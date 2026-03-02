Скандал с ледяной лестницей в центре Киева: иностранные туристы едва выжили

В Киеве лестница превратилась в экстремальный аттракцион / © sxc.hu

В Киеве лестница к памятнику Магдебургскому праву превратилась в настоящий экстремальный аттракцион. В Сети публикуют видео, как группа туристов из Франции пыталась подняться вверх по лестнице к «Стеклянному» пешеходному мосту на Владимировском спуске.

Из-за сплошного обледенения, ступеньки, которые длительное время никто не чистил от снега и льда, превратились в сплошной каток. Туристы поднимались вверх держась за перила лестницы рискуя покалечиться. Вместе с десятком иностранцами была собака, которая тоже еле поднималась вверх. Вероятно, что все участники надолго запомнят этот подъем.

В Сети по-разному отреагировали на видео. Кто-то писал, что таким образом французы почувствовали все прелести украинской зимы и жизни в неубранном от снега Киеве.

А кто-то замечал: «зачем туристы туда поперлись?». Мол, эти лестницы никто никогда не чистит, а летом их еще и грязью со склонов заливает.

ТСН.ua поинтересовался в Департаменте территориального контроля города Киева, почему балансодержатель лестницы не позаботился об их очистке ото льда и собственно инспекторы вовремя не отреагировали на такое нарушение?

Нам сообщили, что инспекторы уже вынесли предписание Киевскому научно-методическому центру, после чего работники оперативно обработали лестницу к памятнику Магдебургскому праву противогололедными материалами.

«Напоминаю, даже когда снег тает, лед становится особенно скользким и опасным. Балансодержатели обязаны своевременно ликвидировать гололед фракционным способом с применением чистого песка без соли и не допускать сброса снега на проезжую часть, тротуары, зеленые зоны и в водоемы», — рассказал ТСН.ua Константин Чирин, заместитель директора Департамента территориального контроля города Киева, начальник управления (инспекции) контроля за благоустройством.

Поэтому после огласки приключений французов на скользкой лестнице в самом центре Киева, ситуацию исправили. Но киевляне утверждают, что таких «непроходимых» мест в столице еще довольно много.

В инспекции по благоустройству говорят, что осуществляют ежедневный контроль и в случае нарушений принимают меры реагирования.

