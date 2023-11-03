Скандал с московской сектой “АллатРа”: кто из известных украинцев попал на крючок Путина

Они годами работали у нас под носом и разносили кремлевские нарративы по всей Украине.

СБУ накрыла секту АллатРа, но она до сих пор активно функционирует в сети. А в деятельности пророссийского объединения заметили след многих украинских хорошо известных нам людей.

Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

СБУ ликвидировала секту Путина

"Их надо лупить, скопления эти ну и гражданских" — так говорит очередной "пешка" Кремля, который развернул бурную деятельность в Украине, а сам убежал подальше от обстрелов. Под видом миссионерства предатели поощряли украинцев вступать в религиозную секту, людям вкладывали в головы кремлевскую идею о создании союза славянских народов и все это делали под руководством Москвы. А потом эти люди в добровольно-принудительном порядке распространяли российские нарративы.

Таких "офисов" у российских пропагандистов на территории Украины было около двух десятков, все нейтрализовала СБУ.

“Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала международную преступную организацию АллатРа. В результате многоэтапной спецоперации в Киеве и других регионах Украины заблокирована подрывная деятельность более 20 ячеек этой группировки, которые действовали в пользу спецслужб РФ”, — говорится в сообщении СБУ.

Где бушевала деятельность секты?

Российские поклонники активно работали на Киевщине, Днепропетровщине, Кировоградщине, Волыни, Сумщине и Харьковщине. Все офисы завалены компьютерной техникой, мобильными телефонами, через которые велись разговоры с ФСБ, литературой, документами и многим. И действительно, эти секты активно работали не только по Украине, но и по всему миру.

Пророссийская секта создала собственные "филиалы" на территории РФ, Белоруссии и еще нескольких стран Европы, Центральной Азии и США. А вербовали людей через соцсети и YuoTube канал. Они проросли в Telegram и даже в ТикТок, где и публиковали пропагандистские "сообщения" и видео, продвигая прокремлевские нарративы через идеи так называемого "благотворительного общества". А вот как они сами о себе пишут.

Скриншот/YouTube

“Мы говорим правду, которую скрывают от людей. Мы – это независимые исследователи-волонтёры из 180 стран. Мы осуществляем междисциплинарные исследования, которые не могут выполнить ни одному другому институту или организации в мире”, — говорится в сообщении.

Скриншот/YouTube

СБУ опубликовала детали

На YouTube-канале секты почти полмиллиона подписчиков. То есть это сотни тысяч людей, которым через интернет до неузнаваемости промывают мозги. Ну и собственно агитировали, чтобы российские оккупанты массово бомбили гражданскую инфраструктуру и убивали мирное население Украины. СБУ опубликовала один из разговоров лидера российской группировки с участником секты.

"Я бы начал еб*шить по Западной, чтобы они запищали"



СБУ нейтрал.злочин. псевдорелігійну організацію "АллатРа", учасники якої виправдову.збройну агресію рф та публічно просували кремл. пропаганду.



Зокрема, лідер секти підтримував ракетні удари рф по цивільній інфраст. України. pic.twitter.com/NHGLyZXF6f — inco-gnito (@IncognitoBD) November 2, 2023

Как сектанты вселяли в головы украинцев кремлевские нарративы

В Службе безопасности Украины говорят, сейчас собраны безоговорочные доказательства против лидера и активных участников АллатРа. Но теперь до них еще нужно добраться, потому что, конечно, лидеры группировки "смылись" на Россию. Граница пересекла незаконно еще весной 2022 года, используя поддельные документы о снятии с военного учета.

После бегства они управляли делами в Украине дистанционно. Собственно они и сейчас спокойно продолжают вещать со своего YouTube. На первый взгляд ничего такого, разговоры о жизни, Боге и экологии, но все видео на русском языке, а в комментариях прославляют каждое сказанное слово.

Какие-то видео действительно, на первый взгляд, без политической подоплеки, но регулярно на канале появляются видео с заголовками вроде: "Открытое обращение к Байдену, Си Цзиньпину и Путину". И на первой секунде видео канал оправдывается, мол, это видео публикуют вынужденно, потому что надвигается климатическая угроза для всего мира, а уже посередине видео этот ученый призывает Байдена Путина и Си Цзиньпина подать друг другу руки и сесть за один стол.

Скриншот/YouTube

Исповедуют здесь еще псевдонауку, теорию заговора, говорят об инопланетянах, а между прочим завуалированно вставляют 5 копеек о "единых народах". Сама "АллатРа" называет себя общественным движением и зарегистрирована как общественная организация. Впрочем, в медиа ее еще до облавы СБУ неоднократно трактовали как секту, связанную с идеологическим концептом русского мира.

А согласно идеологии АллатРи мир спасет Номо – славянский лидер из спецслужб, которому помогают мудрецы из Шамбалы. Есть нюанс — его биография до мелочей совпадает с жизнеописанием Владимира Путина.

"АллатРа" была основана еще в 2011 году в Киеве как "общественное движение" Игорем Даниловым и Галиной Яблочкиной, то есть даже до войны на Востоке. Секта разрасталась годами в деревне в нескольких километрах от Киева. За годы активной работы у нее появились тысячи поклонников во всем мире.

Члены "АллатРи", кроме своего онлайн телевидения, размещали наружную рекламу, которой был оклеен киевский метрополитен, и напечатали целую библиотеку специфической литературы. Тревогу религиоведы били сразу, предупреждали и СБУ, но специалисты отмечают, от правоохранителей "адекватной" реакции не было.

Религиовед, профессор Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова Юрий Черноморец прокомментировал: "«АллатРа» использует технологии религиозного и не только влияния, и ее задачей является покорение личности, четкое следование указаниям руководства, какими бы они ни были. Используется также погружение человека в особый язык, очень отличающийся от того, который используется в обществе. Они выстраивают мировоззрение посредством другого языкового универсума. В общем, российские источники этой организации хорошо известны украинским спецслужбам и религиоведам, но удивительно, что у нас нет адекватной реакции на ее деятельность”.

Где зародилась секта

Специалист добавляет, если исторически посмотреть на развитие именно АллатРи, то это один из ярко выраженных российских проектов и собственно впервые деятельность секты была замечена в Донецкой области, а оттуда она уже дальше разрослась всей страной.

“Его цели были таковы: если не получится охватить Украину мировоззрением “русского мира”, через православные или светские установки, то давайте через что-то другое, например неорелигиозное, возьмем и захватим их, покорим себе, а потом будем использовать. То есть эта организация – это один из опасных каналов влияния и, конечно, очень хорошо, что в обществе сейчас обращают на это внимание”, – отметил Юрий Черноморец.

В секте засветились известные украинцы

Впрочем, говорят, что в АллатРе засветились даже известные украинские деятели, которые занимают одни из самых высоких должностей в Украине, а некоторые даже сейчас служат в ВСУ. Речь идет о певце Виталии Козловском — 9 лет назад на YouTube-канале АллатРи он давал интервью тамошним журналистам. Однако представители певца отрицают его причастность.

Скриншот/YouTube

Давала там интервью и нынешняя вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Там она, как писали сами авторы, поделилась своим видением благотворительного общества и того, какие трансформации должны произойти в обществе и каждому человеку, чтобы все мы могли жить счастливо.

Скриншот/YouTube

Однако важно, что Верещук категорически отрицала свое отношение к секте, а новости о ее участии называет "заказом".

Скриншот/Facebook

Интервью там давал и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Скриншот/YouTube

Кого еще заметили в московском движении

Замечали там и бывшего главу СБУ Ивана Баканова и его протеже из Крыма Олега Кулинича, которого, к слову, судят за измену родине, а еще бывшего заместителя руководителя центра специальных операций отдела "А" СБУ Михаила Кухаренко. Как вы понимаете, это не все, кто так или иначе связывается с организацией.

Интервью там давала и Надежда Савченко, и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Скриншот/YouTube

Скриншот/YouTube

Также среди этих людей городской голова Коростеня Владимир Москаленко, кстати, не просто поклонялся АллатРи, а еще и принял "Глобальное партнерское соглашение АллатРа" в устав города, а после этого в центре Коростеня поставил секте памятник. Что правила после шквала возмущения населения, его пришлось демонтировать.

Засветился в "АллатРе" и руководитель управления Кировоградской ОГА Виталий Последний. А тут вообще интересная информация, Виталий Последний не просто участник секты, а он еще и значится ее руководителем в Кропивницком. За комментарием к нему уже обратились журналисты издания "Без купюр", но тот сказал, что очень занят и пообещал прокомментировать ситуацию впоследствии, но между слов подтвердил, что он является руководителем ячейки, но отметил, мол только формально, а фактически ее в области возглавляет другой человек.

“Я официально указываю, что возглавляю эту организацию каждый год в своей декларации. По документам это так. Хотя реальная ситуация немного другая. Но по реестрам я там числюсь руководителем», — отметил он.

Журналисты кричали об этом давно

А о причастности к этой секте, в частности, Виталия Последнего и еще нескольких известных людей, журналисты трубили еще в 2016 году и даже раньше. Утверждать, конечно, все они были активными участниками, поддерживали или способствовали деятельности секты мы не можем. На этот вопрос должны ответить соответствующие службы и мы очень ждем их реакции.

Выплывут ли новые имена известных украинцев в деятельности пророссийской группы, тоже вопрос времени. А пока на основании собранных доказательств руководству и участникам АллатРа уже готовится сообщение о подозрении сразу по нескольким статьям уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, а злоумышленникам, говорят в СБУ, грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества.

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