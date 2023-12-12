Скандал с "клубничкой": подробности громкого рейда ТЦК в Полтаве (видео)

Среди гуляний в Полтаве представители ТЦК посетили заведение и начали раздавать повестки. Видео с интересными событиями начали распространять местные паблики.

Что известно об этом рейде, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

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Вот так праздник не удался. Среди гуляний в Полтаве представители ТЦК посетили заведение и начали раздавать повестки. Видео распространили местные паблики. Там защищать мужчин интересным способом взялась женщина.

Свято не вдалося: представники ТЦК завітали до одного із закладів Полтави. Про це повідомляють місцеві пабліки, однак без деталей.#полтава #тцк #повістки pic.twitter.com/HZp7oMaUfj — Новини.LIVE (@novynylive) December 10, 2023

Приняли эстафету полтавчане и в выдаче повесток в спортзалах.

Реакция ТЦК

Там на ситуацию отреагировал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Представители ТЦК и СП Полтавщины продолжают выполнять свои обязанности, в частности — проведение мобилизации. Начиная с прошлого года военнослужащие ТЦК и СП Полтавской области вручали повестки по месту жительства граждан. Другим способом оповещения жителей стало вручение повесток на блокпостах и в общественных местах. Отмечаем, что представители ТЦК и СП уже неоднократно проводили оповещения военнообязанных граждан в спортивных залах”, — отметил он.

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Почему прибегают к таким рейдам?

Истомин также пояснил, что часто внутренне перемещенные лица так и не появляются в ТЦК, чтобы стать на военный учет, а местные игнорируют правило об уведомлении изменения места жительства.

Вручение повесток с автоматами

И таких видео в сети уже несколько десятков только за последние дни. О вручении повесток с автоматами сообщали из Закарпатья. Туда представители ТЦК пришли прямо в санаторный комплекс "Термальные воды Косино". Там говорят, что подобные рейды были у их коллег в санаториях и спортивных заведениях Ужгородского, Хустского, Мукачевского, Свалявского и Береговского районов.

Как поощряют мужчин идти на войну?

Конечно, такое поведение и разговор с женщинами недопустимо. Но вопрос мобилизации в Украине как никогда встал остро. На фронте безумная нехватка кадров, поэтому мужчин уже как только не пытаются поощрить. Например, Одесса и Киев уже приняли решение о денежном вознаграждении в случае добровольной мобилизации, а государство разрабатывает ряд законопроектов с комплексными изменениями, где будет наконец-то разграничен вопрос о демобилизации, о тех, кто может быть снят с военного учета, а кто наоборот этой возможности останется .

Украинцев отталкивает информация о коррупции во власти и военкоматах. И можно в какой-то мере понять это противостояние с представителями ТЦК. Но война не закончилась, военным, уже почти два года на фронте, нужно время на отдых.

Мнение экспертов

В то же время эксперты прогнозируют обострение на фронте, об этом кричат и военные, ныне служащие на передовой, ведь россияне все больше стягивают живую силу и планируют мобилизовать до конца года еще 170 тысяч чмобиков.

Повестка — не билет "на ноль"

Зима обычно заставляет всех приостановиться, поэтому это как раз то время, когда нужно начинать учиться и быть готовым к решающей битве каждому украинцу, ведь страшно представить, какая она жизнь под триколором Путина. В то же время военные говорят, что мобилизация не означает, что мужчина сразу попадет на передовую и что вообще туда попадет.

Ведь сейчас большая нехватка, в том числе и гражданских профессий. К примеру, таких как бухгалтеры и ИТ. Гражданским трудоустройством в армию уже начали предлагать рекрутинговые компании, сотрудничающие с Министерством обороны Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ШТУРМЫ НЕ ЩИШАЮТ! Представители ТЦК вломились на праздник в Полтаве!

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