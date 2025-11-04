Скандал с пунктом ТЦК на ДВРЗ в Киеве: стали известны новые подробности

На ДВРЗ расформировали пункт ТЦК / © Цензор.нет

В Сети распространяется новость о расформировании распределительного пункта Киевского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на ДВРЗ. Мол, приказом начальника Киевского городского ТЦК от 13 сентября военных отправили в воинские части за пределы Киева.

Об этом стало известно из ответа народному депутату Украины Александру Федиенко от Минобороны, подготовившему запрос в интересах блоггера Рамины Эсхакзай.

В командовании Сухопутных войск ТСН.ua рассказали, что на самом деле этот сборный пункт не функционирует уже сроком до 3 месяцев. И там удивлены интересом общества к этой теме.

«Сборный пункт прекратил деятельность на этом месте (ДВРЗ — ред). Однако в Киеве есть другие локации, где проходят распределительные и мобилизационные мероприятия. Пункт именно на ДВРЗ, в котором вроде бы были сняты непристойные фотографии с засоренными туалетами, не соответствуют действительности, потому что этот сборный пункт до 3 месяцев не функционирует», — сообщили ТСН.ua в Командовании Сухопутных войск.

Там добавляют, что в Сеть попали фейковые фото, опубликованные известной блоггершей.

«Неизвестно, где эта дама взяла фото. В день публикации фото на странице блоггерки, на ДВРЗ поехали наши сотрудники и все по фотографировали. Снимки реально не соответствуют действительности. К тому же повторяем, что сборный пункт недействителен, он закрыт и не функционирует», — добавляют в Сухопутных войсках.

Относительно расформирования личного состава сборного пункта на ДВРЗ нам ответили следующее:

Там никого нет. Помещение на ДВРЗ — пустое. В данном месте распределительного пункта сейчас нет, он не работает сроком до 3 месяцев», — добавляют в Командовании Сухопутных войск.

Напомним, Рамина Эсхакзай опубликовала в Instagram эксклюзивные фото из распределительного центра ТЦК на ДВРЗ, утверждая, что условия содержания мужчин там «бесчеловечные». По ее словам, в центре неделями отсутствует связь с родными, а среди удерживаемых непригодны к службе, в частности бездомные и люди с наркотической зависимостью.