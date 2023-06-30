Скандал с переименованием населенных пунктов: Нацкомиссия изменила рекомендации после оживленных дискуссий

Новых названий комиссия не предложила, а еще, по мнению Минобразования и Минкульта, Нацкомиссия взяла на себя функции другого органа, занимающегося изучением именно идеологического, а не языкового аспекта названий.

Скандал с переименованием почти полторы тысячи населенных пунктов набирает обороты. Сразу два министерства – образования и науки и культуры – призывают Нацкомиссию по стандартам государственного языка отменить свои рекомендации по переименованию. Наибольшую дискуссию вызвало появление в списке городов Бровары и Запорожья, говорится в ТСН.

Село Москали в 25 километрах от Беларуси, как и во всех приграничных с врагом регионах, таблички с названием села здесь сняли. Вывеска пока хранится на складе. Больше месяца село было под оккупацией, но местному основателю удалось сохранить почти всю коллекцию местного этнографического музея. “В этом помещении представлено ткачество Черниговщины, начиная с XIX века, заканчивая второй половиной ХХ. Тканые рушники, которые ткали в домашних условиях”, — рассказывает Юрий Дахно.

Местные преимущественно против переименования. Напоминают, что этому селу почти 5 веков, и москалями называли в том числе и украинцев, служивших в царской армии. Даже знаменитая цитата Шевченко, вышитая на одном из рушнике в музее, местных не пугает. “Мы уже привыкли потому, что люди относятся к нам в шутку. Мы украинские Москали! Мы только название носим, а к москалям мы не имеем никакого отношения, к враждебным, которые на нас напали”, — говорит основатель музея.

Нацкомиссия по стандартам государственного языка во исполнение закона о борьбе с русской и имперской идеологией составила список из более чем тысячи четырехсот названий. Их разделили на три группы. Первая – для уточнения правописания с учетом литературного языка. Например Мятино вместо Мятиного, Юрьевка вместо Юрьевки, Ковалево вместо Ковалевого, Бровари вместо Бровары. С этими изменениями согласен языковед Александр Авраменко. "Бровары до 1919 года были Бровариы. То есть когда советская власть пришла, она переименовала, чтобы было как в “русском мире”. Если бы эти 30 лет мы ничего не делали, у нас было бы как в Беларуси – где все чиновники, президент говорят на русском языке. У нас бы фильмы шли на русском языке, потому что не время”, — убеждает языковед.

Броварчане имеют разное отношение к такой идее.

Вторая – самая большая группа названий, которую скала Нацкомиссия – это те, где явно присутствует враждебная речь – например Южный или Северодонецк, а также – там, где по мнению комиссии присутствует российское или советское влияние – Челюскинец или Урало-Кавказ. “По мнению комиссии в названии содержится идеологема, отражающая определенный период истории Украины, период колонизации. Какое может быть новое название – это уже сфера ответственности местных властей”, — говорят в Нацкомиссии.

Новых названий комиссия не предложила, а еще, по мнению Минобразования и Минкульта, Нацкомиссия взяла на себя функции другого органа, занимающегося изучением именно идеологического, а не языкового аспекта названий. “Нацкомиссия по вопросам государственного языка превысила свои полномочия, потому что речь идет о соблюдении именно стандартов языка, а пересмотр исторических названий не является компетенцией комиссии. Мы это решение пересматриваем”, – говорит министр Оксен Лесной.

Известное Запорожье попало в третью группу названий. Туда отнесли те, которые комиссия считает одинаково правильными или необязательными к переименованию. Например, Красное может быть от слова красив, а может – во прославление советщины. Относительно города казаков – члены Нацкомиссии считают литературными и Запорожье, и Запорожье. Запорожцы единодушно против.

Исполняющий обязанности городского головы запустил опрос в телеграмм-канале. В нем уже приняли участие почти 47 тысяч человек и 96 процентов проголосовали за нынешнее название – Запорожье. Как бы то ни было, если свое решение Нацкомиссия не отменит, у местных властей будет полгода, чтобы предложить новые названия населенных пунктов. Иначе Верховная Рада будет переименована согласно рекомендациям комиссии. Конечно, только там, где новые названия члены комиссии смогли предложить.

Но к вечеру 30 июня населенных пунктов, которые советуют переименовать, стало меньше в четыре раза. Нацкомиссия по стандартам государственного языка после общественных дискуссий пересмотрела собственные рекомендации. Из перечня исчез и город Запорожье. В то же время в комиссии подчеркивают: эти решения носят рекомендательный характер, чтобы общины сами обратили внимание на проблемы с названиями.

В списке осталось только 10 городов, которые рекомендуют переименовать:

Бровары

Северодонецк

Два Первомайска

Первомайский

Южноукраинск

Хрустальный

Южное

Боково-Хрустальное

Сорокино.

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