Скандал с Польшей и вероятная встреча Зеленского с Лавровым: что известно о заседании Генассамблеи ООН

К ядерному разоружению России и единству всех цивилизованных государств призвал президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Накануне началась высокая неделя в Нью-Йорке, сегодня она продолжится специальным заседанием Совета Безопасности ООН, посвященном полномасштабной российской войне. Заочная перепалка произошла между ближайшими соседями – президентами Украины и Польши. Зеленский обвинил причастных к зерновому эмбарго в подогреве Путина, Дуда сравнил Украину с утопленником.

Об этом говорится в сюжете собкора ТСН в США Ольги Кошеленко.

Зеленский и Лавров могут оказаться за столом в ООН: что говорит президент Украины

Специальное заседание Совбеза ООН, посвященное войне в Украине, на самом высоком уровне — лидеров начнется в 17:00 по Киеву.

"И теоретически за одним столом там могут встретиться президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров – он подменяет своего невыездного руководителя Владимира Путина. Конечно, если Лавров решится на этот опыт. В прошлом году он во время аналогичного заседания, чтобы не выслушивать шквал критики от коллег, бежал из зала и возвращался только на время своей речи", — объясняет собкор ТСН Ольга Кошеленко.

Сам Владимир Зеленский присутствие Лаврова в ООН считает проблемой не своей – организации.

"Для нас важно, чтобы все наши слова и мнения были услышаны нашими партнерами, и если у ООН до сих пор, к сожалению, есть место для российских террористов, это вопрос не ко мне. Это вопрос ко всем членам ООН", — говорит президент Зеленский.

Заседание ООН / Фото: Associated Press

Джо Байден о недопустимости "разделения Украины"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая с трибуны Генассамблеи, через полтора года Великой войны повторяет очевидное — только единство может спасти каждую отдельную страну от агрессии. Слова усиливает действиями – он привез предложения по расширению Совбеза ООН и дополнительному финансированию Всемирного банка. Все для того, чтобы привлечь на свою сторону до сих пор поддерживающих Путина страны.

"Россия верит, что мир устанет и позволит расправиться с Украиной без каких-либо последствий. Но я спрашиваю вас: если мы откажемся от основных принципов Устава ООН, чтобы успокоить агрессора, сможет ли любое государство-участник быть уверенным, что оно защищено. Если мы позволим разделить Украину, будет ли гарантирована независимость любой нации? Ответ — нет. Мы должны противостоять этой неприкрытой агрессии сегодня, чтобы сдерживать других потенциальных агрессоров завтра", — говорит Джо Байден.

"Теневые" соглашения с Россией

В прошлом году на заседании Генассамблеи Зеленский дистанционно из Киева представил свою формулу мира. Впрочем, несмотря на усилия украинской дипломатии организовать общий саммит, где она была бы утверждена, до сих пор не удалось.

"Мне известно о попытках заключать теневые соглашения за кулисами. Злу верить нельзя — спросите Пригожина, можно ли полагаться на обещания Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто", — сказал Зеленский.

Скандал с Польшей

На полях Генассамблеи Зеленский проводит многочисленные встречи – с лидерами ЮАР, Кении, Израиля. А вот с президентом соседней Польши возникает заочная перепалка. Зеленский намекнул на страны, введшие запрет на экспорт украинского зерна, и тем самым подыграли Путину. Анджей Дуда в ответ сравнил Украину с утопленником, который тянет ко дну спасателя. Лидер Польши несколько раз подтверждал, что намерен переговорить с Зеленским в Нью-Йорке. Впрочем, встреча пока не состоялась — официальное объяснение, не совпали графики.

"Творожно наблюдать, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе, разыгрывают солидарность в политическом театре – и делают триллер на зерне. Может показаться, что они играют свою роль, но на самом деле они помогают играть сцену московскому актеру", — сказал Зеленский.

"Украина подвергается нападению России, она, несомненно, находится в очень сложной ситуации. Она хватается за все, что может. Нужно ли нам действовать, чтобы защитить себя от того, чтобы тонущий нанес нам вред? Человек, тонущий, чрезвычайно опасен, поэтому что может затянуть на глубину... Она может просто утопить спасителя", — заявил Дуда.

Анджей Дуда на ООН / Фото: Getty Images

Кроме этого обмена шпильками, выступление президента Польши на Генеральной ассамблее было в пользу Украины. В среду у Зеленского еще запланированы встречи с канцлером Германии, премьер-министром Албании, президентом Чили и одним из самых откровенных друзей Путина – президентом Бразилии. В четверг президент Украины улетает в Вашингтон на переговоры с американскими элитами.

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Ранее сообщалось, что Украина подала в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии, чтобы эти страны отменили свои эмбарго на импорт украинского зерна.

Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

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