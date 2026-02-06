- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 2 мин
Скандал с ДНК-экспертизой: почему родным отдали "хоронить" живого военного — в МВД объяснили
В Украине проверяют информацию о том, почему родным пленного военного отдали для захоронения чужое тело.
Из российского плена вернулся военнослужащийНазарий Далецкий, которого родные «похоронили» еще в мае 2023 года. Родственникам военного сообщили, что ДНК-экспертиза подтвердила, что это его останки, однако информация оказалась ошибкой.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марички Кужик.
«Из Днепра позвонили тете, следователь, что ваш сын погиб, у нас совпадают ДНК 99.9%. Я говорила: „Он должен был быть в плену, а вы говорите, что он погиб“. Она сказала: „Всякое бывает, а может их куда-то перевозили, тело есть в морге уже полгода“», — рассказала двоюродная сестра военного Роксолана Макогин.
Мать защитника, несмотря на сомнения, согласилась похоронить останки. Однако впоследствии побратим Назария Далецкого сообщил родным, что мужчина в плену.
Из-за этого резонансного случая в Харьков, где проводили экспертизу, лично поехал заместитель министра МВД Леонид Тимченко.
«Мы понимаем, какое это резонансное и недопустимое событие, ведь таких ошибок быть не может. Тщательно мы будем изучать этот случай, поднимать все экспертизы, которые отбирались у матери и останков для сравнения, которые были переданы на захоронение», — говорит Леонид Тимченко, заместитель министра внутренних дел.
Теперь родные Назара настаивают на эксгумации, чтобы неизвестный герой смог вернуться к своей семье.
