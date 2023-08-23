Скандал с пышнотелой скульптурой во Львове: волна хейта и, наконец, нападение вандалов (фото)

В ночь на 23 августа вандалы попытались поджечь скульптуру "Впевнена". За дело взялась полиция.

Соцсети и Львов заполонила дискуссия из-за фигуры пышнотелой женщины, скульптуру которой установили в Стрыйском парке. Много горожан не в восторге от такого искусства и видят в этом безвкусицу, другие же наоборот увлекаются откровенной и реалистичной работой автора.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандале вокруг скульптуры "Впевнена" авторства киевского художника Василия Корчевого.

На прошлой неделе в Стрыйском парке посреди Львова была установлена коллекция современной скульптуры, формирующая новый "Скульптурный маршрут". Речь идет о восьми работах из серого гранита украинских и зарубежных художников, в том числе из Японии и Болгарии.

Скульптура "Впевнена" во Львове / Фото: Львовский городской совет

Хейтеры скульптуры "Впевнена"

Больше всего дискуссий вызвала работа "Впевнена" киевского художника Василия Корчевого в виде дородной обнаженной женщины. В соцсетях и непосредственно в парке поднялась волна хейта: недовольные называли скульптуру "отвратительной", "монстром", "ненадобностью" и выражали убеждение, что она своим видом "травмирует детей".

▶ На YouTube-канале можно просмотреть по этой ссылке видео: "Впевнена: во Львове бушует скандал вокруг необычной скульптуры"

После нашествия хейта куратор проекта Павел Гудимов заявил, что этот факт "еще раз подтверждает слишком большое расстояние между обществом и культурой, сидящей в пузырьке".

Гудимов также объяснял в комментарии изданию "Твоє місто", что скульптура "Впевнена" направлена на то, чтобы люди поняли: телесная красота есть во всех проявлениях.

"Сейчас есть особая история с директором музея Голодомора Лесей Гасиджак. Это ужасно [...] Общество должно понять, что пора отходить от канонов красоты", – сказал куратор проекта.

Реакция автора скульптуры на хейт

Сам автор скульптуры Василий Корчевой говорит, что привык к критике своего творчества, но за шумом вокруг работы "Впевнена" не следит, потому что некогда.

"Слежит жена. Она сидит в фейсбуке и вот все читает, переживает. А я говорю: "Что тебе из того? Разве это плохо? Это реклама в конце концов. Скандалы специально заказывают, чтобы удержаться на плаву. А здесь ничего не нужно делать – твоего мужа и так рекламируют на всю катушку", – рассказал художник изданию kp.ua.

Украинский скульптор Василий Корчевой/Скриншот

"Если бы я сделал что-то не так, и умышленно что-то не так, тогда бы меня это задело. А я сделал все так — создал красивую женщину. Настаиваю, это красивые женщины. Если кому-то такие не нравятся, то пусть будет красивая скульптура", — добавил Корчевой.

Кто встал на защиту "Впевненої"

В то же время многие украинцы и украинки выступили в защиту скульптуры. В частности, рядом с пышнотелой гранитной женщиной сфотографировался мэр Львова Андрей Садовый вместе с женой Екатериной Кит-Садовой.

"С какой стороны не посмотри, искусство в парке все же отличная идея", — подписал выложенный в Сеть снимок городской голова.

Мэр Львова Андрей Садовый с женой Екатериной у скульптуры "Впевнена"/Фото с Facebook-страницы Садового

В то же время работница Львовского горсовета Татьяна Кожокарь призвала прекратить оценивать людей по внешности:

"Отстаньте друг от друга. На фото скульптура женщины. Нормальной женщины. Как бы для "некоторых" это не выедало глаза, не казалось рекламой фастфуда или "нездорового" образа жизни".

А украинский художник-иллюстратор Максим Паленко отреагировал на острую дискуссию вокруг фигуры женщины, создав карикатуру.

"Как я люблю уже традиционные для украинцев тесты на чувство прекрасного", – написал Паленко в Сети.

Карикатура на дискуссию о скульптуре "Впевнена"/Автор: художник-иллюстратор Максим Паленко

Хейтеры скульптуры "просто не готовы принять тот факт, что люди могут быть и такими", по мнению украинской блоггерши, автора YouTube-канала "Це ніхто не буде дивитись!" и соавтора проекта "Палає" Эммы Антонюк.

"Допустимы вариации того, как должен выглядеть мужчина, значительно шире (во всех смыслах) того, что общество простит женщине. И это очень не ок, потому что лицемерие – это мерзко. А общественное представление, в котором женщина не живет, а украшает, должно быть скорректировано. Ради девушек, которые когда-нибудь станут взрослыми женщинами и не должны проживать стыд и ненависть к себе", — написала Антонюк в Сети.

На скульптуру напали вандалы

В ночь на 23 августа неизвестные вандалы повредили скульптуру "Впевнена", облив ее переработанным маслом и попытавшись поджечь.

"Склоняюсь к тому, что этот акт вандализма состоялся по заказу. Пока продолжается следствие и установление лиц, совершивших этот акт — я не владею информацией о корне зла", — написал в Сети Гудимов.

"Лица, которые сделали такое, должны быть найдены и привлечены к ответственности. Львов и Украина никогда не будут средневековой провинцией, несмотря на такие старания. PS. Жду разговора со следователем", — добавил куратор проекта.

Поврежденная скульптура "Впевнена" во Львове/Фото с Facebook-страницы Павла Гудимова

В полиции Львовской области сообщили, что правоохранители уже проводят проверку по поводу инцидента со скульптурой и решают вопросы правовой квалификации.

Под сообщением Гудимова о повреждении художественного произведения пользователи выразили возмущение актом вандализма. В частности, украинский музыкант Александр Положинский написал: "Уверенность таким способом не уничтожишь".

Реакция украинцев на повреждение "Впевненої":

"Это не от великого разума деяния";

"Дикость. Современное искусство можно воспринимать/не воспринимать, но осквернять... Это уже злодейство!"

"Ну что за изверги!! Но так тоже хорошо, как по мне";

"Средневековье";

"Боюсь, что другие скульптуры тоже под угрозой. Грустно. Стыдно".

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