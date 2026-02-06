ТСН в социальных сетях

Скандал с ДНК-экспертизой: почему родным отдали "хоронить" живого военного — в МВД объяснили

В Украине проверяют информацию о том, почему родным пленного военного отдали для захоронения чужое тело.

Фото автора: Мария Кужик Мария Кужик Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
В МВД отреагировали на скандал с захоронением живого военного

Из российского плена вернулся военнослужащийНазарий Далецкий, которого родные «похоронили» еще в мае 2023 года. Родственникам военного сообщили, что ДНК-экспертиза подтвердила, что это его останки, однако информация оказалась ошибкой.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марички Кужик.

«Из Днепра позвонили тете, следователь, что ваш сын погиб, у нас совпадают ДНК 99.9%. Я говорила: „Он должен был быть в плену, а вы говорите, что он погиб“. Она сказала: „Всякое бывает, а может их куда-то перевозили, тело есть в морге уже полгода“», — рассказала двоюродная сестра военного Роксолана Макогин.

Мать защитника, несмотря на сомнения, согласилась похоронить останки. Однако впоследствии побратим Назария Далецкого сообщил родным, что мужчина в плену.

Из-за этого резонансного случая в Харьков, где проводили экспертизу, лично поехал заместитель министра МВД Леонид Тимченко.

«Мы понимаем, какое это резонансное и недопустимое событие, ведь таких ошибок быть не может. Тщательно мы будем изучать этот случай, поднимать все экспертизы, которые отбирались у матери и останков для сравнения, которые были переданы на захоронение», — говорит Леонид Тимченко, заместитель министра внутренних дел.

Теперь родные Назара настаивают на эксгумации, чтобы неизвестный герой смог вернуться к своей семье.

