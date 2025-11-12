Скандал с генераторами в Киеве: дети в детсадах голодают из-за блекаутов и сидят в темноте

Из-за отсутствия или неисправности генераторов в детсадах малышам отказывают в завтраках

Киев снова столкнулся с затяжными отключениями электроэнергии, вызванными российскими атаками, и это обнажило критическую проблему в системе дошкольного образования: большинство детских садов оказались не готовы обеспечить жизнедеятельность заведений.

Ситуация, о которой массово сообщают родители в социальных сетях, граничит с «издевательством над детьми». Несмотря на почти четыре года опыта жизни в условиях полномасштабной войны, у многих дошкольных учебных заведениях (ДУЗ) до сих пор отсутствуют генераторы, или они не работают по ряду причин:

Малая мощность : генератора хватает только на свет, но не на приготовление горячей пищи.

Нехватка горючего : топливо не было закуплено вовремя.

Отсутствие специалистов: нет человека, который может правильно подключить и обслуживать оборудование.

«Кормите детей дома»: шокирующие детали от родителей

Родители рассказывают, что из-за отсутствия света дети остаются голодными или получают пищу с опозданием. Наиболее вопиющий случай произошел в понедельник (10 ноября), когда воспитатели некоторых садов вынуждены были просить родителей накормить малышей дома, поскольку «завтрака в заведении не будет». Хотя, к счастью, дали свет, и детей все-таки накормили, хоть и с опозданием.

«На выходные в саду работал генератор, но он был собственностью ремонтной бригады. В самом садике генератора нет! И уж даже не смешно, а почему его нет? Пишут воспитатели с самого утра: покормите детей, потому что нет света. Это не проблема покормить. А дальше как? Как целый день? Для родителей, которые работают — это уже большая проблема», — пишет киевлянка Ольга.

Другая мама отмечает, что генератор в заведении есть, но его мощности не хватает для приготовления пищи.

Аналогичная ситуация во многих детсадах Киева. К примеру, в одном из садиков родители шокированы тем, что во время тревог, когда нет света, дети вынуждены сидеть в укрытии в полной темноте.

«Генератор есть, но не работает. Потому что вроде бы нет возможности подключить в систему, нет человека с нужным образованием и разрядом. Фактически такая ситуация все время, что ходим в садик, — 1,5 года. Прямо спрашивали — что можно сделать. Воспитатели честно говорят, что делают все возможное, чтобы было комфортно и так и есть. Но в укрытии без света — это не просто печаль, это трэш», — поделилась одна из мам Софья.

Многие родители, которые имеют возможность, просто оставлят детей дома, считая, что пребывание «без света в укрытии» — это недопустимая халатность чиновников.

«От российских атак город страдает уже не первый год, у чиновников было достаточно времени, чтобы подготовиться к такой проблеме», — возмущается Светлана, мама ребенка из другого садика.

Проблемы детсадов — вопросы к районам

В столичной мэрии, комментируя ситуацию для TCH.ua, заверили, что вопросы обеспечения детсадов генераторами занимаются районные государственные администрации (РГА).

«В Киеве более 600 детских садов, средства на их нужды выделяются из районных бюджетов. Именно каждая из 10 РГА производит закупку всего необходимого, в том числе, генераторов. Город может только давать советы районным управленцам. Нужно разбираться в каждом конкретном случае, потому что есть разные генераторы, с разными возможностями и мощностью» — заявили в мэрии, фактически переложив ответственность на районную власть.

Контраст приоритетов: барабаны против еды

На фоне этих заявлений о необходимости «разбираться в каждом конкретном случае» и переводе ответственности на РГА, родители вспоминают громкие скандалы, которые ставят под сомнение приоритеты районных властей.

К примеру, Днепровская РГА, отвечающая за часть детсадов, ранее прославилась на всю страну скандалом с закупкой для укрытий 306 кожаных барабанов почти на 900 тысяч гривен «для психологической разгрузки детей». Хотя после резонанса договор был расторгнут, факт выделения такой суммы на инструменты, а не на критически важное оборудование, например генераторы, вызывает справедливое возмущение.

«Это правда какой сюр. Город столько времени рассказывал о подготовке к тяжелой зиме и российских обстрелах, а сейчас оказывается, что фактически ничего не сделано для самого ценного наших детей», — заключает Оксана, мама еще одного воспитаника.

Положительные примеры есть только там, где руководители заведений самостоятельно добились грантов и снабдили садики всем необходимым. Родители опасаются, что там, где руководство «не тянет», средства на генераторы снова будут вынуждены собирать из собственного кармана.

Что говорят в детсадах: единичные случаи

Родители детей утверждают, что в некоторых садах готовят детям есть только тогда, когда появляется свет, а если света нет, то и еду никто не готовит.

В детских садах, где родители указывают на проблему, отказываются официально комментировать ситуацию с генераторами. Там просто говорят, что генератор у них есть, но используется ли он для приготовления пищи — неизвестно.

В одном из садиков нас заверили, что у них «разработан алгоритм действий на длительное отключение света». Мол, если есть задержка с выдачей пищи детям, она составляет 30 минут, максимум час. И это единичные случаи.

Что говорят в КГГА?

Илья Пасько, заместитель директора Департамента образования и науки КГГА, в ответе на запрос ТСН.ua подтвердил, что учебные заведения переданы в сферу управления РГА. Орган управления осуществляет контроль за эффективным использованием и сохранностью переданного ему имущества.

По информации управлений образования для организации образовательного процесса источниками бесперебойного питания во время плановых/экстренных отключений обеспечено 677 учебных заведений (292 учреждения дошкольного образования, 385 учреждений общего среднего образования).

В рамках расширения сотрудничества с бельгийским агентством развития Enabel 35 учебным заведениям города Киева предоставлены генераторы общей мощностью около 4 МВт, среди которых: 9 учреждений дошкольного образования, 25 учреждений общего среднего образования и 1 учреждение профессионального высшего образования.

«Организация питания детей осуществляется в соответствии с постановлениями Кабмина №305 от 24 марта 2021 года и №1280 от 08 октября 2025 года, которые определяют порядок питания в учреждениях дошкольного образования. В случае отключения электроэнергии применяются альтернативные схемы приготовления или подачи пищи, что позволяет обеспечить детей полноценным и безопасным питанием», — сообщил в ответ на запрос ТСН.ua Илья Пасько.

Он добавляет, что городским департаментом разработаны примерные алгоритмы действий учебных заведений в случае чрезвычайных ситуаций, в частности, длительного отключения энерго- и водоснабжения или остановки канализационных сетей. Его цель — поддержать жизнедеятельность общества и обеспечить продолжение учебного процесса в возможном формате.

Индивидуальный подход от директоров садов

В то же время Илья Пасько утверждает, что директора учебных заведений «разрабатывают индивидуальные алгоритмы действий», определяющие порядок реагирования в случае чрезвычайных ситуаций.

По информации управления образования Днепровской РГА директора заведений дошкольного образования принимают решение о реагировании на чрезвычайные ситуации, организуют безопасные условия пребывания детей и обеспечивают стабильное функционирование заведений даже в сложных энергетических условиях.

«Вопрос организации питания и безопасного образовательного процесса в условиях чрезвычайных ситуаций находится на контроле управления образования Днепровской РГА и руководителей учреждений дошкольного образования», — уверяет Пасько.

В то же время все больше родителей рассказывают о другом — генераторы, если и есть, не работают, или их мощностей не хватает для приготовления пищи малышам.

ТСН.ua держит ситуацию на контроле. А какая ситуация в ваших садах — делитесь, пожалуйста, в комментариях. И что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы детям было комфортно находиться в ДУЗ при отключении света.