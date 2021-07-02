Скандал с каблуками для женщин-военных: от Минобороны требуют расследования и отчета о потраченных средствах

Скандал с каблуками для женщин-военных: от Минобороны требуют расследования и отчета о потраченных средствах

Решение вызвало бурную реакцию в обществе.

Нардепы требуют, чтобы Минобороны провело служебное расследование и объяснил закупку туфель на каблуках для женщин-военных.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Скандал поднялся после того, как ведомство обнародовало фотографии с репетиции парада ко Дню независимости. На них женская "коробка" марширует в черной обуви на каблуках. Это вызвало бурную реакцию в обществе.

Критики писали, что выдержать многочасовую строевую подготовку в такой обуви очень сложно.

Новости Украины: в ВР требуют объяснений от Минобороны о закупке туфель для женщин-военнослужащих

Народные депутаты, во время часа вопросов к правительству в сессионном зале выложили перед министром обороны туфли на шпильках. Таким образом требуют провести расследование, а потом отчитаться — кто решил переобуть женщин-военных. И сколько же средств пошло на обувь на каблуках.

«Как можно опорочить эту простую идею вдохновение — это провести военный парад до 30-летия нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот свирепый трэш, простите, мы увидели на сайте Министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?», — спрашивает Елена Кондратюк.

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