Скандал с кобылой во Львове: могут ли лошади возить туристов — эксперты рассказали

Во Львове разразился громкий скандал из-за падения кобылы, которая возила туристов в прогулочной карете и якобы потеряла сознание от жары. Говорят, что животное перецепилось на мостовой и упало на проспекте Свободы.

Событие успели зафиксировать очевидцы и предать огласке. Дошло до того, что после этого случая местная власть запретила эксплуатацию коней в центральной части Львова.

ТСН.ua разбирался в необычной истории и выяснял, что будет дальше и целесообразен ли такой строгий запрет.

Детали истории с падением кобылы

С кобылой, которую зовут Луна, все хорошо. После падения, владелица ослабила ей ремни и животное продолжило возить карету. А вот на ее владелицу посыпался шквал критики в социальных сетях.

Оппоненты указывают, что лошади работают в центральной части города в любую погоду, а в такую жару, как сейчас, животному никто не давал даже воды попить.

Владелеца кобылы такие обвинения отвергает – и доказывает, что имела с собой воду, а все ее животные ухожены и обеспечены необходимым. В тот вечер, по словам хозяйки, кобыла должна была работать в центре Львова три часа.

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Что касается Луны, то это кобыла торийской породы – упряжная порода лошадей для перевозки грузов.

В центре Львова упала лошадь, запряженная в карету / Фото: скриншот с видео

Что говорят в мэрии Львова?

Споры в социальных сетях продолжаются. К делу подключились представители организации по спасению животных и окружающей среды UAnimals. Собственно, после их жесткого заявления горсовет Львова запретил пребывание и эксплуатацию лошадей в центральной части города.

По словам мэра Львова, при исполкоме создана рабочая группа, в которую войдут эксперты, которые должны наработать правила и порядок обращения с лошадьми на территории Львовской общины.

"Это решение должно быть мудрым и справедливым. Не забывайте, что в нашей ОТГ владельцами лошадей также являются фермеры, которые используют их для ведения сельского хозяйства. И это не то же, что поездки на каретах", – заявил Андрей Садовый, мэр Львова.

Он добавляет, что важно слышать не только экспрессивные реакции в социальных сетях, но и комментарии ветеринаров.

Что говорят эксперты?

Наталья Попова, владелица конного клуба "Магнат" и руководительница Международного благотворительного фонда спасения диких животных, говорит, что полностью поддерживает решение львовского горсовета о запрете эксплуатации лошадей.

"Я полностью поддерживаю такой запрет. Нужно понимать, что лошадь – это живое существо, а к нему люди, к сожалению, часто относятся, как к обычному гужевому транспорту. Тем более в такую страшную жару эксплуатировать лошадей – это, по-моему, бездушно. Владелец животного должен понимать, что при такой погоде кобыла работать просто не может, а тем более тянуть тяжелые кареты с пассажирами", – рассказывает Наталья Попова.

Она добавляет, что, несмотря на аргументы, о том, что кобыла ухожена и всем необходимым обеспечена, такие "каретные услуги" – это издевательство над животными.

"Я бы такую услугу, как катание туристов в запряженных лошадьми каретах по городу, просто запретила бы. И не только во Львове, но и в Одессе, Киеве и других городах, где предлагают кататься на пони или лошадях по городу. Чаще всего для людей, к сожалению, это банальный заработок, а на нужды животных владельцы изредка обращают внимание. Так не должно быть", – отмечает Наталья Попова.

Она добавляет, что ответственных людей у нас, к сожалению, не так много.

"В такую жару животным не место в центре мегаполиса. Другое дело – посещение лошадей в конюшнях за городом, где возможно катание на лошадях на природе. Это – пожалуйста", – заключает Наталья Попова.

Лошадь – это очень нежное животное / Фото: Unsplash

Что говорят ветеринары?

По словам Анатолия Левицкого, ветеринарного врача, кандидата ветеринарных наук, лошади бывают трех видов: для разведения – кобылы и жеребцы, спортивные, на которых выступают спортсмены и рабочие лошади, которые перевозят разнообразные грузы.

"То, что лошади работают и тянут кареты с туристами – это абсолютно нормальная практика. А тем более для лошадей торийской породы. Это здоровые и сильные лошади, они могут без проблем возить кареты с пассажирами. Но состояние животного зависит от его хозяина: как лошадей кормят-поят, как за ними ухаживают, сколько эта лошадь на протяжении дня эксплуатируется. Поэтому здесь нужно расследовать, как много эта лошадь работает. Если конь возит карету с самого утра до вечера, это большая проблема. А если он работает 3-5 часа в сутки, то для торийца это совсем не проблема", – рассказывает ТСН.ua Анатолий Левицкий.

Ветеринар подчеркивает, что запрет на эксплуатацию лошадей во Львове – это, в общем, не правильный подход.

"Если уже произошел такой инцидент, то стоит провести всестороннее расследование действий хозяина животного: сколько в сутки работают эти лошади, как за ними ухаживают, какой у них рацион питания. И уже тогда делать соответствующие выводы. Лошадь – это очень нежное животное. Она требует очень тщательного ухода, особенно в питании", – отмечает кандидат ветеринарных наук.

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Эксперт добавляет, что во всех странах мира есть подобные туристические услуги с каретами и лошадьми. Они ездят по улицам или паркам – это нормальная эксплуатация лошадей.

"Во-первых, лошадь должна двигаться, она не может стоять на месте, как вкопанная. Движение для лошади – это жизнь. Во-вторых, лошадь должна работать. То, что лошади эксплуатируются как тягловая сила и возят кареты, это не самая большая для них нагрузка, по селам рабочие лошади выполняют еще большие нагрузки, тянут плуг или телегу с грузом. А лошади, вовлеченные в спорт, несут значительно большую физическую нагрузку, чем те, которые возят карету с туристами или подводу с картофелем. Если следовать такой логике, то надо запретить и конный спорт?”, – замечает Анатолий Левицкий.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что во Львове запретили использовать лошадей в каретном бизнесе.

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