Митрополит ПЦУ Драбинко рассказал, откуда у него элитный дом на Печерске, который он продал "Слуге народа" Халимону

Стали известны новые подробности громкого скандала с покупкой дома на Печерске в Киеве. Напомним, по данным "Украинской правды", во время войны народный депутат, заместитель фракции "Слуга народа" Павел Халимон приобрел дом за 10 миллионов 300 тысяч гривен, оформив его на другое лицо.

Продавец, которым оказался митрополит ПЦУ Александр Драбинко, в комментарии для ТСН.ua рассказал подробности истории этого дома и сделки купли-продажи.

Он подтвердил информацию о том, что продажей дома занимался его брат с риэлтором.

"Так оно и было. Я год продавал дом, а его никто не покупал, поскольку та цена, которую можно было взять в 2013 году, была высокой. Рядом появилась застройка и уже приезжавшие смотреть дом не готовы были покупать за цену в два раза ниже. Нашелся покупатель, хоть кто-то. Отдали за ту цену, которую предложили. У меня просто не было выбора. В 2013 за дом предлагали 4 миллиона долларов. Но тогда я думал, что я буду в Лавре, это было рядом и я не собирался его продавать. Но прошло 10 лет, он обветшал, потому что там никто не жил. По меркам покупателей, он был устаревшим. Он потерял свою ценность, поскольку вокруг появилась застройка, он пришел в жилищную непригодность", — рассказал нам Драбинко.

На вопрос о том, при каких обстоятельствах он, Драбинко, стал владельцем элитного поместья, был дан следующий ответ: "Это наследие, которое было передано мне покойным митрополитом Владимиром (митрополит Киевский и всея Украины – Ред.). Наследство, за которое было уплачено в свое время все налоги и оформлено как купля-продажа".

К этому Драбинко добавил: "Мое мнение по поводу резонанса: это моя собственность. Кому хочу продаю и за сколько хочу. Это мое личное дело. Считаю так: продаю или корову, или дом – это не имеет значения. За сколько и кому. Не понимаю, почему начался ажиотаж. Я же не приобретатель, а продавец. Это моя собственность".

Резюмируя, Драбинко добавил, что по всем другим вопросам следует обращаться к Павлу Халимону.

В свою очередь, сразу после скандала глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Telegram-канале сообщил, что Павел Халимон будет уволен с должности заместителя.

"Если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твоя обязанность, — сообщил Арахамия. — Поэтому, конечно, нравственная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат. За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции. Что касается других форм ответственности, то мы призываем правоохранительные органы начать расследование и дать юридическую оценку этим событиям. Если был нарушен закон — значит, за это нужно понести наказание" .

В то же время Павел Халимон на предложение ТСН.ua прокомментировать скандал, в котором фигурирует его имя, ответил сдержанно: "Я всегда за объективность. Давайте дождемся выводов правоохранителей и потом я предоставлю комментарий".

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