Скандал с Папой Римским: как Украина и мир отреагировали на шокирующее заявление о "белом флаге"

В частности, Столтенберг, комментируя заявление Франциска, подчеркнул, что "капитуляция – это не мир".

Папа Римский Франциск накануне заявил, что для Украины было бы "смелом поступком" поднять "белый флаг" и начать переговоры с Россией по поводу войны. Слова понтифика очень возмутили граждан Украины, ее духовенство, политических лидеров и даже руководство других государств.

Все, что известно о заявлении папы о белом флаге, реакциях на него и цели таких высказываний, читайте на ТСН.ua.

Папа Римский – о белом флаге

У Папы Римского Франциска во время интервью швейцарской телерадиокомпании RSI спросили о его позиции по поводу дебатов между сторонниками того, что Украина должна сдаться, и – того, что это легитимизирует действия РФ, которая сочтет себя более сильной стороной. При этом интервьюер использовал термин "белый флаг".

Вот что ответил Франциск:

"Я верю, что те, кто видят ситуацию, те, кто думают о людях, те, кто имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры, сильнее. И сегодня об этом можно договориться с помощью международных сил. Слово "вести переговоры" – смелое слово. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, тебе нужно иметь мужество договариваться".

Папа также обратился к украинцам с призывом не стесняться начать переговоры, "пока не стало хуже". Франциск предлагает вовремя "договариваться, искать какую-то страну, которая выступит посредником".

Как слова Фпанциска объяснили в Ватикане

В Виткане быстро начали объяснять, что имел в виду папа. Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни заверил, что Франциск использовал термин "белый флаг", предложенный его интервьюером, чтобы указать на прекращение военных действий и перемирие, достигнутое посредством "смелости переговоров". Понтифик не имел в виду капитуляцию Украины.

Реакция украинцев на заявление Папы Римского о белом флаге

Слова Франциска вызвали возмущение у украинцев, которые они активно выражали в Сети. В то же время в соцсетях появились также насмешливые мемы по поводу высказываний папы.

"Пахан Римский рекомендует Украине сдаваться? Он знает, что если мы сдадимся, то в репрессиях погибнет больше украинцев, чем при сопротивлении на фронте? Папа знает, что московиты убивают гражданских в захваченных территориях?" – писали украинцы в Сети.

Мем о Папе Римском после его заявления о белом флаге/Скриншот сообщения в Сети

Мем, в котором Папу Римского сравнили с Евгением Пригожиным после заявления о белом флаге/Скриншот сообщения в Сети

Отметим, что посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш анонсировал свою встречу с Папой Франциском, на которой они обсудят скандальное заявление понтифика. Юраш отметил, что до папы нужно донести несколько моментов, которые являются базовыми.

"Обращаться стоит не к Украине, а к России. Украина является жертвой. Украина – это государство, которое не может принять ни в коем случае модель этого поднятия "белого флага", потому что для нас является вопросом жизни и смерти, для нашей идентичности. Мы будем в очередной раз объяснять, говорить с Папой Римским об этих всех вещах", – сообщил посол.

Что на заявление Папы Римского ответил Зеленский

Комментируя заявление папы, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с военными на передовой с самого начала войны находятся капелланы всех религий. Они помогают защитить жизнь и человечность и поддерживают воинов.

"Вот, что такое церковь с людьми. А не в двух с половиной тысячах километров, где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить", – резко заявил глава государства.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский упрекнул Папу Римского

Он также отметил, что российские убийцы и застенки не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом.

"В Украине много было когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. И это очень красноречиво говорит, кто именно должен остановиться, чтобы война остановилась", – сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во время ежедневного видеообращения / Фото: Сайт президента Украины

Как слова Франциска комментируют в Европе

Польша

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в своем сообщении на странице X сделал следующее предложение папе:

"Как насчет того, чтобы для баланса призвать Путина набраться мужества и вывести свою армию из Украины? Мир наступил бы немедленно без необходимости переговоров".

Латвия

В то же время президент Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал слова Франциска таким сообщением в соцсети Х:

"Мое воскресное утреннее выражение: нельзя капитулировать перед лицом зла, надо бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белое знамя и капитулировало".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мир шокирован и возмущен заявлением Папы Римского о капитуляции Украины

Германия

Критически о словах Франциска высказались и депутаты немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и Катрин Геринг-Экардт.

"Прежде чем украинские жертвы поднимут белое знамя, Папа Римский должен громко и безошибочно призвать жестоких российских преступников снять свой пиратский флаг – символ смерти и сатаны", – заявила Штрак-Циммерманн.

Она обратила внимание, что папа ни разу не критиковал главу РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева).

"И почему, во имя Бога, он не осуждает словесные подстрекательства к убийству Кирилла, главы Русской православной церкви и бывшего агента КГБ относительно украинского народа?" – спросила депутат.

"Именно Путин может немедленно прекратить войну и страдания, а не Украина. Тот, кто требует, чтобы Украина просто сдалась, отдает агрессору то, что он незаконно отобрал, и таким образом соглашается на уничтожение Украины", — высказалась Геринг-Экардт.

НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Папы Римского, подчеркнул, что "капитуляция – это не мир".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Фото: Associated Press

"Президент России Владимир Путин начал эту войну и может закончить ее сегодня. У Украины, с другой стороны, нет такой возможности", – сказал генсек Альянса и призвал всех союзников продолжать оказывать Украине военную поддержку.

"Мы должны продолжать укреплять Украину, чтобы показать президенту Путину, что он не получит желаемого на поле боя. Мы должны сесть и договориться о решении, при котором Украина будет признана как независимая страна", – заявил Столтенберг.

Как высказывание Франциска оценило духовенство

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций заявил, что никто и никогда не заставит украинский народ капитулировать. Если бы такое все-таки произошло, то "Европа, возможно, весь мир сразу почувствовали бы это". В заявлении отмечается, что в случае капитуляции Украины "русский мир" принес бы в другие страны "преступления Бучи и Ирпеня", гибель детей и пытки священников.

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"Сдаться на милость этого врага – это не о мире. Это о победе рабства над свободой, мраке над светом, о превосходстве права сильного над силой права", – указали в ВСЦиРО.

Там отметили, что капитуляция перед злом означает крах "общечеловеческого замысла о справедливости" и "предательство фундаментальных установок, заповеданных нам в великих духовных традициях".

Заявление ВСЦиРО заканчивается цитатой из псалма: "Ибо Господь любит справедливый суд и верных Ему не покинет. Они будут сохранены навеки" (Пс.36:28).

УГКЦ

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время выступления в Нью-Йорке подчеркнул, что в Украине никому не думает сдаться.

"Я вам хочу одно сказать от народа из Украины. Украина изранена, но непокорена! Украина измучена, но она стоит и выстоит! Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться. Даже там, где сегодня идут боевые действия; послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах", – высказался Святослав.

Он призвал Франциска приехать в Украину и посмотреть, что здесь происходит.

"Кто из вас не верит в победу Украины – идите к Исповеди! Потому что это означает, что мы мало доверяем присутствующему в теле украинского народа живому Богу", – добавил глава УГКЦ.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав / Фото: Фото из социальных сетей

Какая цель заявления папы о белом флаге – оценка Портникова

Заявление Папы Римского может показаться опрометчивым и непродуманным только на первый взгляд. На самом деле Франциск – это совсем не тот, кто выступает с непродуманными заявлениями, убежден политический аналитик, публицист Виталий Портников.

Портников предположил, что высказанные тезисы требовались понтифику для того, чтобы солидаризироваться с общей позицией стран так называемого "глобального юга".

"Ведь тенденцию относительно необходимости проведения переговоров мы наблюдаем в последние месяцы, даже недели, со все большей интенсивностью. Именно с этим связано европейское турне китайского специального представителя Ли Хуэя, посетившего Москву, европейские столицы и Киев", – обратил внимание аналитик.

Он напомнил, что во время своих встреч и в Москве, и в Киеве, и в Брюсселе Ли Хуэй постоянно отмечал необходимость проведения переговоров между Россией и Украиной.

О необходимости переговоров также говорил на встрече с Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Портников отметил, что многие из политиков стран "глобального юга" не так откровенно, но абсолютно четко говорят украинским властям и народу: "Вы должны как можно быстрее начать переговоры с Россией и согласиться хотя бы на те условия, которые сегодня выдвигает президент РФ".

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