Скандал с московской сектой “АллатРа”: кто из известных украинцев попал на крючок Путина

Они годами работали у нас под носом и разносили кремлевские нарративы по всей Украине.
СБУ накрыла секту АллатРа, но она до сих пор активно функционирует в сети. А в деятельности пророссийского объединения заметили след многих украинских хорошо известных нам людей.
Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.
СБУ ликвидировала секту Путина
"Их надо лупить, скопления эти ну и гражданских" — так говорит очередной "пешка" Кремля, который развернул бурную деятельность в Украине, а сам убежал подальше от обстрелов. Под видом миссионерства предатели поощряли украинцев вступать в религиозную секту, людям вкладывали в головы кремлевскую идею о создании союза славянских народов и все это делали под руководством Москвы. А потом эти люди в добровольно-принудительном порядке распространяли российские нарративы.
Таких "офисов" у российских пропагандистов на территории Украины было около двух десятков, все нейтрализовала СБУ.
“Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала международную преступную организацию АллатРа. В результате многоэтапной спецоперации в Киеве и других регионах Украины заблокирована подрывная деятельность более 20 ячеек этой группировки, которые действовали в пользу спецслужб РФ”, — говорится в сообщении СБУ.
Где бушевала деятельность секты?
Российские поклонники активно работали на Киевщине, Днепропетровщине, Кировоградщине, Волыни, Сумщине и Харьковщине. Все офисы завалены компьютерной техникой, мобильными телефонами, через которые велись разговоры с ФСБ, литературой, документами и многим. И действительно, эти секты активно работали не только по Украине, но и по всему миру.
Пророссийская секта создала собственные "филиалы" на территории РФ, Белоруссии и еще нескольких стран Европы, Центральной Азии и США. А вербовали людей через соцсети и YuoTube канал. Они проросли в Telegram и даже в ТикТок, где и публиковали пропагандистские "сообщения" и видео, продвигая прокремлевские нарративы через идеи так называемого "благотворительного общества". А вот как они сами о себе пишут.
“Мы говорим правду, которую скрывают от людей. Мы – это независимые исследователи-волонтёры из 180 стран. Мы осуществляем междисциплинарные исследования, которые не могут выполнить ни одному другому институту или организации в мире”, — говорится в сообщении.
СБУ опубликовала детали
На YouTube-канале секты почти полмиллиона подписчиков. То есть это сотни тысяч людей, которым через интернет до неузнаваемости промывают мозги. Ну и собственно агитировали, чтобы российские оккупанты массово бомбили гражданскую инфраструктуру и убивали мирное население Украины. СБУ опубликовала один из разговоров лидера российской группировки с участником секты.
"Я бы начал еб*шить по Западной, чтобы они запищали"— inco-gnito (@IncognitoBD) November 2, 2023
СБУ нейтрал.злочин. псевдорелігійну організацію "АллатРа", учасники якої виправдову.збройну агресію рф та публічно просували кремл. пропаганду.
Зокрема, лідер секти підтримував ракетні удари рф по цивільній інфраст. України. pic.twitter.com/NHGLyZXF6f
Как сектанты вселяли в головы украинцев кремлевские нарративы
В Службе безопасности Украины говорят, сейчас собраны безоговорочные доказательства против лидера и активных участников АллатРа. Но теперь до них еще нужно добраться, потому что, конечно, лидеры группировки "смылись" на Россию. Граница пересекла незаконно еще весной 2022 года, используя поддельные документы о снятии с военного учета.
После бегства они управляли делами в Украине дистанционно. Собственно они и сейчас спокойно продолжают вещать со своего YouTube. На первый взгляд ничего такого, разговоры о жизни, Боге и экологии, но все видео на русском языке, а в комментариях прославляют каждое сказанное слово.
Какие-то видео действительно, на первый взгляд, без политической подоплеки, но регулярно на канале появляются видео с заголовками вроде: "Открытое обращение к Байдену, Си Цзиньпину и Путину". И на первой секунде видео канал оправдывается, мол, это видео публикуют вынужденно, потому что надвигается климатическая угроза для всего мира, а уже посередине видео этот ученый призывает Байдена Путина и Си Цзиньпина подать друг другу руки и сесть за один стол.
Исповедуют здесь еще псевдонауку, теорию заговора, говорят об инопланетянах, а между прочим завуалированно вставляют 5 копеек о "единых народах". Сама "АллатРа" называет себя общественным движением и зарегистрирована как общественная организация. Впрочем, в медиа ее еще до облавы СБУ неоднократно трактовали как секту, связанную с идеологическим концептом русского мира.
А согласно идеологии АллатРи мир спасет Номо – славянский лидер из спецслужб, которому помогают мудрецы из Шамбалы. Есть нюанс — его биография до мелочей совпадает с жизнеописанием Владимира Путина.
"АллатРа" была основана еще в 2011 году в Киеве как "общественное движение" Игорем Даниловым и Галиной Яблочкиной, то есть даже до войны на Востоке. Секта разрасталась годами в деревне в нескольких километрах от Киева. За годы активной работы у нее появились тысячи поклонников во всем мире.
Члены "АллатРи", кроме своего онлайн телевидения, размещали наружную рекламу, которой был оклеен киевский метрополитен, и напечатали целую библиотеку специфической литературы. Тревогу религиоведы били сразу, предупреждали и СБУ, но специалисты отмечают, от правоохранителей "адекватной" реакции не было.
Религиовед, профессор Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова Юрий Черноморец прокомментировал: "«АллатРа» использует технологии религиозного и не только влияния, и ее задачей является покорение личности, четкое следование указаниям руководства, какими бы они ни были. Используется также погружение человека в особый язык, очень отличающийся от того, который используется в обществе. Они выстраивают мировоззрение посредством другого языкового универсума. В общем, российские источники этой организации хорошо известны украинским спецслужбам и религиоведам, но удивительно, что у нас нет адекватной реакции на ее деятельность”.
Где зародилась секта
Специалист добавляет, если исторически посмотреть на развитие именно АллатРи, то это один из ярко выраженных российских проектов и собственно впервые деятельность секты была замечена в Донецкой области, а оттуда она уже дальше разрослась всей страной.
“Его цели были таковы: если не получится охватить Украину мировоззрением “русского мира”, через православные или светские установки, то давайте через что-то другое, например неорелигиозное, возьмем и захватим их, покорим себе, а потом будем использовать. То есть эта организация – это один из опасных каналов влияния и, конечно, очень хорошо, что в обществе сейчас обращают на это внимание”, – отметил Юрий Черноморец.
В секте засветились известные украинцы
Впрочем, говорят, что в АллатРе засветились даже известные украинские деятели, которые занимают одни из самых высоких должностей в Украине, а некоторые даже сейчас служат в ВСУ. Речь идет о певце Виталии Козловском — 9 лет назад на YouTube-канале АллатРи он давал интервью тамошним журналистам. Однако представители певца отрицают его причастность.
Давала там интервью и нынешняя вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Там она, как писали сами авторы, поделилась своим видением благотворительного общества и того, какие трансформации должны произойти в обществе и каждому человеку, чтобы все мы могли жить счастливо.
Однако важно, что Верещук категорически отрицала свое отношение к секте, а новости о ее участии называет "заказом".
Интервью там давал и первый президент Украины Леонид Кравчук.
Кого еще заметили в московском движении
Замечали там и бывшего главу СБУ Ивана Баканова и его протеже из Крыма Олега Кулинича, которого, к слову, судят за измену родине, а еще бывшего заместителя руководителя центра специальных операций отдела "А" СБУ Михаила Кухаренко. Как вы понимаете, это не все, кто так или иначе связывается с организацией.
Интервью там давала и Надежда Савченко, и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.
Также среди этих людей городской голова Коростеня Владимир Москаленко, кстати, не просто поклонялся АллатРи, а еще и принял "Глобальное партнерское соглашение АллатРа" в устав города, а после этого в центре Коростеня поставил секте памятник. Что правила после шквала возмущения населения, его пришлось демонтировать.
Засветился в "АллатРе" и руководитель управления Кировоградской ОГА Виталий Последний. А тут вообще интересная информация, Виталий Последний не просто участник секты, а он еще и значится ее руководителем в Кропивницком. За комментарием к нему уже обратились журналисты издания "Без купюр", но тот сказал, что очень занят и пообещал прокомментировать ситуацию впоследствии, но между слов подтвердил, что он является руководителем ячейки, но отметил, мол только формально, а фактически ее в области возглавляет другой человек.
“Я официально указываю, что возглавляю эту организацию каждый год в своей декларации. По документам это так. Хотя реальная ситуация немного другая. Но по реестрам я там числюсь руководителем», — отметил он.
Журналисты кричали об этом давно
А о причастности к этой секте, в частности, Виталия Последнего и еще нескольких известных людей, журналисты трубили еще в 2016 году и даже раньше. Утверждать, конечно, все они были активными участниками, поддерживали или способствовали деятельности секты мы не можем. На этот вопрос должны ответить соответствующие службы и мы очень ждем их реакции.
Выплывут ли новые имена известных украинцев в деятельности пророссийской группы, тоже вопрос времени. А пока на основании собранных доказательств руководству и участникам АллатРа уже готовится сообщение о подозрении сразу по нескольким статьям уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, а злоумышленникам, говорят в СБУ, грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества.
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