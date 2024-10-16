Скандал с чиновником "Укрэнерго", который ненавидел “х*хлов”: подробности шпионских историй — обзор

Во время телефонных звонков своим приятелям фигурант "сливал" им информацию о последствиях ракетно-дроновых ударов по украинским энергообъектам.

Служба безопасности Украины задержала чиновника "Укрэнерго", который восхвалял кремлевский режим, оправдывал преступления оккупантов и отрицал государственность Украины. Более того, он лично выражал желание к массовому убийству украинцев. Соответствующую аудиозапись обнародовали в спецслужбе.

Все подробности скандала рассказала Людмила Труфин в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

СБУ задержала чиновника "Укрэнерго"

Как информируют Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора, правоохранители разоблачили должностного лица НЭК "Укрэнерго", который оправдывал вооруженную агрессию России и отрицал государственность Украины. Им оказался один из руководителей департамента безопасности государственной компании, отвечавший за охрану стратегически важных объектов объединенной энергетической системы Украины.

"По материалам дела, чиновник в разговорах с коллегами и знакомыми пытался оправдывать военные преступления рашистов, в том числе воздушные атаки на гражданскую инфраструктуру нашего государства", — говорится в сообщении.

Как свидетельствуют материалы расследования, во время телефонных звонков своим приятелям фигурант "сливал" им информацию о последствиях ракетно-дроновых ударов по украинским энергообъектам.

В то же время чиновник восхвалял кремлевский режим и ставил под сомнение существование государства Украина. Более того, он лично выражал свое желание массового убийства украинцев. Соответствующую запись опубликовали правоохранители.

Киберспециалисты СБУ поэтапно задокументировали преступные действия фигуранта и задержали его по месту жительства в Киеве.

“Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты противоправной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом)”, — говорится в сообщении.

Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления, в частности, по несанкционированному распространению сведений, составляющих государственную тайну", — резюмировали в спецслужбе.

Задержание корректировщиков

Такие приспешники Кремля затаились не только в Киеве. Недавно СБУ задержала российского корректировщика во время мер безопасности в Сумской области. Им оказался 22-летний уроженец Херсона, который готовил российские удары по Силам обороны, находящимся вблизи района проведения Курской операции.

Также читайте В Запорожье СБУ задержала агента РФ, который планировал убийство чиновника Мелитопольского горсовета

“Для выполнения вражеской задачи фигурант обходил местность, где с помощью мобильного телефона скрыто снимал локации военных объектов. Полученные видеофайлы с привязкой к местности агент пересылал своему куратору, личность которого установлена Службой безопасности”, — сообщили в спецслужбе.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступные действия и задержали, предотвратив передачу врагу разведданных.

"Как установило расследование, молодой человек был дистанционно завербован ФСБ в августе этого года, когда искал быстрый заработок в Телеграмм-каналах. Вместо денег от ФСБ он получил подозрение от следователей Службы безопасности по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)”, — говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Еще один агент ФСБ

На днях СБУ задержала еще одного корректировщика ФСБ, завербованного через сайт знакомств. Злоумышленник разведывал локации Сил обороны и корректировал воздушные атаки российских войск. Действовал он в Донецкой области и в Сумах.

"Больше всего врага интересовали координаты украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта — Покровскому. По материалам дела, вражеским агентом оказался 23-летний житель Покровска. ФСБ завербовала его через так называемую "медовую ловушку", когда молодой человек искал себе пару на сайтах знакомств. На фигуранта вышла представительница российской спецслужбы и предложила познакомиться "поближе", — рассказали подробности в СБУ.

Впоследствии она отправила молодого человека обходить местность в районе Покровска, где он скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Также фигурант отчитывался оккупантам о последствиях вражеских авиаударов по городу.

“После разведывательных вылазок вблизи восточного фронта ФСБ отправила своего информатора в Сумскую область, чтобы отслеживать работу украинской ПВО на пограничные с Россией. Для выполнения вражеской задачи злоумышленник арендовал квартиру в областном центре и оборудовал в ней пункт наблюдения”, — говорится в сообщении.

На подоконнике он установил мобильный телефон с дополнительными средствами питания, который осуществлял для ФСБ онлайн-трансляцию воздушных атак на город. СБУ задержала информатора и изъяла телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

"Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы”, – сообщили в СБУ.

Российский шпион

Еще одного информатора военной разведки РФ Служба безопасности задержала в Николаевской области. Злоумышленник пытался выявить боевые позиции комплексов противовоздушной обороны ВСУ. Чтобы отследить места базирования украинского ПВО, фигурант запускал беспилотные летательные аппараты, оборудованные камерами видеофиксации.

“Полученную информацию он мессенджером передавал “связному” российской спецслужбы. Им оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут", который находится в Крыму и сотрудничает с оккупантами. Рашисты планировали использовать полученные сведения для подготовки диверсий и ракетных ударов по региону, в том числе для огневого поражения украинских комплексов ПВО”, — говорится в сообщении.

Однако Служба безопасности разоблачила российского информатора в начале его разведывательной активности. Это позволило пошагово задокументировать фигуранта и заблаговременно обезопасить места дислокации подразделений ВСУ.

“На финальном этапе оперативных мероприятий злоумышленник был задержан в собственном доме. Во время обыска в его доме изъяты дроны-разведчики, которые он применял для сбора разведданных. Также у задержанного обнаружены вещества, которые используются для кустарного производства взрывчатки”, — сообщили в спецслужбе.

По имеющимся данным, вражеский приспешник мог готовить подрыв на объектах Сил обороны, попадавших на камеры его беспилотников. В ходе расследования установлено, что злоумышленником является бывший сотрудник местного оборонного завода. В поле зрения окупантов он попал из-за публикации собственных комментариев в российских Телеграмм-каналах, где он поддерживал агрессивную войну против Украины.

“Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения); чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы”, – сообщили в спецслужбе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "НЕНАВИЖУ Х*ХЛОВ, БУДУ ИХ Х**РЫТЬ!" Чиновник "Укрэнерго" загремел в СКАНДАЛ!"

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины задержала 22-летнего оператора беспилотных систем одной из боевых бригад ВСУ, обеспечивающей оборону на Краматорском направлении. Парень корректировал огонь вражеской артиллерии на свою бригаду.

Читайте также: