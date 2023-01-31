Скандал с пропуском для девушки: главу патрульной полиции Львовской области увольняют

Роман Пилипенко будет работать в другой области.

После громкого скандала с подаренным пропуском глава управления патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко будет уволен с этой должности.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил высокопоставленный источник в МВД.

"Пилипенко переведут работать на более низкую должность в другую область", — уточнил собеседник.

Напомним, глава патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко оказался в центре скандала из-за пропуска для проезда по главной площади города.

"В Сети было распространено видео, на котором изображен начальник управления патрульной полиции. Предварительно, он презентовал своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок в городе Львове", — проинформировали полицейские.

Возлюбленная полицейского хвасталась подарком в соцсетях, что вызвало скандал.

Известно, что девушка копа София Софранюк работает помощницей депутата Львовского областного совета от фракции "Европейская солидарность" Андрея Думы. Также она занимает должность главного специалиста отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского областного совета.

Руководитель ЛКП "Ратуша-сервис" Ирина Тихолиз, которая выдает такие пропуска, заявила, что документ этого образца считается недействительным с марта 2021 года, поскольку Львовский городской совет изменил дизайн пропусков.

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