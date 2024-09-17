Скандал с "открытыми" туалетами в школе Днепра получил продолжение: что известно

В Днепре соцсети всколыхнули фотографии школьной уборной. Там рядом стояли три унитаза, не то что без дверей, даже без перегородок. Правозащитники назвали эту ситуацию сексуальными насилиями над детьми, а возмущенные родители требуют у администрации школы срочно исправить ситуацию.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

В Сети опубликовали фото из теалетов в одной из школ Днепра. Там совсем не предусмотрены перегородки или двери. Родители, которых еще со времен наводнения в школу почти не пускают, увиденному возмутились. Говорят, только теперь поняли, почему их дети даже зайти в туалет боятся.

"Терпит, ребенок терпит, в туалет не идет, пытается дотерпеть домой, а если уходят, то приходится идти с подружками, чтобы кто-то стоял на дверях, потому что даже общая дверь, которая во все туалеты ведет, она тоже не закрывается", — рассказывает мать школьницы.

И если некоторые дети поделились с родителями туалетным ужасом, многие из взрослых о проблеме даже не догадывались.

Туалеты в школе в Днепре

"Она у меня еще маленькая, во 2 классе только. Она ничего, не жалуется на туалет, но я понимаю, что она может где-то боится, где-то стесняется", — говорят родители.

О нарушении всех границ говорят и психологи.

"В будущем это влечет целый спектр психологических проблем, начиная от неумения говорить нет, заканчивая тем, что человек вообще не будет чувствовать свои границы. Вызывает у ребенка очень большой стыд он начинает себя стыдиться", - говорит детская психолог Мария Семенко.

В школе оправдываются, так выглядит только один из уборных. Уверяют, что ремонт этого санузла планировали сделать, но не успели.

После огласки администрация школы самостоятельно принялась исправлять ситуацию.

"Перегородки мы сделали своими руками, у нас именно в этом туалете в единственном перегородок не было, детям было неудобно и пришлось делать, как смогли, так сделали", — говорят в школе.

Впрочем, дверей в туалете до сих пор нет. Помочь пообещал городской совет.

Школа в Днепре, где произошел скандал

"Эта ситуация, она может быть рассмотрена под разными углами и с точки зрения практики европейского суда по правам человека, это может трактоваться как сексуальное насилие в отношении детей", — говорит адвокат Андрей Верба.

Если такие проблемы возникают, юристы советуют сразу обращаться в полицию и суд. Сроки ремонта чиновники не назвали, однако обещали не затягивать. А пока взрослые исправляют свои просчеты, дети продолжают бежать из школы домой во избежание посещения коллективной уборной.

Туалетный скандал! В Днепре школьная уборная возмутила людей

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