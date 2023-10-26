Скандал с Евгенией Эмеральд разворачивается: первая жена Стипанюка раскрыла всю правду

Заявление украинской Жанны д'Арк Евгении Эмеральд о домашнем насилии со стороны мужчины всколыхнуло всю страну. Поддержать Евгению Эмеральд решила даже первая жена Евгения Стипанюка – Анна. Она также рассказала подробности их отношений и призналась, что стало последней каплей, чтобы развестись.

Были ли угрозы при разрыве отношений? Каким Евгений был отцом, почему не давал деньги на сына? Что заставляло так долго молчать? Об этом первая жена Стипанюка рассказала в эксклюзивном интервью для ТSN.ua.

Женитьба и причина разрыва

Женщина рассказала, что забеременела от Евгения и после этого они поженились.

Анна рассказала, как поняла, что муж ей изменяет и о своей неожиданной находке: «Я пыталась с ним поговорить, но у него ответов не было. Он мне утверждал, что не изменяет».

«Последней каплей было, когда я нашла у него один гель… Поскольку я не могла делать ему то, что он хотел, потому что у меня был рвотный рефлекс, он купил этот гель, о чем я не знала. Мы с ним жили в Новограде-Волынском, и когда он приехал домой, оставил свои вещи и пошел тренироваться. Как обычно, я брала его вещи и бросала в стиральную машину. Я нашла этот гель, наполовину использованный», — продолжила женщина.

«Думаю, вы понимаете, для чего нужен был этот гель. Когда Евгений вернулся домой, я спросила его, что это такое. Он ответил, что им не пользовался, а гель просто вылился. После этой ситуации я поняла, что он меня изменяет”.

Анна вспомнила еще один инцидент: “Я оставалась дома с ребенком, а он ездил в Киев на работу и приезжал на выходные. Был момент, когда я нашла у него другую SIM-карту. Он пошел на тренировку, я ему звоню, а он вне зоны досягаемости. Когда он вернулся, то, наверное, забыл изменить SIM-карту”.

“Я спросила, почему не могу дозвониться, а он испуганно смотрит и говорит, что не знает. Евгений извлекает телефон и у него выпадает эта SIM-карта. После этого мы решили, что разводимся», — отметила женщина.

Как проявлялось домашнее насилие

Анна говорит, что они с Евгением были замужем почти два года. Когда их ребенку было 8 месяцев, женщина сильно поругалась и в этот момент держала сына на руках, вспомнила она.

"Он хотел меня ударить, но ребенок начал плакать и поэтому он этого не сделал", — сообщила первая жена Стипанюка.

“Когда мы были у мамы, тоже ссорились. Мне было очень плохо, я лежала на диване, и он ударил меня по лицу. Это услышал мой брат из соседней комнаты, вышел и заступился за меня. Евгений больше меня не трогал. Тогда у нас шел процесс развода, я жила у своей мамы”, — сказала она.

Как удалось развестись и через что пришлось пройти

Анна рассказала, что Евгений Стипанюк во время развода угрожал ей и обзывал плохими словами.

“Когда я уехала от него к своей маме, я не взяла документы. Я жила месяца два у своей мамы и просила отправить мне документы, чтобы я подала на развод. Евгений мне их не отправлял долго. Наверное, он хотел помириться. Но потом, наконец, отправил», — рассказала женщина.

Она добавила, что сразу подала на развод: "У нас было два заседания по разводу и ни на один он не явился".

Каким Стипанюк был отцом и общается ли с сыном

Анна говорит, что Евгений Стипанюк не может считать себя отцом: “Он отец только на бумагах. А на самом деле нет”.

Женщина отметила, что было несколько встреч с ребенком: “Однажды он приехал к моей маме летом увидеть сына. Максим (сын – Ред.) жил со мной в Киеве и учился. На летние каникулы он всегда ехал к бабушке. Этот папаша приехал туда и они поехали в кафе.

“В прошлом году он тоже приехал к ребенку. Когда мы жили в Киеве, он не приезжал к ребенку, не интересовался им. Ни разу за 13 лет он не поздравил сына с днем рождения. Начал общаться с Максимом он буквально недавно», – рассказала Анна.

Она говорит, что, когда началась война, Максим с Евгением начали переписываться: "Сейчас, например, Максим вообще не хочет с ним общаться после того, что узнал. Он сказал, что это не отец. Максим написал ему, чтобы тот больше ему не писал”.

Об алиментах и игнорировании болезней сына

"Я тысячи раз обращалась к нему по поводу финансовой поддержки, потому что первые пять лет мне было очень тяжело с ребенком, Максим сильно болел и мне нужны были средства для его лечения", — делится Анна.

Когда ей было очень тяжело, говорит она, пришлось подать на алименты: “К тому времени он уже работал у Ляшки. У него были значительные доходы. Тогда ему было присуждено 500 гривен алиментов. После этого очень долго он их не выплачивал.

Женщина говорит, что обращалась к Евгению много раз за помощью, в частности, когда Максим начал заикаться и потребовалось дорогостоящее лечение, но тот отказался помогать.

“Перед тем, как Максим должен был пойти в первый класс, летом на три месяца я ездила в Финляндию заработать деньги, чтобы его собрать. Я очень тяжело работала, собирала клубнику", — вспоминает Анна.

Она рассказала, что сейчас они с сыном живут в Англии.

По любым просьбам Максима, Евгений постоянно говорил, что он "на нуле", что его нет в Киеве, говорит женщина.

“Оказалось, что нет. Он писал Максиму, что хочет его увидеть, и когда мы приедем в Украину, это обязательно произойдет. Но когда мы приехали в Украину, через две недели он не удосужился увидеть ребенка”, — говорит она.

Годы молчания и подкуп суда

“Я обычная женщина. Наверное, я боялась сражаться с тираном. После того, как суд назначил ему 500 гривен алиментов, после того, как я приносила все документы, сколько я тратила на лечение ребенка, я понимаю, что все было куплено даже там. Я понимала, что я слаба, что ничего не смогу доказать. Я никто, просто мать его ребенка", – рассказала Анна.

Она также добавила, что после публичного заявления Евгений ей ничего не писал и не появлялся.

Анна о знакомстве с Евгенией Эмеральд

“Я очень рада, что познакомилась с Евгенией. Она чуткий, светлый человек, очень многое мне помогла. Я встречала очень много людей, но такой, как она, я не видела. Она сильная. Мы с ней пережили одинаковые ситуации. Когда ты боишься сказать, что тебе угрожают, тебя хотят убить, тебя насилуют... Я буду всегда поддерживать ее", — говорит женщина.

“Я очень рада, что у Макса есть сестричка. Поскольку Стипанюк сломал мне жизнь, я до сих пор одна, никого нет. Хотя он рассказывает, что я гуляю, что я ему изменяла. Однако моя жизнь искалечена, я никому не доверяю”, — резюмировала она.

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