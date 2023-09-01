Скандал с главой Минкульта: Карандеев отреагировал на обвинения в свою сторону

Ростислав Карандеев, который с 28 июля 2023 года исполняет обязанности министра культуры, отреагировал на журналистское расследование, после которого выяснилось, что он якобы пользуется незадекларированным автомобилем и имел штрафы за нарушение ПДД.

Исполняющий обязанности главы Минкульта Ростислав Карандеев заявил, что ему нечего скрывать, и опроверг упреки в свою сторону.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Так, Карандеев сообщил, что Национальное агентство по предотвращению коррупции провело полную проверку его декларации за 2020 год.

"Я получил замечания, которые были учтены в повторно поданной исправленной декларации", – отметил и.о. министра культуры.

Кроме того, Карандеев рассказал, что автомобиль Mazda CX5, которым он сейчас пользуется, принадлежит отцу его жены.

"До 2022 года я управлял указанным автомобилем крайне редко, поэтому это не нуждалось в декларировании. После начала полномасштабной войны, я пользуюсь автомобилем тестя постоянно, что, конечно, будет отражено в декларации, которую я обязательно подам, чтобы избежать недоразумений в этой теме", – сказал он.

Что касается нарушений ПДД и штрафов, Карандеев рассказал, что за последний год имеет единственный штраф за неправильную парковку.

"В 2015 году я был заподозрен в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. По решению суда — не водил год. Я в полной мере понес ответственность за этот инцидент перед законом. Надеюсь, что мое разъяснение понятно. Радуюсь, что критика касается не моей профессиональной деятельности, которая также открыта для оценок и обсуждений", — сказал исполняющий обязанности министра.

Напомним, во время журналистского расследования "Следствие.Инфо", которое опирается на информацию из Единого государственного реестра судебных решений и главного сервисного центра МВД, выяснилось, что Ростислав Карандаев пользуется незадекларированным автомобилем и неоднократно нарушал правила дорожного движения. В частности, чиновника штрафовали за вождение в нетрезвом состоянии.

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