Скандал с декларациями Михайловой: адвокат объяснила, нарушила ли закон депутат-военный

Из-за скандала с декларациями командира медицинской службы «Ульф» батальона «Волки Да Винчи», депутата Киевсовета Алины Михайловой адвокат объяснила, почему депутаты на передовой имеют право не отчитываться о состоянии во время боевых действий и когда им все равно придется это сделать.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказала адвокат Регина Гусейнова-Чекурда.

После огласки вокруг ситуации с Михайловой, которая якобы не подавала декларации о доходах с 2021 года, ТСН.ua поинтересовался у адвоката, обязаны ли действующие депутаты Киевсовета, которые одновременно являются военнослужащими, отчитываться о своем состоянии.

Должна ли Михайлова сейчас подавать декларации?

Гусейнова-Чекурда объяснила, что статус депутата автоматически накладывает обязанность отчитываться перед государством, однако служба в ВСУ вносит свои коррективы.

«Если человек является депутатом Киевсовета, то он должен однозначно подавать декларацию. А вот относительно того, что одновременно с этим лицо является военнослужащим, то здесь многое зависит от должности и места прохождения службы. Те военнослужащие, которые находятся на линии боевого соприкосновения или непосредственно в боевой части, имеют право не подавать декларацию во время выполнения задач», — отметила адвокат.

В то же время она подчеркнула, что это не освобождает от обязанности навсегда, а лишь предоставляет отсрочку.

90 дней на подачу электронной декларации

Согласно законодательству, после окончания активных боевых действий или отмены военного положения, военные будут вынуждены отчитаться за весь пропущенный период.

«После прекращения боевых действий такой человек обязан подать свои декларации за все годы, которые были пропущены, в течение 90 дней после того, как появится закон о прекращении военного положения. И это будет очень сложно сделать за все время войны, чтобы уложиться в отведенный срок. Только на сбор различных справок может уйти более месяца. Поэтому я советую своим клиентам готовить черновики деклараций хотя бы в текстовых редакторах, потому что потом восстановить данные за все годы будет очень трудно», — пояснила Гусейнова-Чекурда.

Скрытые декларации из соображений безопасности

Адвокат также отметила, что действующее законодательство позволяет определенным категориям лиц скрыть свои данные от общего доступа. Военнослужащие или члены их семей, которые являются субъектами декларирования, могут обратиться в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с обоснованным заявлением.

«Субъект декларирования может подать декларацию, но она не будет доступна публично из соображений безопасности. Аналогичный механизм действует для некоторых сотрудников МВД, ГУР или СБУ. Это делается для того, чтобы не разглашать информацию, которая может заинтересовать врага. В случае с пани Михайловой такой вариант вполне возможен», — пояснила Гусейнова-Чекурда.

Вопрос ответственности и статус депутата Киевсовета

Несмотря на военную службу, статус депутата местного совета остается в силе, что создает определенные правовые коллизии в случае игнорирования отчетности.

«Как депутат Киевсовета Алина Михайлова должна подавать декларацию, и ситуация, при которой отчетов нет с 2021 года, выглядит странной. Возможно, она приостановила свою депутатскую деятельность, и соответствующее заявление находится в секретариате. Это очень тонкий момент», — сказала адвокат.

Она напомнила, что за непредставление электронной декларации предусмотрена уголовная ответственность.

«Если в отношении лица не открыты уголовные производства, значит, можем предположить, что существуют законные основания для таких действий. Чтобы окончательно выяснить причину, необходимо получить официальную информацию от Киевсовета относительно статуса его депутатской деятельности, а также ответ от НАПК о том, подавались ли декларации вообще и не были ли они скрыты из соображений безопасности», — резюмировала Гусейнова-Чекурда.

Напомним, Михайлова попала под шквал критики в соцсетях из-за отсутствия деклараций с 2021 года, прошлогодней покупки «Мерседеса» и поездки на обучение по ИИ в Калифорнию, откуда она постит кадры на фоне океана. Пока одни пользователи обвиняют депутата в непрозрачности состояния, другие становятся на ее защиту. Сама командир «Ульф» отреагировала на хейт резко, заявив, что посторонних не должны касаться ее финансы.

