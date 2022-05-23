Скандал на "Укрпочте" в Днепре: марки неожиданно закончились, огромная очередь ворвалась в отделение (фото, видео)

Скандал на "Укрпочте" в Днепре: марки неожиданно закончились, огромная очередь ворвалась в отделение (фото, видео)

В Днепре на главпочтамт "Укрпочты" на проспекте Яворницкого выстроились около тысячи человек за новой маркой с российским кораблем. Днепряне записывались в очередь с самого утра, стояли в ней часами, и даже устроили драку. Однако в 16:00 марки неожиданно закончились, и в отделении разразился скандал.

Об этом сообщает ТСН.ua с места события.

Около 15:30 закончились конверты с кораблем, но марки еще оставались. Здесь было громко, все кричали и было нечем дышать от количествалюдей. Но люди все равно стояли и ждали.

В 16:00 в кассе объявили, что марки закончились. Однако, согласно списку очереди, ее успели купить около 170 человек. Люди возмутились, ворвались в отделение и устроили скандал.

Некоторые днепряне, которые стояли в очереди, жалуются, что недобросовестные покупали марки во всех трех кассах по очереди, поэтому они так быстро закончились. Однако сотрудники "Укрпочты" утверждают, что марок просто было мало.

Продажу марок в Днепре обещают возобновить завтра, 24 мая, в шесть утра.

Напомним, в очередь в "Укрпочту" в Киеве за новой маркой с российским кораблем за три часа до старта продаж выстроились 1242 человека.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

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