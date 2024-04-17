Скандал с "луком" экс-таможенника из Львова: у ее бывших руководителей есть Louis Vuitton и квартира в Болгарии

Сетью разлетелось скандальное видео с работницей Львовской таможни, которая похвасталась блогеру своим дорогим нарядом и аксессуарами за восемь тысяч долларов. После скандала госслужащая уволилась, а ее коллеги говорят — дорогие наряды могли быть копией люксовых брендов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марички Кужик.

Что известно о скандале с львовской экстаможницей

Бывшая работница Львовской таможни Юлия Дрыга на улице рассказала блогеру, в вещи каких брендов одета.

"Собачку зовут Гуччи. У нее даже поводок от "Гуччи". Стоит где-то двести долларов", - заявляла Юлия Дрыга.

Между тем задекларированный доход женщины за год - всего 180 тысяч гривен. Не прошло часа после распространения скандального видео, как женщина написала заявление на увольнение. По согласию сторон, говорит руководитель Львовской таможни.

Юлия Дрыга

"Никто не заставлял и не принуждал. У нас есть закон о борьбе с коррупцией, оно должно быть задекларировано. То есть часы Cartier за 5 тысяч долларов точно должны быть задекларированы", - говорит и.о. руководителя Львовской таможни Андрей Кузник.

Юлия Дрыга общаться с ТСН отказалась. Известно, на таможне она работала меньше года. Была государственным инспектором в управлении хозяйственной деятельности.

Сколько стоит одежда начальника Львовской таможни

Сам руководитель таможни ответил ТСН о стоимости его одежды. Он говорит, футболка стоит 500 грн., штаны 2000 грн. Однако он признает, что дорогие вещи все же есть. Задекларированные – швейцарские часы и рюкзак известного бренда.

"Louis Vuitton знаю, есть у меня рюкзак. Я его задекларировал, мне подарил брат", — говорит и.о руководителя Львовской таможни Андрей Кузник.

Андрей Кузник.

В декларации госслужащего за прошлый год указано более полумиллиона гривен зарплаты, почти миллион гривен – прибыль жены. Опять-таки ее недвижимость – земельный участок возле Буковеля. И сто тысяч долларов сбережений.

Что говорит заместитель директора Львовской таможни

Заместитель руководителя Львовской таможни Зоя Быстрова говорит, что ее джинсы стоят 1000 гривен. На одежду, уверяет, не тратит многое. Дорогие подарки делает разве что мужчина.

Зоя Быстрова

В ее декларации указаны два автомобиля и задекларированная квартира в Болгарии. Владелец имущества – мужчина, он частный предприниматель, объясняет госслужащая. Скандальное видео с коллегой Юлией Дрыгой, комментирует так: "Девочка хотела похвастаться. Я не уверена в брендовой одежде. Честно говоря, потому что управляю как раз то направление, которое борется с контрафактными товарами".

Коллеги львовской таможни говорят, мол Юлия Дрыга на работе была очень положительным человеком. После скандала она заявила, что весь ее люксовый наряд – копия, кроме сумки. Это изучит агентство по предотвращению коррупции.

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Напомним, 8 тысяч долларов за "модный лук" – этим похвасталась работница Львовской таможни, в декларации которой не заметили состояние, чтобы можно было покупать лакшеры-шляпы и часы.

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