Скандал с НМТ по английскому языку: почему американцы и британцы не могут его сдать на высокий балл

НМТ

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Носители английского языка не могут сдать Национальный мультипредметный тест по английскому языку. С таким заголовком в соцсетях разлетелось сообщение одной из преподавательниц.

Андриана Паук из Пустомыт, на Львовщине, написала: ее знакомые, американец и британка, сдали тест по их родному языку на 157 и 153 балла соответственно. При максимуме — 200. Мол, как же тогда украинским школьникам показывать хорошие результаты? Корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак пообщался с учениками, которые написали английский безупречно и не очень.

Преподавательница английского Андриана Паук публично раскритиковала нынешний мультипредметный тест по английскому. В качестве доказательства своих слов она показала баллы, которые якобы набрали ее знакомые — американец и британка.

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В разговоре с ТСН Андриана уже не называет само содержание теста по английскому сложным. Зато утверждает — НМТ по иностранному не отражает реальных навыков ученика.

«У меня вопрос, для чего нам тест по иностранному языку, который не проверяет знаний иностранного языка, а проверяет мои какие-то дидактические умения, работать методом исключения и так далее. Зачем готовиться разгадывать ребусы, если можно учить английский?», — говорит Андриана Паук.

Среди тех, кто как раз хорошо учил английский — выпускница этого года Татьяна Луценко. Она написала НМТ на максимальные 200 баллов. Девушка дистанционно окончила школу в родной Чаплинке — сейчас это временно оккупированная часть Херсонщины. Уже более трех лет Татьяна живет в Киеве. Особого секрета успеха Татьяна назвать не может. Говорит — она хорошо училась еще начиная со средних классов.

«Я очень благодарна Барановой Надежде Михайловне очень большая работа была проделана для меня и это очень много дало мне и нам всем», — говорит девушка.

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Татьяна Луценко / © ТСН

А вот ровесник Татьяны — киевлянин Влад Шевченко не так счастлив. К НМТ будущий абитуриент готовился весь 11 класс, впрочем, результат — откровенно разочаровал.

«В среднем трижды в неделю плюс кое-что делал сам. Что-то подчитывал, смотрел, слушал. Я рассчитывал на 170-180, но мой результат — 164», — говорит Владислав.

Несмотря на свой довольно скромный балл, Влад не считает НМТ по английскому слишком сложным.

Средний балл по иностранным языкам в Украине за последние годы — около 150 баллов из 200. Что двое носителей английского, как пишет Андриана, показали плюс-минус такой же результат — в Украинском центре оценивания качества образования называют не показательным. А еще — в ведомстве, которое и проводит решающий для каждого абитуриента экзамен — напоминают: в прошлом году более полутора тысяч учеников смогли набрать максимальный балл именно по английскому языку. И у участников тестирования уже в 2026 году есть как раз достаточно времени качественно к нему подготовиться.

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