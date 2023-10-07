Скандал с конфетами: можно ли в школах устраивать выборочное угощение и собирать деньги с родителей

Украинцы обсуждают в социальных сетях конфликтные ситуации, возникающие в учебных заведениях со сбором средств на разные нужды. Доходит до того, что родители, не соглашающиеся на такие требования, подвергаются давлению со стороны учителей и других родителей, а также страдают от этого дети.

Сайт ТСН.ua выяснял, законны ли такие действия со стороны работников учебных заведений.

Телевизор и конфеты: на что жалуются родители

В одном из детсадов Луцка решили установить для детей телевизор, а средства ( по 200 гривен ) на его приобретение почему-то должны сдавать родители. Причем родители утверждают, что на установке телевизора настаивают работники заведения и в родительском комитете. Вроде бы он очень нужен маленьким детям. Люди интересуются: законны ли такие действия и нужно ли сдавать средства.

С родителей просят сдавать деньги на сладости и технику / Фото: ТСН.ua

Еще одни родители из Днепропетровской области пишут, что родительский комитет решил собрать средства на сладкие подарки детям ко Дню Защитника. Мать школьника отказалась сдавать средства и предупредила учителя и родительский комитет, что ребенок не ест таких конфет и попросила провести угощение после уроков, когда сына не будет в школе. Но конфеты классный руководитель раздала всем детям, кроме ее сына. Женщина интересуется, считается ли такой поступок буллингом по отношению к ребенку ?

Телевизоры за счет родителей

Сайт ТСН.ua пообщался на эту тему с Сергеем Горбачевым, образовательным омбудсменом Украины.

Он отмечает, что есть разница между просьбой и требованием сдавать средства на приобретение телевизора для детского сада. Но и подобную просьбу нужно подавать тогда, когда больше нет других вариантов.

"Если в учебном заведении родителей просят или даже требуют деньги, то они должны поинтересоваться, подавало ли учебное заведение запрос к учредителю на приобретение этого телевизора для детского сада, а также попросить показать обоснование такой покупки. У меня есть определенные сомнения, как можно использовать телевизор для совсем маленьких детей, ведь это может быть вредно для здоровья. Существуют определенные правила, сколько времени можно смотреть телевизор детям всех возрастов. Врачи советуют детям одного-двух лет не давать смотреть телевизор, а для детей трех-четырех лет рекомендуется максимум час. И это время дети фактически исчерпывают смотря телевизор дома. Поэтому стоит задуматься над целесообразностью приобретения телевизора именно в дошкольном заведении, но если было решено, что это крайне нужно для воспитательного процесса, чтобы показывать какие-то учебные работы или видео, то можно с этим согласиться. Однако подобную покупку должен обеспечить учредитель – управление образования, а не родители за собственные средства. Может быть так, что у учредителя нет средств или управление образования считает, что телевизор в садике не нужен. Тогда могут попросить родителей помощи в покупке, но никоим образом это не может быть требованием или принуждением. И родители не обязаны сдавать средства, только по собственному желанию. Следует эти средства перечислять на специальный счет учебного заведения, если же родители сразу закупили телевизор, его необходимо официально передать учебному заведению через акт приемки-передачи материальных ценностей. Таким образом, вся переданная техника будет на учете в учебном заведении, и это предупредит махинации, в частности ее исчезновение", – объясняет сайту ТСН.ua Сергей Горбачев.

Существуют определенные правила, сколько времени можно смотреть телевизор детям всех возрастов / Фото: pixabay.com

Кстати, сообщение о приобретении телевизора в детский сад уже заблокировано или его удалила мама, описавшая скандальную ситуацию.

Дискриминация со сладостями

Что касается случая с конфетами, то Сергей Горбачев объясняет, что подобные мероприятия уже давно неприемлемы в стенах учебных заведений. Тем более со сбором средств с родителей. Подобные поступки являются отчетливой дискриминацией учащихся и поводом для буллинга в отношении ребенка и родителей, которые отказались сдавать средства.

"Я вообще считаю неприемлемыми такие празднования. Родители детей, которые хотят угостить детей, могут это сделать за пределами школы. Собравшись в кафе или где-нибудь еще. Неизвестно, что именно ели дети на этом празднике – что это были за конфеты, который срок их годности. Поэтому это еще и может быть вредно для здоровья. Дети могут иметь противопоказания по употреблению сладостей. Как я понял из сообщения, празднование проходило во время урока, ведь ребенок не смог уйти из школы, как просила мама, а это уже отвлечение детей от образовательного процесса. Кроме того, эта ситуация — выразительный буллинг, потому что всем детям дали гостинец, а только одному - нет. Поэтому педагогам нужно раз и навсегда запомнить, что подобные праздники можно устраивать только за пределами школы, если есть хоть один человек, который на это не согласился. К тому же, поздравить с праздником можно по-разному: рисунком, стихом, песней, организовав тематический квест или другим способом. Дети не должны оставаться в стороне от государственных и народных праздников. Но важная форма поздравления. Ведь из-за сбора средств и сладких подарков даже обесценивается смысл и важность праздника", — объясняет Сергей Горбачев.

Эксперт отмечает, что дети могут иметь противопоказания по употреблению сладостей. / Фото: pixabay.com

Учителя должен "вылечить" выговор

Образовательный омбудсмен добавляет, что у нас, к сожалению, до сих пор преобладает советская модель, когда большинство должно указывать меньшинству, что и как нужно делать.

"Так не должно быть. А если этот праздник происходил еще и во время урока, то учителю вообще нужно объявлять выговор. Поскольку здесь сорвали образовательный процесс и еще и обидели ребенка и его родителей. Это уже много раз отмечалось, но все повторяется снова. Поэтому, думаю, что выговор поможет трезво посмотреть на ситуацию и сделать наконец адекватные выводы", — заключает Сергей Горбачев.

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