Скандал с генераторами и голодные дети в детсадах Киева: как теперь будут готовить во время отключений света

Питание в детских садах при отключении света

В столичной мэрии отреагировали на публикацию ТСН.ua о проблемах организации питания в детских садах Киева во время длительных отключений электроэнергии и провели целое выездное совещание.

В учебных заведениях столицы усиливают ресурсное обеспечение для бесперебойной работы во время длительных отключений электро-, тепло-, газо- или водоснабжения.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский во время выездного совещания с главами РГА (районных государственных администраций), которое провели сразу после нашей публикации.

РГА и учебным заведениям поручили доработать соответствующие индивидуальные алгоритмы действий в таких случаях.

Накорми соседей

По словам заместителя главы КГГА, только 96 учебных заведений столицы имеют газовые плиты для приготовления пищи в условиях отключения электроэнергии.

«Детсады с газовыми плитами или необходимым оборудованием могут во время отключений готовить еду не только для себя, но и для соседних детсадов, расположенных рядом. Если горячее питание организовать невозможно, его заменяют продуктами, не требующими приготовления. Это гарантирует, что дети всегда получают еду», — отметил Мондриевский.

Также город обещает улучшить работу по информированию родителей детей об изменениях в организации питания и предоставлять персоналу четкие инструкции по «альтернативному» меню. А также соблюдение санитарных норм и безопасности детей.

«Каждый день около 200 тысяч детей обеспечиваются горячим или альтернативным питанием в столице», — подчеркнул замглавы КГГА.

Районы отчитываются о генераторах

Кроме того, столичные районы сообщают об обеспечении детских садов генераторами.

«Дошкольные учебные заведения Шевченковского района обеспечены генераторами. Состояние и функционирование генераторов находятся под постоянным мониторингом управления образования Шевченковской РГА», — сообщила ТСН.ua Ирина Муценко, и. о. начальника управления образования Шевченковского района.

Врочем, хватает ли их мощности для приготовления еды малышам — не говорят.

