Скандал, о котором молчали: для ВСУ покупали изношенную форму с сомнительными пятнами

По данным аудиторов, есть десятки случаев, когда поставщик получил деньги, а товаров для фронта не поставил.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине насчитали десятки случаев, когда государство заказало определенным предприятиям товары военного назначения, заплатило деньги, а товара для фронта не получило. Кроме того, как оказалось, в начале прошлого года через Министерство обороны была закуплена форма, которая имела сомнительные пятна органического происхождения и грязь.

Подробности о таких выявленных случаях в комментарии для ТСН.ua рассказала глава Госаудитслужбы Алла Басалаева.

"По Министерству обороны, к сожалению, таких случаев много, — говорит руководитель ГАСУ Алла Басалаева. — 52 субъекта хозяйствования не выполнили обязательств по государственным контрактам. Сумма дебиторской задолженности достигает 67,7 миллиардов гривен. Случаи разные: товар поставлен не в полном объеме, не вовремя и прочее. К примеру, приходит спецэкспортер с поставкой выстрелов. Говорит, что в мае поставит. В мае он приходит в Минобороны и просит перенести поставку на август. Минобороны согласилось и подписало дополнительное соглашение. А в августе приходит и говорит, что ничего не поставит, потому что в апреле сгорел завод нерезидента, где мы покупаем эти выстрелы. Уважаемый, в мае, когда ты приходил в Минобороны, ты не знал, что завод сгорел в апреле? Оплату в долларах они вернули, но на курсе мы потеряли миллионы".

К этому Алла Басалаева добавляет: "Другой случай: поставка военной формы. Иностранный поставщик до конца марта 2022 должен был поставить для нужд ВСУ армейские костюмы — куртки, рубашки и брюки в количестве 100 тыс. шт. За это ведомство перечислило 9,3 млн. евро. Приходит форма. Комплект состоит из куртки и брюк. Рубашка не включена. Оказывается, что форма изношена, была в использовании. В карманах были обнаружены остатки табака, использованные салфетки, мелкая грязь. Осмотром отдельных изделий были обнаружены пятна, затертые участки".

По словам Басалаевой, впоследствии это соглашение было разорвано.

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