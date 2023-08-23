Скандал с пышнотелой скульптурой во Львове: волна хейта и, наконец, нападение вандалов (фото)

В ночь на 23 августа вандалы попытались поджечь скульптуру "Впевнена". За дело взялась полиция.
Соцсети и Львов заполонила дискуссия из-за фигуры пышнотелой женщины, скульптуру которой установили в Стрыйском парке. Много горожан не в восторге от такого искусства и видят в этом безвкусицу, другие же наоборот увлекаются откровенной и реалистичной работой автора.
ТСН.ua собрал все, что известно о скандале вокруг скульптуры "Впевнена" авторства киевского художника Василия Корчевого.
На прошлой неделе в Стрыйском парке посреди Львова была установлена коллекция современной скульптуры, формирующая новый "Скульптурный маршрут". Речь идет о восьми работах из серого гранита украинских и зарубежных художников, в том числе из Японии и Болгарии.
Хейтеры скульптуры "Впевнена"
Больше всего дискуссий вызвала работа "Впевнена" киевского художника Василия Корчевого в виде дородной обнаженной женщины. В соцсетях и непосредственно в парке поднялась волна хейта: недовольные называли скульптуру "отвратительной", "монстром", "ненадобностью" и выражали убеждение, что она своим видом "травмирует детей".
▶ На YouTube-канале можно просмотреть по этой ссылке видео: "Впевнена: во Львове бушует скандал вокруг необычной скульптуры"
После нашествия хейта куратор проекта Павел Гудимов заявил, что этот факт "еще раз подтверждает слишком большое расстояние между обществом и культурой, сидящей в пузырьке".
Гудимов также объяснял в комментарии изданию "Твоє місто", что скульптура "Впевнена" направлена на то, чтобы люди поняли: телесная красота есть во всех проявлениях.
"Сейчас есть особая история с директором музея Голодомора Лесей Гасиджак. Это ужасно [...] Общество должно понять, что пора отходить от канонов красоты", – сказал куратор проекта.
Реакция автора скульптуры на хейт
Сам автор скульптуры Василий Корчевой говорит, что привык к критике своего творчества, но за шумом вокруг работы "Впевнена" не следит, потому что некогда.
"Слежит жена. Она сидит в фейсбуке и вот все читает, переживает. А я говорю: "Что тебе из того? Разве это плохо? Это реклама в конце концов. Скандалы специально заказывают, чтобы удержаться на плаву. А здесь ничего не нужно делать – твоего мужа и так рекламируют на всю катушку", – рассказал художник изданию kp.ua.
"Если бы я сделал что-то не так, и умышленно что-то не так, тогда бы меня это задело. А я сделал все так — создал красивую женщину. Настаиваю, это красивые женщины. Если кому-то такие не нравятся, то пусть будет красивая скульптура", — добавил Корчевой.
Кто встал на защиту "Впевненої"
В то же время многие украинцы и украинки выступили в защиту скульптуры. В частности, рядом с пышнотелой гранитной женщиной сфотографировался мэр Львова Андрей Садовый вместе с женой Екатериной Кит-Садовой.
"С какой стороны не посмотри, искусство в парке все же отличная идея", — подписал выложенный в Сеть снимок городской голова.
В то же время работница Львовского горсовета Татьяна Кожокарь призвала прекратить оценивать людей по внешности:
"Отстаньте друг от друга. На фото скульптура женщины. Нормальной женщины. Как бы для "некоторых" это не выедало глаза, не казалось рекламой фастфуда или "нездорового" образа жизни".
А украинский художник-иллюстратор Максим Паленко отреагировал на острую дискуссию вокруг фигуры женщины, создав карикатуру.
"Как я люблю уже традиционные для украинцев тесты на чувство прекрасного", – написал Паленко в Сети.
Хейтеры скульптуры "просто не готовы принять тот факт, что люди могут быть и такими", по мнению украинской блоггерши, автора YouTube-канала "Це ніхто не буде дивитись!" и соавтора проекта "Палає" Эммы Антонюк.
"Допустимы вариации того, как должен выглядеть мужчина, значительно шире (во всех смыслах) того, что общество простит женщине. И это очень не ок, потому что лицемерие – это мерзко. А общественное представление, в котором женщина не живет, а украшает, должно быть скорректировано. Ради девушек, которые когда-нибудь станут взрослыми женщинами и не должны проживать стыд и ненависть к себе", — написала Антонюк в Сети.
На скульптуру напали вандалы
В ночь на 23 августа неизвестные вандалы повредили скульптуру "Впевнена", облив ее переработанным маслом и попытавшись поджечь.
"Склоняюсь к тому, что этот акт вандализма состоялся по заказу. Пока продолжается следствие и установление лиц, совершивших этот акт — я не владею информацией о корне зла", — написал в Сети Гудимов.
"Лица, которые сделали такое, должны быть найдены и привлечены к ответственности. Львов и Украина никогда не будут средневековой провинцией, несмотря на такие старания. PS. Жду разговора со следователем", — добавил куратор проекта.
В полиции Львовской области сообщили, что правоохранители уже проводят проверку по поводу инцидента со скульптурой и решают вопросы правовой квалификации.
Под сообщением Гудимова о повреждении художественного произведения пользователи выразили возмущение актом вандализма. В частности, украинский музыкант Александр Положинский написал: "Уверенность таким способом не уничтожишь".
Реакция украинцев на повреждение "Впевненої":
- "Это не от великого разума деяния";
- "Дикость. Современное искусство можно воспринимать/не воспринимать, но осквернять... Это уже злодейство!"
- "Ну что за изверги!! Но так тоже хорошо, как по мне";
- "Средневековье";
- "Боюсь, что другие скульптуры тоже под угрозой. Грустно. Стыдно".
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