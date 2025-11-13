- Дата публикации
Скандал с генераторами и голодные дети в детсадах Киева: как теперь будут готовить во время отключений света
Что изменилось после скандала с организацией питания в детсадах Киева во время длительных отключений света.
В столичной мэрии отреагировали на публикацию ТСН.ua о проблемах организации питания в детских садах Киева во время длительных отключений электроэнергии и провели целое выездное совещание.
В учебных заведениях столицы усиливают ресурсное обеспечение для бесперебойной работы во время длительных отключений электро-, тепло-, газо- или водоснабжения.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский во время выездного совещания с главами РГА (районных государственных администраций), которое провели сразу после нашей публикации.
РГА и учебным заведениям поручили доработать соответствующие индивидуальные алгоритмы действий в таких случаях.
Накорми соседей
По словам заместителя главы КГГА, только 96 учебных заведений столицы имеют газовые плиты для приготовления пищи в условиях отключения электроэнергии.
«Детсады с газовыми плитами или необходимым оборудованием могут во время отключений готовить еду не только для себя, но и для соседних детсадов, расположенных рядом. Если горячее питание организовать невозможно, его заменяют продуктами, не требующими приготовления. Это гарантирует, что дети всегда получают еду», — отметил Мондриевский.
Также город обещает улучшить работу по информированию родителей детей об изменениях в организации питания и предоставлять персоналу четкие инструкции по «альтернативному» меню. А также соблюдение санитарных норм и безопасности детей.
«Каждый день около 200 тысяч детей обеспечиваются горячим или альтернативным питанием в столице», — подчеркнул замглавы КГГА.
Районы отчитываются о генераторах
Кроме того, столичные районы сообщают об обеспечении детских садов генераторами.
«Дошкольные учебные заведения Шевченковского района обеспечены генераторами. Состояние и функционирование генераторов находятся под постоянным мониторингом управления образования Шевченковской РГА», — сообщила ТСН.ua Ирина Муценко, и. о. начальника управления образования Шевченковского района.
Врочем, хватает ли их мощности для приготовления еды малышам — не говорят.