Скандал с кондиционерами для "Укрэнерго" и прогнозы экспертов: главное об отключении света

ТСН.ua выяснял, почему киевляне и одесситы сидят так долго без света, пока в некоторых регионах отключений вообще нет, что со скандальными кондиционерами "Укрэнерго" и правда ли, что украинцам стоит готовиться к еще более продолжительным блекаутам.

Ситуация со светом в Украине остается очень сложной. Но и без скандалов не обошлось. В "Укрэнерго" призвали киевлян не включать кондиционеры, а затем решили закупить системы кондиционирования для аппарата управления компании на сотни тысяч гривен. И это во время блекаута! Эта новость изрядно возмутила украинцев, ведь некоторые сидят без света по несколько часов в сутки.

Но это еще не все аспекты! Почему киевляне и одесситы сидят так долго без света, пока в некоторых регионах отключений вообще нет, что со скандальными кондиционерами "Укрэнерго" и правда ли, что украинцам стоит готовиться к более продолжительным блекаутам — говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

5 июня, когда несколько регионов сидят без света, становится известно, что "Укрэнерго" объявило тендер на закупку систем кондиционирования для аппарата управления компании на 630 тысяч грн. Соответствующий тендер появился в системе Prozorro.

Это вызвало возмущение у киевлян и всех украинцев, которые вынуждены экономить на электроэнергии и не включать собственные кондиционеры в летнюю жару.

Напомним, что еще 4 июня в "Укрэнерго" призвали киевлян не включать кондиционеры, они ведь значительно перегружают энергосистему и, проще говоря, сжирают предоставленные столице лимиты.

Прожорливые кондиционеры

Кондиционеры в Киеве потребляют электроэнергии больше некоторых крупных городов? 5 июня руководитель компании Yasno Сергей Коваленко выпустил вот этот пост и ошеломил всех статистикой!

"Вот вы смеетесь, а кондиционеры в Киеве дали 350 МВт в день. Это больше, чем некоторые областные центры", – отметил Коваленко.

В комментариях он потом уточнил, что речь идет не только о бытовых потребителях, которые во зло всем не могут обойтись без кондиционера, но и о бизнесе. Понятно, что летом, например в продуктовом магазине без кондиционеров и холодильников не обойтись. Поэтому в Yasno призвали украинцев помочь энергетикам и не злоупотреблять кондиционерами хотя бы дома или на работе.

Утром 6 июня стало известно, что тендер на закупку кондиционеров для "Укрэнерго" удалили с Prozorro.

"Опубликованный на Prozorro тендер взамен сплит-систем, которым 16 и 13 лет, наши сервисные службы начали готовить в начале 2024 года, когда энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей.

Цель этой закупки была обеспечить бесперебойное охлаждение технических помещений: аккумуляторной комнаты и лифтового машинного зала. Об этом говорится в тендерной документации на Prozorro.

Мы все покупаем в строгом соответствии с законом и правилами прозрачности, поэтому подготовка процедур занимает определенное время. Объявление этого тендера, к сожалению, совпало с вынужденными ограничениями энергоснабжения в результате российских обстрелов.

Во избежание манипуляций тендер будет отменен. Мы будем ремонтировать существующие системы кондиционирования, чтобы обеспечить работу технической инфраструктуры компании. Тендерная процедура возобновится, когда будут отменены все отключения.

Мы также просмотрим все наши актуальные закупки охлаждающих устройств. В наших офисах жарко, как и в каждом другом офисе в Украине", – отметили в "Укрэнерго".

Почему в Киеве так плохо со светом?

Но почему в Киеве такие проблемы со светом, хотя некоторым регионам даже удается обойтись без отключений? Эксперты ранее объясняли это откровенно несовершенной методикой назначения лимитов для разных городов. Наконец ответ на эту вопиющую несправедливость дали в Yasno.

"Да, в Киеве отключают немного больше, чем по остальным регионам. Это связано в том числе с большим количеством критической инфраструктуры. То есть от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и уже остаток распределяется между всеми потребителями. Надеюсь, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время", – говорит гендиректор Yasnо Сергей Коваленко.

Когда улучшение?

5 июня в эфире телеканала Киев свое объяснение и прогнозы по этому поводу сделал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко. Говорит, такая ситуация может быть, по меньшей мере, до 24 июня, когда Кабмин изобретет новую методику для определения лимитов для Киева.

"Та существующая сейчас методика утверждена приказом Минэнерго. Она не учитывает огромную критическую инфраструктуру, которая расположена в Киеве и работает не только на киевлян, а на всю страну. Но она отбирает лимиты именно у киевлян и поэтому когда в Киеве отключения происходят по 8-10 часов, так в регионах по 2-3 часа", – отметил энергетический эксперт Омельченко.

Неутешительный прогноз

Но есть еще один нелестный прогноз. Ситуация с отключениями усугубится в июле. Проблем в энергетике из-за летней жары и постоянных российских обстрелов будет только увеличиваться, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его мнению, уже в июле украинцы будут сидеть без света в среднем по 10 часов.

"По заявлениям наших чиновников, ожидать уменьшения времени отключений нам не стоит. Не нужно даже на это иметь надежды, потому что наши чиновники говорят, что ситуация более чем критическая будет в июле. То есть, если у нас сейчас по 6-7 часов отключения, то очевидно будем ожидать отключения в июле по 10 часов. Это связано с потерей генерации, при этом не просто потерей, а потерей дополнительной. потеряла 9,8 гВт мощности после последнего обстрела украинских гидроэлектростанций", — говорит Попенко.

Сложнее всего будет на юге

Больше же проблем должно быть именно на юге, в том числе из-за того, что там жарче всего, считает президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

По его словам, в Одессе нет света по 20 часов в сутки. Вечером 5 июня южная столица почти полностью погрузилась в темноту. Особенно сложно автомобилистам, вынужденным передвигаться по городу без дорожного освещения. Спасает хотя бы то, что там работают светофоры, но далеко не повсюду.

При чем здесь тарифы?

На этом фоне многие украинцы до сих пор возмущают повышение тарифов на энергетику. Напомним, что с 1 июня новая фиксированная цена на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей составляет 4,32 грн/кВт*ч. Тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года. Однако повышение тарифа на электроэнергию не создаст условий, чтобы в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом. Об этом 4 июня отметил нардеп Сергей Нагорняк.

"Даже повышение тарифа на электроэнергию не позволит в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом. Ситуация сверхсложная, а будет зимой еще сложнее. По среднему сценарию при температуре минус 10 градусов мы можем быть со светом 12-14 часов и условно 10 часов в сутки мы можем быть без света", – сказал депутат.

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СКАНДАЛ СО СВЕТОМ! Выключите кондиционеры! Украинцев разозлила новость об "Укрэнерго"