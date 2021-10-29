Скандал с допинг-пробами: удастся ли Украине отмыться от громких спортивных запятнаний

После громких заявлений ВАДА в Украине с должностей отстранили все руководство антидопингового центра.
В эпицентре скандала с допинг-пробами оказался Антидопинговый национальный центр Украины. Все якобы из-за манипуляций с тестами. Всемирное антидопинговое агентство настаивает на том, что в течение 9 лет Национальный центр сообщал своим спортсменам о прибытии допинг-офицеров, которые должны были брать пробы на допинг в период между соревнованиями.
Так ли это на самом деле – 28 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.
"Для меня эта информация стала шокирующей, потому что сейчас мы в нашем парламентском комитете рассматриваем новую редакцию законопроекта об антидопинговой деятельности", — признался борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Всемирное антидопинговое агентство — ВАДА обнародовало результаты расследования, которое начало еще в 2019-м. Эксперты обвиняют Национальный антидопинговый центр Украины и Федерацию легкой атлетики в нарушении международных стандартов тестирования.
Операция "Геркулес" имеет убедительные доказательства, что Антидопинговая организация Украины проводила необоснованное заблаговременное сообщение о сборе образцов у спортсменов, которые тестировались с 2012 года. Кроме того, периодически записывала образцы, собранные "в рамках соревнований" как "внеконкурсные", в том числе и те, что были в 2021 году.
После громких заявлений ВАДА в Украине с должностей отстранили все руководство антидопингового центра Украины. В Париже состоялась внеочередная конференция по антидопингу. И там – заместитель министра молодежи и спорта пообещал: Украина будет всячески помогать завершить расследование. Хотя удивляется: почему столь серьезные нарушения Международная организация не прекратила раньше.
"Мы были немного удивлены, но опять же — с 2012 года были такие нарушения. По нашему мнению, ВАДА должна прокомментировать разногласия эти, что такое долгое время продолжались такие нарушения и они не фиксировались со стороны ВАДА", — отмечает заместитель министра молодежи и спорта Украины Андрей Чесноков.
В федерации легкой атлетики Украины комментировать ситуацию — отказались до полного завершения расследования. Отказались общаться и сами спортсмены. Зато олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк признается: сам прошел все круги антидопингового ада.
"Меня находили и в таких местах, где и связи нет, и интернет слабый. Я в свое время стоял непосредственно на программе. На сборах, без сборов, за границей. И в любое время, без всякого предупреждения допинг-офицер может подойти к тебе чтобы взять необходимую допинг-пробу", – вспоминает он.
В то же время, заместитель министра Андрей Чесноков отмечает, что никакие персональные обвинения еще не предъявлены. Вмешиваться в допинг-анализы Украина, уверяет — не могла, ведь образцы исследуют за границей. Что могло быть, предполагает чиновник — так это манипуляции с пробами, когда образцы брали в соревновательный период — а выдавали их за — тесты вне соревнований.
Удастся ли Украине отмыться от таких громких спортивных запятнаний и не пострадают ли наши спортсмены — станет известно только после окончательных результатов расследования. Когда именно это может произойти – пока никаких предположений. К примеру, допинговый вопрос России – расследовали несколько лет.
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