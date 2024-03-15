Скандал с начальником метро Киева: родственники-миллионеры, "потерянная" жена и элитные хоромы

Вместо метро на Виноградарь – дорогие квартиры, вместо ремонта мостов-метро – дача в Козине, вместо укрепления тоннелей столичной подземки – элитные автомобили. Но все сокровенное становится явным. Журналисты Bihus.info обнародовали расследование "скромной" жизни "скромного" начальника столичной подземки Виктора Брагинского. Мэр Киева уже сделал громкое заявление.

О горячих деталях расследования рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Больше не начальник метро?

Больше не главный в столичном метро. Руководителя киевской подземки Виктора Брагинского отстранят от исполнения обязанностей. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко 14 марта.

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Мэр добавил, что дальше фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus.info, должны заниматься правоохранительные органы: “А дальше фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus info, должны заниматься соответствующие органы. Правоохранительные. Из философского: всем в душу не заглянешь. Но когда тебе врут в глаза, а за спиной достают кроликов из шляпы, — выглядит это слишком плохо. И не только по отношению ко мне лично, а по отношению к киевлянам”.

Все пошло не по плану

Ой, а что случилось? Неужели целый мэр, целая столица Украины обвели вокруг пальца? Все-таки жителям Киева врали целых 10 лет о новом столичном метро? А в результате есть аварийное состояние подземки, подтопления, пропасти и закрытия некоторых станций киевского метрополитена. И все это во время войны, когда жизнь украинцев и так не малина.

"Строил" метро 10 лет

Все эти 10 лет Виктор Брагинский "строит и совершенствует" Киевскую подземку в должности начальника. Журналисты Bihus.info провели расследование и нашли кучу интересного и дорогого из жизни Брагинского. И тут мэр Кличко не соврал, когда писал об интересных фактах, на которые точно обратят внимание правоохранители. Оказывается, что журналисты раскопали информацию об имуществе родных Виктора Брагинского. По их данным, мать-пенсионерка Брагинского скупает дорогие квартиры. В расследовании также сообщается, что его "не совсем бывшая жена-миллионерша" строит дачу в элитном Козине. А также они выяснили, что сестра Брагинского купила у него "землю с космической наценкой".

“Станций метро становится меньше, а дорогого имущества у родных главы метрополитена – больше. Уже 10 лет столичный метрополитен возглавляет Виктор Брагинский. В 2014 году он пришел с амбициозными планами и заявлениями о готовности строить подземку. Зато у метрополитена проблем все больше, а развитием активно занимаются родные самого Брагинского. Мы решили разобраться, как это возможно. Заглянули в декларацию директора. Затем в миллиардные контракты метрополитена. Считали новое имущество его родных. И нашли много интересного — маму-пенсионерку, покупающую дорогие квартиры; — не совсем бывшую жену-миллионершу, которая строит дачу в Козине; — сестру, купившую у самого Брагинского землю с космической наценкой».

Не метро единственным

Брагинский сел в кресло главы КП "Киевского метрополитена" летом 2014 года. Это было одно из первых назначений Виталия Кличко в должности главы КГГА. Позже Брагинский стал депутатом Киевского городского совета от той же мэрской партии Удар. А затем вошел в постоянную комиссию по вопросам бюджета. И тут Остапа, ой, Виктора унесло. Начал он "разрабатывать" столичную подземку. Где-то далеко в своих мечтах, наверное. Потому что через 10 лет было сделано почти ничего. Но вместо метро для киевлян у начальника метро появилась элитная недвижимость и земельные участки, которые стоят сумасшедших денег.

Журналисты Bihus.Info отмечают, что декларации Брагинского, на первый взгляд, не вызывают подозрений: квартиры — однокомнатные, автомобиль — не новый, дача — в обычной деревне вдали от Киева. Но вопросы вызывают родственники Брагинского. Ибо вся элитная недвижимость и земельные участки записаны именно на родных Брагинского.

Пенсионерка-миллионерша

Начнем с мамы начальника метро – Ирины Брагинской. Откуда у обычной пенсионерки 20 миллионов грн, потому что именно столько стоят квартиры в ЖК White Lines, которыми эта женщина владеет. Насобирала? Возможно, но точно не по пенсии. Когда-то Ирина Брагинская была основательницей ООО "Спецодежда Украины" и занималась пошивом форменной одежды для разных профессий. Затем эта компания была переписана на сестру Брагинского.

Чтобы не сидеть на шее у сына, Ирина Брагинская оформила ФЛП и заработала почти 2,5 млн. грн. Примечательно, что всю сумму за исключением налогов подарила сыну. После чего он перестал ее декларировать. По странному стечению обстоятельств, пенсионерка стала владелицей сразу двух двухкомнатных квартир в новостройке — ЖК White Lines. Откуда деньги на недвижимость? Более того, эти квартиры "бедная" пенсионерка купила в январе 2024 года. По информации журналистов Bihus.Info пенсионерка божится, что уложилась в недвижимость на стадии строительства, так что обошлось оно дешевле. Сумму называть отказывается, но уверяет, что сын к покупке отношения не имеет.

"Бывшая" жена-миллионерша

В то же время "бывшая" жена Ольга Брагинская приобрела двухкомнатную квартиру в ЖК "Ричмонд" за три миллиона гривен. По данным журналистов, они все еще проживают совместно. В телефонном разговоре с Bihus.Info юрист, регистрировавший ФЛП для Ольги и по случайному стечению обстоятельств, является главным юристом "Киевского метрополитена" подтвердил, что Ольга до сих пор является сожительницей Виктора Брагинского.

“Мне просто известно, что они живут вместе. Ну на сегодняшний день, вы же знаете, что совместное проживание, а замужем люди или не замужем — я не знаю”.

Но давайте вернемся к элитке "бывшей" Брагинского, потому что похвастаться есть чем. Стоимость этого имущества, о котором стало известно журналистам, просто впечатляет — квартира в ЖК Richmond на Печерске, это соседняя квартира с "однушкой" самого Брагинского и приобретенная с ним в один день (ориентировочная стоимость 120 тыс долл.), два паркоместа в этом же ЖК (стоимость уточняется, но мы понимаем, что это десятки тысяч долларов), автомобиль LEXUS RX 300 (покупалась новой, ориентировочная стоимость — 50 тыс. долл.), два участка общей площадью 0,5 гектара на дамбе в Козине, приобретенные в 2021 году, ныне там строится загородный дом (рыночная стоимость может достигать 760 тыс. долл.). Кроме того, Брагинская владеет участком за $760 тысяч в элитном поселке Козин.

Досталось и сестре

К тому же несколько лет назад Брагинский продал собственной сестре за 2 млн грн землю в Киевской области, которая стоила в десять раз дешевле и сейчас земля просто поросла травой и деревьями. Стоимость всего незадекларированного имущества равна официальной зарплате Брагинского за последние 40 лет – 52 миллиона гривен. А потом у нас удивляются, почему это в Украине столько миллионеров. Да еще и то время, когда в стране идет война. Кстати, журналисты Bihus.Info не забыли о маленьком спойлере о громком разоблачении деятельности Виктора Брагинского в должности начальника столичного метрополитена. Во второй части крупного расследования они обещают рассказать о связанных с ним людях, получавших подряды от самого метрополитена.

Сам Брагинский пока отмалчивается, но прессслужба КГГА 15 марта сообщила, что начальник метрополитена написал заявление на увольнение. Обязанности будет временно исполнять главный инженер метро Виктор Выговский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛ С НАЧАЛЬНИКОМ МЕТРО КИЕВА: родственники-миллионеры, "потерянная" жена и элитные хоромы!

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