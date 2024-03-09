Скандал с мобилизацией в Украине: мужчин "выманивают" из квартир, адвокат объяснила, законно ли так вручать повестки

Где мужчине могут вручить повестку и как она выглядит.

Очередной скандал с мобилизацией произошел в Одессе. Люди в форме — вероятно, сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки выманили мужчину из квартиры, выключив свет в квартире. Когда он вышел его включить, силой вывели из подъезда, заломив под руки.

Видео задержания мужчины с камеры видеонаблюдения опубликовали в Сети. Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua напомнила, кто и где может вручать повестки, а также оценила правомерность действий сотрудников ТЦК СП.

Кто может вручить повестку

По словам Марины Бекало, на сегодняшний день урегулированного порядка и алгоритма вручения повесток представителями ТЦК СП до сих пор не существует. Эту ситуацию наши законодатели пытаются изменить законопроектом №10499.

“В какой редакции с учетом внесенных правок будет окончательно принятый проект, будет видно позже. А значит, на сегодняшний день по действующему профильному законодательству, в частности по статье 22 Закона о мобилизации, предусматривается обязанность граждан явиться в ТЦК СП в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и/или повестках”, — рассказала ТСН.ua адвокат.

Как выглядит "правильная" повестка

Постановление Кабинета Министров № 1478 содержит утвержденную форму повесток, бланк которой предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки.

"То есть такая повестка является документом о вызове, который порождает обязанность явиться в ТЦК СП при соблюдении правильности ее оформления и порядка ее вручения", — отметила Марина Бекало.

Где мужчине могут вручить повестку

Указанным постановлением предусматривается вручение повесток военнообязанным под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 Постановления).

Уведомление также может быть реализовано через работодателя. В таком случае последний обязуется известить своего работника путем вынесения соответствующего приказа на предприятии, учреждении, организации, вручить работнику повестку о вызове в ТЦК СП, обеспечить его явку и отчитаться в ТЦК СП об осуществлении всех мероприятий по оповещению работника (пункт 47 Постановления).

Марина Бекало подчеркнула, что действующим законодательством не предоставляются полномочия представителям ТЦК СП принудительно доставлять граждан в ТЦК СП путем физического воздействия, принуждения и т.п.

"Полномочия представителей ТЦК СП в части порядка оповещения о вызове в ТЦК СП ограничиваются исключительно вручением повестки или мобилизационного распоряжения. А значит, такие насильственные действия представителей ТЦК СП могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, насильственное исчезновение или незаконное лишение свободы или похищение человека, которые, конечно, будут иметь уголовные последствия”, — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

Напомним, всего существует четыре вида повесток: для уточнения данных, медицинской комиссии, мобилизационного распоряжения и призыва на срочную службу. Во время военного положения и мобилизации в Украине уполномоченные лица могут вручать три типа повесток, кроме последней.

Ранее Марина Бекало объяснила, законна ли повестка, врученная на улице или на блокпосту.

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