я думаю, что мы на ближайший комитет их вызовем, чтобы они объяснили все то возмущение, о котором они нас не предупреждали. Но за три месяца фактически незаконно выдали или полузаконно выдали такое распоряжение, которое имеет очень сомнительный результат, адекватность и содержание", – отметила нардеп.

Каковы последствия таких решений?

А вот к каким последствиям может привести распоряжение украинских властей приостановить предоставление консульских услуг для находящихся за рубежом военнообязанных мужчин, рассказал юрист и правозащитник Александр Павличенко.

Как реагируют на решение украинцы?

И пока скандал не утихает, люди снова делятся на два лагеря: те, кто возмущен решением МИД о временном прекращении предоставления консульских действий и те, кто рады, что в конце концов вопрос мобилизации касается каждого, а не только оставшихся в Украине.

Сколько украинцев за границей?

Напомним, что более 4 миллионов украинцев проживают в странах Европейского Союза, это цифры по состоянию на январь 2024 года, из них около 860 тысяч – это взрослые мужчины, это подсчитала база данных Евростата. Польша предоставила статус временной защиты 950 тысячам украинцев и является второй по количеству украинских беженцев в Европе после Германии.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛ на скандале! Польша может депортировать украинцев призывного возраста?

Напомним, ранее МИД Украины объяснило, как долго не будет предоставлять консульские услуги мужчинам мобилизационного возраста.

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